Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211111/sotrudniki-antimonopolnogo-komiteta-pereshli-v-drugoe-vedomstvo-21318613.html
Сотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство
Сотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство
Команду Антимонопольного комитета в полном составе пригласили на работу в Агентство, отвечающее за стратегическое развитие Узбекистана.
2021-11-11T20:02+0500
2021-11-11T20:18+0500
общество
увольнение
назначение
антимонопольный комитет узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/722/62/7226224_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5fc08b80406db0f255dc71c96719b0f7.jpg
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сотрудники пресс-службы Антимонопольного комитета Узбекистана, которые более недели назад покинули свое место работы, перешли в другое ведомство.После обновления информации о руководителях управлений на сайте Антимонопольного комитета Узбекистана чуть более недели назад оказалось, что более трети управляющих должностей свободны. Руководство ведомства так и не объяснило, с чем связана внезапная утечка кадров и кто теперь будет выполнять функции уволенных сотрудников.Напомним, в марте этого года в Антимонопольном комитете сменился председатель. Пост занял 44-летний Шахрух Шарахметов, который с 2019 по 2020 годы работал заместителем министра финансов, а с июля 2020 года – заместителем министра здравоохранения.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/722/62/7226224_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_67b88aa1cc0c2951a5a1cdbab297d60c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
увольнение, назначение, антимонопольный комитет узбекистана

Сотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство

20:02 11.11.2021 (обновлено: 20:18 11.11.2021)
© Sputnik / Владимир ФедоренкоПапка с документами
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
Команду Антимонопольного комитета в полном составе пригласили на работу в Агентство, отвечающее за стратегическое развитие Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сотрудники пресс-службы Антимонопольного комитета Узбекистана, которые более недели назад покинули свое место работы, перешли в другое ведомство.

"По заключению Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан Манзура Хасанова назначена советником по информационной политике - пресс-секретарем Генерального директора Агентства стратегического развития" - такое сообщение появилось в Telegram-канале АИМК.

После обновления информации о руководителях управлений на сайте Антимонопольного комитета Узбекистана чуть более недели назад оказалось, что более трети управляющих должностей свободны.
Руководство ведомства так и не объяснило, с чем связана внезапная утечка кадров и кто теперь будет выполнять функции уволенных сотрудников.
Напомним, в марте этого года в Антимонопольном комитете сменился председатель. Пост занял 44-летний Шахрух Шарахметов, который с 2019 по 2020 годы работал заместителем министра финансов, а с июля 2020 года – заместителем министра здравоохранения.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:30Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы - фото
21:00Когда в Узбекистане перестанут отключать электричество - видео
20:02Сотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство
19:01Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут
19:00Улучшая экономический климат: Россия поможет Узбекистану разработать инвестрейтинг
18:03По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор
17:50Хотели к сирийским боевикам - в Сырдарье задержали сторонников террористов
17:36Игра с огнем - Россия заявила о росте военной активности в Черном море
17:25Все по расписанию: еще пять поездов привезут узбекистанцев из России
16:45Доходы и сбережения. Как зарабатывают узбекистанцы?
16:32К тюркским истокам: кочевники, пастухи, юрты и сказания - фоторепортаж
16:30Самолет кыргызской авиакомпании экстренно сел в Ташкенте
14:57Уже руководил Минздравом: Бехзод Мусаев снова назначен на пост
14:33Послушал народ: Илон Маск продал часть акций Tesla после опроса в соцсети
14:12День Достоевского: учительница узбекского провела урок русской литературы - и стала лучшей
14:00Российская "Зарубежнефть" может купить долю в крупной нефтекомпании Узбекистана
13:31Платежная система QIWI вошла на рынок Узбекистана
12:31Китай готовится пройти между третьей мировой войной и новой революцией
12:15Лукашенко подвесил Украину на проводе
11:59Для развития хлопка: кому безвозмездно выделят 5 трлн сумов