https://uz.sputniknews.ru/20211111/sotrudniki-antimonopolnogo-komiteta-pereshli-v-drugoe-vedomstvo-21318613.html

Сотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство

Сотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство

Команду Антимонопольного комитета в полном составе пригласили на работу в Агентство, отвечающее за стратегическое развитие Узбекистана.

2021-11-11T20:02+0500

2021-11-11T20:02+0500

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общество

увольнение

назначение

антимонопольный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сотрудники пресс-службы Антимонопольного комитета Узбекистана, которые более недели назад покинули свое место работы, перешли в другое ведомство.После обновления информации о руководителях управлений на сайте Антимонопольного комитета Узбекистана чуть более недели назад оказалось, что более трети управляющих должностей свободны. Руководство ведомства так и не объяснило, с чем связана внезапная утечка кадров и кто теперь будет выполнять функции уволенных сотрудников.Напомним, в марте этого года в Антимонопольном комитете сменился председатель. Пост занял 44-летний Шахрух Шарахметов, который с 2019 по 2020 годы работал заместителем министра финансов, а с июля 2020 года – заместителем министра здравоохранения.

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увольнение, назначение, антимонопольный комитет узбекистана