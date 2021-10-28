Цены на новые авто в Узбекистане выросли до 18%

ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Эксперты Центра экономических исследований и реформ провели анализ цен на вторичном рынке автомобилей в Узбекистане. Аналитики сравнивали цены за июль-октябрь 2020 и 2021 годов, сообщает Review.uz.По данным Госкомстата, количество личных автомобилей в стране за шесть лет выросло более чем на 800 тысяч – с 2 миллионов 109 тысяч в 2015 году до 2 миллионов 955 тысяч в 2021-м. По итогам прошлого года число автомобилей выросло на 14,5%: теперь на каждые 100 жителей Узбекистана приходится по 50 машин.Лидером по количеству продаж на вторичном рынке остается продукция UzAuto. Во второй половине 2021 года автомобили этой марки занимали 67,7% рынка подержанных автомобилей. На втором месте ВАЗ (LADA): на долю российского автопрома приходится 15,3% рынка.При этом эксперты отметили серьезный рост цен на относительно новые автомобили ("моложе" одного года). Так, Chevrolet Malibu подорожали на 18%, Chevrolet Tracker на 14%, Chevrolet Cobalt на 12%, Chevrolet Lacetti на 7%, Chevrolet Spark на 5%, а цены на Damas и Labo почти не изменились.Проблема в том, что завод UzAuto Motors был закрыт почти полтора месяца в связи с модернизацией, а производство автомобилей Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark приостанавливалось из-за глобальной нехватки полупроводников. В настоящее время выпуск всех популярных моделей возобновился.Резко взлетели цены и на российские Lada Vesta (27%) и Lada Niva (44%). Это связано с повышением цен на новые автомобили российского автопрома.В то же время на более старые автомобили цены поднялись не так значительно, а на некоторые модели даже снизились.При этом прошлогодний анализ показал, что износ авто на один год снижает его стоимость в среднем примерно на 300-400 долларов.В начале октября UzAauto Motors объявила об увеличении производства популярной марки автомобилей Chevrolet Lacetti за счет оптимизации производственных процессов с 280 до 320 штук в сутки, что должно сократить очередь на покупку автомобилей.
Стоимость подержанных автомобилей за год почти не изменилась, лидерами по продажам остаются модели UzAuto.
ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Эксперты Центра экономических исследований и реформ провели анализ цен на вторичном рынке автомобилей в Узбекистане. Аналитики сравнивали цены за июль-октябрь 2020 и 2021 годов, сообщает Review.uz.
По данным Госкомстата, количество личных автомобилей в стране за шесть лет выросло более чем на 800 тысяч – с 2 миллионов 109 тысяч в 2015 году до 2 миллионов 955 тысяч в 2021-м. По итогам прошлого года число автомобилей выросло на 14,5%: теперь на каждые 100 жителей Узбекистана приходится по 50 машин.
Лидером по количеству продаж на вторичном рынке остается продукция UzAuto. Во второй половине 2021 года автомобили этой марки занимали 67,7% рынка подержанных автомобилей. На втором месте ВАЗ (LADA): на долю российского автопрома приходится 15,3% рынка.
При этом эксперты отметили серьезный рост цен на относительно новые автомобили ("моложе" одного года). Так, Chevrolet Malibu подорожали на 18%, Chevrolet Tracker на 14%, Chevrolet Cobalt на 12%, Chevrolet Lacetti на 7%, Chevrolet Spark на 5%, а цены на Damas и Labo почти не изменились.
"Резкий скачок цен на вторичном рынке автомобилей может быть связан с замедлением выпуска новых отечественных авто, что при неизменном уровне роста спроса привело к активизации вторичного рынка", — отмечают специалисты.
Проблема в том, что завод UzAuto Motors был закрыт почти полтора месяца в связи с модернизацией, а производство автомобилей Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark приостанавливалось из-за глобальной нехватки полупроводников. В настоящее время выпуск всех популярных моделей возобновился.
Резко взлетели цены и на российские Lada Vesta (27%) и Lada Niva (44%). Это связано с повышением цен на новые автомобили российского автопрома.
В то же время на более старые автомобили цены поднялись не так значительно, а на некоторые модели даже снизились.
Изменение цен на подержанные автомобили
Chevrolet Cobalt 4%,
Chevrolet Spark 4%,
Chevrolet Lacetti 2%
Chevrolet Captiva -5%,
Chevrolet Matiz -2%,
Chevrolet Damas -2%,
Labo -10%,
Lada Vesta -2%,
Lada Largus -2%.
При этом прошлогодний анализ показал, что износ авто на один год снижает его стоимость в среднем примерно на 300-400 долларов.
В начале октября UzAauto Motors объявила об увеличении производства популярной марки автомобилей Chevrolet Lacetti за счет оптимизации производственных процессов с 280 до 320 штук в сутки, что должно сократить очередь на покупку автомобилей.