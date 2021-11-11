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Улучшая экономический климат: Россия поможет Узбекистану разработать инвестрейтинг
Улучшая экономический климат: Россия поможет Узбекистану разработать инвестрейтинг
В 2022 году Узбекистан планирует запустить первый инвестиционный рейтинг республики при поддержке президента Шавката Мирзиеева. Сегодня несколько десятков проектов ждут своей реализации в стране.
2021-11-11T19:00+0500
2021-11-11T19:00+0500
экономика
шавкат мирзиёев
узбекистан
рейтинг
проект
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Узбекистан намерен улучшать свой инвестиционный климат, о чем говорят и экономические реформы, происходящие последнее время в стране, и новый опыт взаимодействия с зарубежными партнерами. Одним из примеров такого сотрудничества – недавний визит Рязанской делегации в Ташкент.Привлекать инвесторов в проекты Узбекистана можно и с помощью специального инвестиционного рейтинга, который республике поможет разработать Россия. Что такое инвестрейтинг и как будет выстроено взаимодействие российской и узбекской сторон, корреспонденту Sputnik Узбекистан объяснила глава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.Больше практикиРоссия и Узбекистан договорились разработать рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Это поможет оценить продуктивность работы администрации на местах и улучшит условия для ведения бизнеса на территории страны.Эксперт рассказала, что на прошлой неделе Агентством стратегических инициатив (АСИ) была организована онлайн встреча между руководством российских регионов и главами местной администрации Узбекистана. Стороны обсудили формат работы с рейтингом инвестиционного климата в областях.Встреча, по мнению Чупшевой, оказалась очень практическая: участники договорились о двусторонних и трехсторонних форматах взаимодействия, а хокимы смогли задать волнующие вопросы российской стороне.Светлана Чупшева напомнила, что в июле этого года для улучшения инвестиционного климата в республике по примеру АСИ было создано Агентство стратегического развития при поддержке президента Узбекистана. Сейчас в рамках этого проекта российские специалисты делятся опытом по разработке стратегических документов, мер и механизмов поддержки работы с инвесторами.Для чего нужен инвестиционный рейтингЭксперты АСИ ежегодно составляют инвестиционный рейтинг для 85 субъектов России. Теперь специалисты АСИ делятся этими наработками с узбекскими коллегами.Инвестиционный рейтинг, по словам Светланы Чупшевой, представляет собой набор готовых решений и лучших практик в бизнес-регулировании. Важную роль в нем играет инвестиционный стандарт – свод базовых правил для каждого региона, которые обеспечивают прозрачную и понятную основу коммуникаций с инвесторами.По словам эксперта, стратегия должна публично обсуждаться с предпринимателями и соответственно корректироваться. Это полноценные коммуникации для всех сторон: сайт с потенциалом региона, открытые площадки для общения бизнеса и инвесторов, канал прямой связи с губернатором, данные об организациях, куда можно обратиться за помощью.Кроме того, существует специализированная организация в формате единого окна, которая занимается сопровождением инвесторов "от и до" (помогает выбрать объект инвестирования, получить лицензии, оформить разные документы).Реальные показатели, отраженные в рейтинге, позволят оптимизировать работу по развитию инвестиционного климата и деловой среды и помогут выявить "лидеров" и "отстающих".Стороны договорились также о подготовке плана совместных мероприятий по развитию сотрудничества.Рейтинг вне границ СНГЭксперты АСИ не первый раз сотрудничают со странами Центральной Азии, говорит Светлана Чупшева. По ее словам, хорошее партнерство у организации сложилось с коллегами из Казахстана - в частности, с Агентством по стратегическому развитию и реформам и Международным финансовым центром.Так, Россия и Казахстан подписали соглашение о создании совместного офиса стратегических инициатив для развития технологических проектов, подготовки кадров для экономик стран, реализации программ по подготовке школьников и развитию молодежи.Также работа по инвестиционной деятельности ведется с международными институтами развития. Российское Агентство стратегических инициатив сотрудничает с Всемирным банком, ЮНИДО, ОЭСР, ООН и другими.
https://uz.sputniknews.ru/20211108/rf-i-uzbekistan-obmenyayutsya-opytom-dlya-formirovaniya-investreytinga-regionov-21266495.html
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шавкат мирзиёев, узбекистан, рейтинг, проект

Улучшая экономический климат: Россия поможет Узбекистану разработать инвестрейтинг

