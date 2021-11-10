https://uz.sputniknews.ru/20211110/priuchit-detey-chitat-uchitelnitsa-uzbekskogo-pobedila-na-mejdunarodnom-konkurse-pedagogov-21301175.html

Приучить детей читать: учительница узбекского победила на международном конкурсе педагогов

Приучить детей читать: учительница узбекского победила на международном конкурсе педагогов

Помимо Холмухамедовой, в конкурсе этого года участвовали еще 273 педагога со всего мира - Казахстана, России, Беларуси, Украины, Италии, Молдавии, Словакии, Армении, Венгрии, Кыргызстана и других.

2021-11-10T21:15+0500

2021-11-10T21:15+0500

2021-11-10T21:15+0500

общество

конкурс

дети

достоевский

узбекский язык

педагог

учительница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0a/21300868_0:0:1424:801_1920x0_80_0_0_6fa95672b14ce62d176aebba17a8eed9.jpg

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.В этот день Sputnik Узбекистан рассказывает об учительнице узбекского языка Нигоре Холмухамедовой. Именно Достоевский помог ей выиграть международный конкурс педагогического мастерства, обойдя 273 преподавателей.Преподавая узбекский, не забывает русскийНигора Холмухамедова работает учителем узбекского языка в общеобразовательной школе "Сехрие" в Ташкенте. Вот уже 25 лет как она объясняет ученикам узбекскую грамматику.Русский язык и литературу Холмухамедова не преподает. И все равно, когда фонд "Русский мир" и Международный педагогический клуб при поддержке Министерства образования Беларуси объявили о конкурсе "Хрустальная чернильница", коллеги Нигоры проголосовали за то, чтобы в соревновании участвовала именно она.Ежегодно конкурс посвящается одному из самых знаменитых русских писателей и поэтов. В этом году Федору Достоевскому исполнилось бы 200 лет, поэтому "Хрустальная чернильница" прошла в его честь.Обычно "Хрустальная чернильница" проводится среди преподавателей русского языка и литературы из разных стран мира. Однако кандидатуру НигорыХолмухамедовой, преподающей узбекский язык, поддержали сами организаторы конкурса. Дело в том, что Нигоре оказалось очень близко творчество русских классиков.Особая ответственностьПомимо Нигоры Холмухамедовой, в конкурсе этого года участвовали еще 273 педагога со всего мира — Казахстана, России, Беларуси, Украины, Италии, Молдавии, Словакии, Армении, Венгрии, Кыргызстана и других. Однако во второй тур прошли только 12 учителей, среди них – Нигора.Финалисты "Хрустальной чернильницы" должны были провести по конкурсному уроку. Подготовка к конкурсному занятию была для Холмухамедовой особенно важной еще и потому, что в школа “Сехрие” знаменита своими победами в “Хрустальной чернильнице”.“У нас есть обладательница хрустальной чернильницы в серебре. Это учитель русского языка и литературы Марина Владимировна Чиркова, — рассказывает Нигора Холмухамедова. — Несколько лет назад лауреатом конкурса также стала учитель по географии Сайера Мирсаидова”.Что общего у Достоевского и Навои?Работая над планом занятия, Нигора решила объединить в теме урока творчество Федора Достоевского и Алишера Навои.“В феврале этого года мы отметили 580-летие великого узбекского поэта Алишера Навои, в ноябре отмечаем 200-летие Федора Достоевского. Я подумала, что два юбилея таких известных деятелей культуры в один год неслучайны, — говорит Холмухамедова. — В итоге пришла к мысли, что урок, посвященный Достоевскому, я проведу, объединив тему с Алишером Навои. Организаторам эта идея также очень понравилась”.В ходе подготовки к занятию Нигора Холмухамедова обнаружила и другие сходства в творчестве и биографиях Достоевского и Навои.Также и Достоевский, и Навои использовали псевдонимы, подчеркивает Нигора Холмухамедова. Русский классик писал под именами Друг Козьмы Пруткова, Зубоскал, Летописец, Пружинин. Узбекский поэт же творил под псевдонимами Фани (“бренный, временный”) и Навоий (“мелодичный”).“Имена великих Достоевского и Навои носят морские суда, улицы и проспекты, станции метро и даже кратеры планет, — продолжает перечислять учитель. — В 1979 году именем Федора Достоевского назван кратер на Меркурии. А в 2009 году одно из углублений на этой же планете назвали в честь Навои”.Узнав о победе, расплакаласьОткрытое занятие Нигора Холмухамедова провела в Минске, среди выпускников одной из белорусских школ.Чтобы наладить коммуникации с классом, учитель должен уметь заинтересовать детей, считает Нигора Холмухамедова. Считается, что современные подростки не любят читать, особенно классику, но многое зависит и от того, как учитель преподносит тему, говорит она.“Наши ученики (в Узбекистане – Sputnik), например, с интересом читают "Преступление и наказание". Это произведение, конечно, непростое, — рассуждает она и добавляет: важно, чтобы дети начали анализировать и поступки героев, и сам текст. — Например, в цитате Раскольникова "Тварь я дрожащая или право имею?" многие ученики слово "тварь" расценивают как ругательное или оскорбительное. В этом случае очень важно объяснить его значение и дать правильное направление мысли”.Победить на конкурсе Нигора не ожидала. Как признается сама: узнав о победе, не смогла сдержать слез. Прежде всего, потому что понимала: представляет не только родную школу, но и всю страну.К слову, представлять Узбекистан в "Хрустальной чернильнице" Нигора Холмухамедова будет и дальше, но уже в другой роли — победа позволила ей войти в состав жюри конкурса.

https://uz.sputniknews.ru/20210913/prepodavateli-iz-uzbekistana-proydut-obuchenie-v-sankt-peterburge-20480653.html

https://uz.sputniknews.ru/20211110/zazvuchal-po-uzbekski-v-tashkente-izdana-kniga-s-izrecheniyami-dostoevskogo-21300382.html

https://uz.sputniknews.ru/20210729/dan-start-konkursu-luchshiy-uchitel-goda-po-uzbekskomu-yazyku-19872593.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

конкурс, дети, достоевский, узбекский язык, педагог, учительница