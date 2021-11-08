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Поздняя осень в разных странах
Поздняя осень в разных странах
Поздняя осень поражает своим разнообразием и богатством красок. Пока осеннее буйство не сменилось скучной серой сыростью, полюбуемся на великолепные пейзажи из разных уголков мира в фотоподборке Sputnik.
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осень
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фото, осень

Поздняя осень в разных странах

12:10 08.11.2021 (обновлено: 23:54 08.11.2021)
Поздняя осень поражает своим разнообразием и богатством красок. Пока осеннее буйство не сменилось скучной серой сыростью, полюбуемся на великолепные пейзажи из разных уголков мира в фотоподборке Sputnik.
© AFP / Patrick Hertzog

Замок О-Кёнинсбург на рассвете, восточная Франция.

Замок О-Кёнинсбург на рассвете, восточная Франция. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP / Patrick Hertzog

Замок О-Кёнинсбург на рассвете, восточная Франция.

© Sputnik / Denis Abramov / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует кота на одной из улиц в Железноводске.
Девушка фотографирует кота на одной из улиц в Железноводске - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Denis Abramov
/
Перейти в фотобанк
Девушка фотографирует кота на одной из улиц в Железноводске.
CC BY 2.0 / Bernhard Hanakam / MorningОсенняя листва на поле в Баварии.
Осенняя листва на поле в Баварии - Sputnik Узбекистан
3/15
CC BY 2.0 / Bernhard Hanakam / Morning
Осенняя листва на поле в Баварии.
© REUTERS / Henry Nicholls

Мужчина позирует перед фотографом на фоне ковра разноцветных листьев в Лондоне.

Мужчина позирует перед фотографом на фоне ковра разноцветных листьев в Лондоне. - Sputnik Узбекистан
4/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Мужчина позирует перед фотографом на фоне ковра разноцветных листьев в Лондоне.

© AFP / Christof Stache

Пробежка по туманной аллее в Баварии, на юге Германии.

Пробежка по туманной аллее в Баварии, на юге Германии. - Sputnik Узбекистан
5/15
© AFP / Christof Stache

Пробежка по туманной аллее в Баварии, на юге Германии.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Утка в осенних листьях в парке Святого Стефана в Дублине, Ирландия.

Утка в осенних листьях в парке Святого Стефана в Дублине, Ирландия. - Sputnik Узбекистан
6/15
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Утка в осенних листьях в парке Святого Стефана в Дублине, Ирландия.

© AP Photo / Robert F. Bukaty

Мост через реку Андроскоггин в г. Брансуик, штат Мэн, США.

Мост через реку Андроскоггин в г. Брансуик, штат Мэн, США. - Sputnik Узбекистан
7/15
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Мост через реку Андроскоггин в г. Брансуик, штат Мэн, США.

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy / Перейти в фотобанкФоросская церковь в Ялте.
Форосская церковь в Ялте - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy
/
Перейти в фотобанк
Форосская церковь в Ялте.
© REUTERS / Arnd Wiegmann

Трактор убирает опавшую листву в общественном парке Цюриха, Швейцария.

Трактор убирает опавшую листву в общественном парке Цюриха, Швейцария. - Sputnik Узбекистан
9/15
© REUTERS / Arnd Wiegmann

Трактор убирает опавшую листву в общественном парке Цюриха, Швейцария.

© AP Photo / Matthias Schrader

Осенний пейзаж в провинции Южный Тироль на севере Италии.

Осенний пейзаж в провинции Южный Тироль на севере Италии. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AP Photo / Matthias Schrader

Осенний пейзаж в провинции Южный Тироль на севере Италии.

© Foto : CC BY-ND 2.0 Martijn NijenhuisОсенняя аллея в Дании.
Осенняя аллея в Дании - Sputnik Узбекистан
11/15
© Foto : CC BY-ND 2.0 Martijn Nijenhuis
Осенняя аллея в Дании.
© AP Photo / Ng Han Guan

Мужчина плавает в канале в Пекине, Китай.

Мужчина плавает в канале в Пекине, Китай. - Sputnik Узбекистан
12/15
© AP Photo / Ng Han Guan

Мужчина плавает в канале в Пекине, Китай.

© AP Photo / Lee Jin-man

Парк в г. Коян в Южной Корее.

Парк в г. Коян в Южной Корее. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AP Photo / Lee Jin-man

Парк в г. Коян в Южной Корее.

© AFP / Sam Yeh

Ферма У-Лин, популярная зона отдыха в центральном Тайване.

Ферма У-Лин, популярная зона отдыха в центральном Тайване. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AFP / Sam Yeh

Ферма У-Лин, популярная зона отдыха в центральном Тайване.

© AFP / Adem Altan

Парк Дикмен, Анкара, Турция.

Парк Дикмен, Анкара, Турция. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AFP / Adem Altan

Парк Дикмен, Анкара, Турция.

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