19:00 11.11.2021
© Из архива Агентства стратегических инициатив, фотограф Татьяна МастероваГлава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
Глава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Из архива Агентства стратегических инициатив, фотограф Татьяна Мастерова
В 2022 году Узбекистан планирует запустить первый инвестиционный рейтинг республики при поддержке президента Шавката Мирзиеева. Сегодня несколько десятков проектов ждут своей реализации в стране.
Узбекистан намерен улучшать свой инвестиционный климат, о чем говорят и экономические реформы, происходящие последнее время в стране, и новый опыт взаимодействия с зарубежными партнерами. Одним из примеров такого сотрудничества – недавний визит Рязанской делегации в Ташкент.
Привлекать инвесторов в проекты Узбекистана можно и с помощью специального инвестиционного рейтинга, который республике поможет разработать Россия. Что такое инвестрейтинг и как будет выстроено взаимодействие российской и узбекской сторон, корреспонденту Sputnik Узбекистан объяснила глава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Больше практики

Россия и Узбекистан договорились разработать рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Это поможет оценить продуктивность работы администрации на местах и улучшит условия для ведения бизнеса на территории страны.
Эксперт рассказала, что на прошлой неделе Агентством стратегических инициатив (АСИ) была организована онлайн встреча между руководством российских регионов и главами местной администрации Узбекистана. Стороны обсудили формат работы с рейтингом инвестиционного климата в областях.
Встреча, по мнению Чупшевой, оказалась очень практическая: участники договорились о двусторонних и трехсторонних форматах взаимодействия, а хокимы смогли задать волнующие вопросы российской стороне.
"Узбекистан планирует запустить свой первый инвестиционный рейтинг в 2022 году. Поэтому узбекские коллеги интересовались, как должна быть организована работа структуры и взаимодействие с хокимиятами, президентом и бизнес-средой", - пояснила она.
Светлана Чупшева напомнила, что в июле этого года для улучшения инвестиционного климата в республике по примеру АСИ было создано Агентство стратегического развития при поддержке президента Узбекистана. Сейчас в рамках этого проекта российские специалисты делятся опытом по разработке стратегических документов, мер и механизмов поддержки работы с инвесторами.
"Цели и задачи узбекского Агентства направлены на развитие инвестклимата во всех областях промышленности и производства, включая сельское хозяйство, образование и цифровые технологии", - заявила Чупшева.

Для чего нужен инвестиционный рейтинг

Эксперты АСИ ежегодно составляют инвестиционный рейтинг для 85 субъектов России. Теперь специалисты АСИ делятся этими наработками с узбекскими коллегами.
Инвестиционный рейтинг, по словам Светланы Чупшевой, представляет собой набор готовых решений и лучших практик в бизнес-регулировании. Важную роль в нем играет инвестиционный стандарт – свод базовых правил для каждого региона, которые обеспечивают прозрачную и понятную основу коммуникаций с инвесторами.
"Задача рейтинга - провести оценку работы регионального законодательства и бизнес-регуляторов, собрать данные о действиях инвесторов и их поддержке проектов. В нем содержится информация об инфраструктуре и ресурсах региона: какие приоритеты для себя выделяет регион, какие ниши собирается осваивать, какую инфраструктуру собирается строить", - подробно описывает Чупшева.
По словам эксперта, стратегия должна публично обсуждаться с предпринимателями и соответственно корректироваться. Это полноценные коммуникации для всех сторон: сайт с потенциалом региона, открытые площадки для общения бизнеса и инвесторов, канал прямой связи с губернатором, данные об организациях, куда можно обратиться за помощью.
Кроме того, существует специализированная организация в формате единого окна, которая занимается сопровождением инвесторов "от и до" (помогает выбрать объект инвестирования, получить лицензии, оформить разные документы).
Реальные показатели, отраженные в рейтинге, позволят оптимизировать работу по развитию инвестиционного климата и деловой среды и помогут выявить "лидеров" и "отстающих".
Стороны договорились также о подготовке плана совместных мероприятий по развитию сотрудничества.

Рейтинг вне границ СНГ

Эксперты АСИ не первый раз сотрудничают со странами Центральной Азии, говорит Светлана Чупшева. По ее словам, хорошее партнерство у организации сложилось с коллегами из Казахстана - в частности, с Агентством по стратегическому развитию и реформам и Международным финансовым центром.
Так, Россия и Казахстан подписали соглашение о создании совместного офиса стратегических инициатив для развития технологических проектов, подготовки кадров для экономик стран, реализации программ по подготовке школьников и развитию молодежи.
Также работа по инвестиционной деятельности ведется с международными институтами развития. Российское Агентство стратегических инициатив сотрудничает с Всемирным банком, ЮНИДО, ОЭСР, ООН и другими.
"Мы рады, что Россия сегодня может поделиться с Узбекистаном и миром своими лучшими практиками и стандартами, как в области управления, так и в образовании и подготовке кадров. За 10 лет работы АСИ через нас прошли тысячи экспертов и предпринимателей, мы изучили 85 регионов. И все это – при поддержке Владимира Путина", - заявила Светлана Чупшева.
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Экономика
РФ и Узбекистан обменяются опытом для формирования инвестрейтинга регионов
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