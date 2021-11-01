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Только для СНГ: "Россотрудничество" продлило прием до 25 ноября
Только для СНГ: "Россотрудничество" продлило прием до 25 ноября
Желающие учиться в российских вузах бесплатно могут подать заявку на участие в отборе онлайн. Квота для иностранцев составляет 23 тысячи мест. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T05:30+0500
2021-11-01T09:01+0500
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россотрудничество
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Федеральное агентство "Россотрудничество" продлевает приемную кампанию для абитуриентов из СНГ. Подать документы на бесплатное обучение в российских вузах по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры можно до 25 ноября.Ранее агентство сообщало, что отбор иностранцев будет длиться до 1 ноября. Однако, учитывая проблемы, с которыми поступающие сталкиваются в пандемию, "Россотрудничество" решило продлить прием почти на месяц, объяснил Sputnik заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.Объем квотных мест в 2022/2023 учебном году составляет 23 тысячи мест. Приоритетом для агентства остаются страны-члены СНГ. Как ранее сообщал руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков, по результатам прошлого приема 30% из 80 тысяч заявок поступило именно из стран ближнего зарубежья.Точное количество заявок на новый учебный год неизвестно, потому что прием еще идет. Однако "Россотрудничество" уже может выделить государства, из которых заявки на обучение в России поступают чаще всего, говорит Павел Шевцов.Замыкают пятерку стран-лидеров Беларусь и Узбекистан. В целом абитуриенты из СНГ претендуют в основном на бесплатную учебу по программе бакалавриата – заявки на это направление подали 58,6% поступающих из стран Содружества.Как и в прошлом году, школьники из СНГ чаще всего стремятся осваивать в России медицинские специальности, также сообщили в пресс-службе агентства. В тройку наиболее востребованных направлений, по промежуточной оценке приемной кампании, вошли лечебное дело, экономика и стоматология.
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образование, россотрудничество, снг

Только для СНГ: "Россотрудничество" продлило прием до 25 ноября

05:30 01.11.2021 (обновлено: 09:01 01.11.2021)
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Желающие учиться в российских вузах бесплатно могут подать заявку на участие в отборе онлайн. Квота для иностранцев составляет 23 тысячи мест.
Федеральное агентство "Россотрудничество" продлевает приемную кампанию для абитуриентов из СНГ. Подать документы на бесплатное обучение в российских вузах по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры можно до 25 ноября.
Ранее агентство сообщало, что отбор иностранцев будет длиться до 1 ноября. Однако, учитывая проблемы, с которыми поступающие сталкиваются в пандемию, "Россотрудничество" решило продлить прием почти на месяц, объяснил Sputnik заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.

"Подать заявку на получение квоты можно онлайн, на сайте education-in-russia.com, и, с одной стороны, это удобно, потому что не нужно никуда ездить специально, чтобы подать документы, особенно в условиях коронавирусных ограничений, которые в каждой стране разные, — заявил Шевцов. – Но с другой – в некоторых регионах есть проблемы с доступом к Интернету, а всю форму заявку нужно заполнить онлайн. Чтобы поступающие могли спокойно все оформить, агентство, конечно, идет им навстречу".

Объем квотных мест в 2022/2023 учебном году составляет 23 тысячи мест. Приоритетом для агентства остаются страны-члены СНГ. Как ранее сообщал руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков, по результатам прошлого приема 30% из 80 тысяч заявок поступило именно из стран ближнего зарубежья.
Точное количество заявок на новый учебный год неизвестно, потому что прием еще идет. Однако "Россотрудничество" уже может выделить государства, из которых заявки на обучение в России поступают чаще всего, говорит Павел Шевцов.

"Если мы говорим об СНГ, то на первом месте по числу заявок идет Таджикистан, на втором – Туркменистан, а на третьем – Казахстан", — сообщил он.

Замыкают пятерку стран-лидеров Беларусь и Узбекистан. В целом абитуриенты из СНГ претендуют в основном на бесплатную учебу по программе бакалавриата – заявки на это направление подали 58,6% поступающих из стран Содружества.
Как и в прошлом году, школьники из СНГ чаще всего стремятся осваивать в России медицинские специальности, также сообщили в пресс-службе агентства. В тройку наиболее востребованных направлений, по промежуточной оценке приемной кампании, вошли лечебное дело, экономика и стоматология.
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