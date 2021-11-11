https://uz.sputniknews.ru/20211111/sotrudniki-antimonopolnogo-komiteta-pereshli-v-drugoe-vedomstvo-21318613.html
Сотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство
Сотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство
Команду Антимонопольного комитета в полном составе пригласили на работу в Агентство, отвечающее за стратегическое развитие Узбекистана.
2021-11-11T20:02+0500
2021-11-11T20:02+0500
2021-11-11T20:18+0500
общество
увольнение
назначение
антимонопольный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сотрудники пресс-службы Антимонопольного комитета Узбекистана, которые более недели назад покинули свое место работы, перешли в другое ведомство.После обновления информации о руководителях управлений на сайте Антимонопольного комитета Узбекистана чуть более недели назад оказалось, что более трети управляющих должностей свободны. Руководство ведомства так и не объяснило, с чем связана внезапная утечка кадров и кто теперь будет выполнять функции уволенных сотрудников.Напомним, в марте этого года в Антимонопольном комитете сменился председатель. Пост занял 44-летний Шахрух Шарахметов, который с 2019 по 2020 годы работал заместителем министра финансов, а с июля 2020 года – заместителем министра здравоохранения.
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увольнение, назначение, антимонопольный комитет узбекистана
Сотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство
20:02 11.11.2021 (обновлено: 20:18 11.11.2021)
Команду Антимонопольного комитета в полном составе пригласили на работу в Агентство, отвечающее за стратегическое развитие Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сотрудники пресс-службы Антимонопольного комитета Узбекистана, которые более недели назад покинули свое место работы, перешли в другое ведомство.
"По заключению Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан Манзура Хасанова назначена советником по информационной политике - пресс-секретарем Генерального директора Агентства стратегического развития" - такое сообщение появилось в Telegram-канале АИМК.
После обновления информации о руководителях управлений на сайте Антимонопольного комитета Узбекистана чуть более недели назад оказалось
, что более трети управляющих должностей свободны.
Руководство ведомства так и не объяснило, с чем связана внезапная утечка кадров и кто теперь будет выполнять функции уволенных сотрудников.
Напомним, в марте этого года в Антимонопольном комитете сменился
председатель. Пост занял 44-летний Шахрух Шарахметов, который с 2019 по 2020 годы работал заместителем министра финансов, а с июля 2020 года
– заместителем министра здравоохранения.