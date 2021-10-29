https://uz.sputniknews.ru/20211029/rf-pomojet-uzbekistanu-razrabotat-strategiyu-vneshney-torgovli-so-stranami-chlenami-eaes-21155494.html

РФ поможет Узбекистану разработать стратегию внешней торговли со странами-членами ЕАЭС

РФ поможет Узбекистану разработать стратегию внешней торговли со странами-членами ЕАЭС

Завершилась деловая программа в рамках сотрудничества минфинов России и Узбекистана. Достигнут ряд договоренностей. В частности, при участии российских... 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T17:43+0500

2021-10-29T17:43+0500

2021-10-29T17:43+0500

экономика

министерство финансов узбекистана

сотрудничество

финансирование

министерство финансов россии

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Программа сотрудничества рассчитана на 2021–2023 гг. и реализуется в рамках Соглашения между двумя ведомствами об оказании Минфину Узбекистана научно-методической поддержки и технического содействия в области управления государственными финансами.Как рассказали в пресс-службе Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), российская делегация состояла из 35 экспертов в различных областях экономики и управления государственными финансами. Возглавил ее руководитель международных программ НИФИ Минфина России Самвел Лазарян.С 11 по 27 октября эксперты провели более 20 семинаров и рабочих встреч с узбекскими коллегами. Интенсивная работа и активное участие узбекской стороны позволили эффективно проработать план дальнейшей работы.Напомним, программа состоит из десяти различных направлений, от налогового администрирования и макроэкономического прогнозирования до сферы закупок, практик инициативного бюджетирования и социальной политики.Как рассказал Самвел Лазарян на рабочей встрече с замминистра финансов Узбекистана Ахадбеком Хайдаровым, по итогу встреч и семинаров по всем направлениям Программы были достигнуты договоренности в части конкретных задач дальнейшего технического содействия.Например, по направлению "Анализ фискальных эффектов от интеграционных процессов с участием Республики Узбекистан" в 2022 году экспертами НИФИ будет подготовлена статистическая база по внешней торговле Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС. Кроме этого, будет разработана CGE модель для анализа эффектов от вступления республики в эту международную структуру.Ряд задач был поставлен и в рамках разработки предложений по развитию социальной сферы. Отмечали, что в Узбекистане в последнее время был реализован ряд важных мер. В целях их совершенствования решено рассмотреть проект Стратегии развития социальной защиты населения республики, в том числе в части развития социального страхования.Эксперты НИФИ также проведут работу по унификации различных видов социальной помощи, предоставляемых правительством Узбекистана и негосударственными организациями для создания единого национального классификатора социальных услуг и помощи. В качестве примера взята действующая в России – Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).Еще одна обозначенная цель – содействие Институту прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) Узбекистана во внедрении ASPIRE – Атласа индикаторов социальной защиты Всемирного банка.В рамках направления "Разработка подходов к формированию бюджетной политики с применением систем макроэкономических прогнозов и фискальных правил" планируется разработать методологию прогнозирования основных показателей национальной экономики, первую версию которой представят в феврале будущего года. Кроме того, к следующему официальному визиту, запланированному на весну 2022-го, будет готова методология создания модели общего равновесия. Она позволит оценить, как тот или иной инструмент (например, налогово-бюджетной политики) влияет на всю экономику, а не только на какую-то ее составляющую.Также в рамках Программы прошел цикл семинаров и мастер-классов по инициативному бюджетированию от экспертов НИФИ для более чем 100 представителей из центрального аппарата минфина Узбекистана и других органов власти.Напомним, механизм инициативного бюджетирования реализуется в стране по поручению Шавката Мирзиёева, и опыт РФ является для партнеров из минфина республики очень значимым. Это отметил и заместитель министра финансов Узбекистана Ахадбек Хайдаров, выразив надежду на эффективное сотрудничество в рамках обозначенной дорожной карты.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistan-i-rossiya-obsudili-programmu-sotrudnichestva-v-finansovoy-sfere-20957998.html

https://uz.sputniknews.ru/20181109/9915311.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

министерство финансов узбекистана, сотрудничество, финансирование, министерство финансов россии