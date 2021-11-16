Общество
Абитуриентов из Узбекистана приглашают на учебу в КузГТУ
© Пресс-служба хокимията Бухарской областиАбитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены
© Пресс-служба хокимията Бухарской области
Документы в российский вуз можно подать лично или онлайн через специальную платформу.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Один из лидеров российского высшего образования в горной направленности — Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) — продолжает набор студентов из Узбекистана по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщили в пресс-службе вуза.
Кузбасский политех — базовый отраслевой университет по подготовке кадров для ведущих промышленных секторов: угольной, химической и строительной отраслей, экономики, машиностроения и энергетики.
В 2022 году иностранные абитуриенты могут подать документы как очно в вузе, так и онлайн с помощью специальных интернет-платформ, рассказала замначальника отдела международного сотрудничества КузГТУ Инна Певнева.
"Можно либо приехать в Кемерово и лично подать документы в приемную комиссию вуза, либо загрузить пакет документов через суперсервис "Поступи онлайн" или через наш собственный портал (https://abit.kuzstu.ru/registration). Если абитуриент выбирает первый вариант, то экзамены он сдает очно. В случае подачи документов через Интернет ребятам предстоит сдавать экзамены дистанционно", — рассказала она.
По ее словам, после регистрации на портале и загрузки пакета документов в личном кабинете абитуриента появится расписание экзаменов.
"Очные и дистанционные испытания проходят одновременно. Большинство экзаменов письменные. Процедура обязательно сопровождается идентификацией личности, и абитуриенту необходимо иметь работающую камеру и микрофон", — прокомментировала Певнева.
Граждане Узбекистана могут участвовать в конкурсе на бюджетное место, подтвердив свой статус соотечественника. Кроме того, иностранные абитуриенты могут поступить на любое интересное им направление на коммерческой основе.
Также замначальник отдела международного сотрудничества КузГТУ отметила, что в настоящий момент из-за рисков распространения COVID-19 иностранные студенты, приезжающие в Россию, должны иметь отрицательные результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.
"По рекомендациям Роспотребнадзора, ребята, которые прибывают в Россию, должны обследоваться на коронавирусную инфекцию методом ПЦР дважды — не ранее чем за три дня до прибытия и в течении 72 часов после въезда. Если результат отрицательный, то они начинают обучение в обычном режиме. Сейчас иностранные студенты могут вакцинироваться в России, вуз предоставляет такую возможность бесплатно", — объяснила Певнева.
На сегодняшний день в КузГТУ учатся более 11 тысяч человек из 11 стран мира, в том числе 154 студента из Узбекистана. В профессорско-преподавательский коллектив входит 538 преподавателей, из которых 291 — кандидаты наук, 77 — доктора наук.
"Современная структура университета — это семь научно-образовательных институтов: горный, энергетики, химических и нефтегазовых технологий, строительный, информационных технологий и машиностроения, экономики и управления, профессионального образования. КузГТУ реализует программы по 246 специальностям и направлениям подготовки высшего, среднего, дополнительного профессионального образования, аспирантуры и докторантуры. Кроме того, в структуру вуза входят 24 научные лаборатории, работают 14 научных и экспертных центров, 9 научных школ", — рассказали в пресс-службе.
По информации вуза, наиболее популярное направление подготовки среди обучающихся из Узбекистана — "Горное дело".
"После окончания школы я поступил в колледж в Узбекистане и твердо для себя решил, что хочу получить высшее образование уже за рубежом. Мои знакомые, которые уже учились в КузГТУ, порекомендовали мне этот вуз. Два года я усиленно готовился к поступлению. Сдавал экзамены — математику, русский язык и физику — очно в университете в Кемерово и поступил на бюджет", — прокомментировал студент третьего курса образовательной программы "Машины и аппараты химических производств" КузГТУ Мирхалил Сагатов (г. Ангрен).
Студент рассказал, что цель его обучения — стать лучшим специалистом: внести большой вклад в развитие химических технологий, изобрести новое оборудование и, конечно, улучшить уже имеющееся.
Вуз активно поддерживает студентов в науке и исследованиях. Например, в 2020 году команда, в составе которой участвовал Сагатов, заняла второе место среди институтов КузГТУ в решении инженерных задач по математике.
Помимо этого, третьекурсник участвует во внеучебной жизни вуза. В этом году его избрали председателем Клуба межнациональной дружбы "Орион". Также Сагатов занимается волонтерством в студенческом центре "Пламя", а еще является участником вузовской команды КВН "Туда-сюда".
Кроме того, в университете есть студенческий театр, хореографическая студия, студотряды, спортивные секции и другое. Еще у КузГТУ своя база на горнолыжном курорте "Шерегеш", где студенты могут покататься на лыжах и сноуборде.
"За производственную практику и работу студентов и выпускников отвечает вузовский центр "Ориентир". Почти 90% наших выпускников, получивших инженерное образование, трудоустроены; а 38% специалистов, которые приходят в крупнейшие угольные компании России, являются выпускниками КузГТУ", — рассказали в пресс-службе университета.
Среди стратегических партнеров вуза — крупнейшие российские и зарубежные предприятия и компании: АО "СУЭК-Кузбасс", АО "СГК", ХК "СДС", ПАО "Кокс", филиал ПАО "МРСК Сибири – Кузбассэнерго – РЭС", ПАО "Сбербанк России", ПАО "КАМАЗ", ЕвроХим, "БЕЛАЗ", Libherr, Becker, FANUK и другие, отметили в пресс-службе вуза.
Также в настоящее время университет сотрудничает с Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммеда ал-Хорезми, Ташкентским государственным экономическим университетом, Ташкентским институтом инженеров железнодорожного транспорта, Туринским политехническим университетом, Навоийским государственным горным университетом, Ташкентским государственно-технический университетом имени Ислама Каримова.