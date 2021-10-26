https://uz.sputniknews.ru/20211026/uzbekistan-v-2020-godu-vybrosil-v-atmosferu-9244-tys-tonn-zagryaznyayuschix-veschestv-21090760.html

Узбекистан в 2020 году выбросил в атмосферу 924,4 тыс. тонн загрязняющих веществ

Узбекистан в 2020 году выбросил в атмосферу 924,4 тыс. тонн загрязняющих веществ

Почти половину из этого объема приходится на Ташкентскую область, меньше всего показатель у Джизакской области. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T11:13+0500

2021-10-26T11:13+0500

2021-10-26T11:13+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. В Узбекистане объем загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу различными предприятиями в 2020 году, составил 924,4 тысячи тонн, сообщил Государственный комитет по статистике.Почти половина из этого объема, 46,5%, приходится на Ташкентскую область. На втором месте по объему загрязнения Кашкадарьинская область – 13,9%.Меньше всего вредных веществ выбросили в атмосферу Джизакская (0,4%). Сурхандарьинская и Хорезмская области (по 0,7% каждая).Экологи давно бьют тревогу по поводу загрязненности воздуха в Ташкенте. Узгидромет регулярно сообщает о превышении предельно допустимых концентраций вредных компонентов в воздухе столицы. Для улучшения экологической ситуации парламентарии обсуждают возможность перехода к "зеленой" экономике.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/goskomstat-podschital-gde-v-uzbekistane-obrazuetsya-mnogo-toksichnyx-i-netoksichnyx-otxodov-21089034.html

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