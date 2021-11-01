https://uz.sputniknews.ru/20211101/tolko-dlya-sng-rossotrudnichestvo-prodlilo-priem-do-25-noyabrya-21159183.html

Только для СНГ: "Россотрудничество" продлило прием до 25 ноября

Только для СНГ: "Россотрудничество" продлило прием до 25 ноября

Желающие учиться в российских вузах бесплатно могут подать заявку на участие в отборе онлайн. Квота для иностранцев составляет 23 тысячи мест. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T05:30+0500

2021-11-01T05:30+0500

2021-11-01T09:01+0500

общество

образование

россотрудничество

снг

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Федеральное агентство "Россотрудничество" продлевает приемную кампанию для абитуриентов из СНГ. Подать документы на бесплатное обучение в российских вузах по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры можно до 25 ноября.Ранее агентство сообщало, что отбор иностранцев будет длиться до 1 ноября. Однако, учитывая проблемы, с которыми поступающие сталкиваются в пандемию, "Россотрудничество" решило продлить прием почти на месяц, объяснил Sputnik заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.Объем квотных мест в 2022/2023 учебном году составляет 23 тысячи мест. Приоритетом для агентства остаются страны-члены СНГ. Как ранее сообщал руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков, по результатам прошлого приема 30% из 80 тысяч заявок поступило именно из стран ближнего зарубежья.Точное количество заявок на новый учебный год неизвестно, потому что прием еще идет. Однако "Россотрудничество" уже может выделить государства, из которых заявки на обучение в России поступают чаще всего, говорит Павел Шевцов.Замыкают пятерку стран-лидеров Беларусь и Узбекистан. В целом абитуриенты из СНГ претендуют в основном на бесплатную учебу по программе бакалавриата – заявки на это направление подали 58,6% поступающих из стран Содружества.Как и в прошлом году, школьники из СНГ чаще всего стремятся осваивать в России медицинские специальности, также сообщили в пресс-службе агентства. В тройку наиболее востребованных направлений, по промежуточной оценке приемной кампании, вошли лечебное дело, экономика и стоматология.

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2021

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

образование, россотрудничество, снг