https://uz.sputniknews.ru/20211116/abiturientov-iz-uzbekistana-priglashayut-na-uchebu-v-kuzgtu--21364002.html

Абитуриентов из Узбекистана приглашают на учебу в КузГТУ

Абитуриентов из Узбекистана приглашают на учебу в КузГТУ

Документы в российский вуз можно подать лично или онлайн через специальную платформу.

2021-11-16T07:00+0500

2021-11-16T07:00+0500

2021-11-16T07:00+0500

общество

узбекистан

абитуриенты

вуз

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Один из лидеров российского высшего образования в горной направленности — Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) — продолжает набор студентов из Узбекистана по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщили в пресс-службе вуза.Кузбасский политех — базовый отраслевой университет по подготовке кадров для ведущих промышленных секторов: угольной, химической и строительной отраслей, экономики, машиностроения и энергетики.В 2022 году иностранные абитуриенты могут подать документы как очно в вузе, так и онлайн с помощью специальных интернет-платформ, рассказала замначальника отдела международного сотрудничества КузГТУ Инна Певнева.По ее словам, после регистрации на портале и загрузки пакета документов в личном кабинете абитуриента появится расписание экзаменов.Граждане Узбекистана могут участвовать в конкурсе на бюджетное место, подтвердив свой статус соотечественника. Кроме того, иностранные абитуриенты могут поступить на любое интересное им направление на коммерческой основе.Также замначальник отдела международного сотрудничества КузГТУ отметила, что в настоящий момент из-за рисков распространения COVID-19 иностранные студенты, приезжающие в Россию, должны иметь отрицательные результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.На сегодняшний день в КузГТУ учатся более 11 тысяч человек из 11 стран мира, в том числе 154 студента из Узбекистана. В профессорско-преподавательский коллектив входит 538 преподавателей, из которых 291 — кандидаты наук, 77 — доктора наук.По информации вуза, наиболее популярное направление подготовки среди обучающихся из Узбекистана — "Горное дело".Студент рассказал, что цель его обучения — стать лучшим специалистом: внести большой вклад в развитие химических технологий, изобрести новое оборудование и, конечно, улучшить уже имеющееся.Вуз активно поддерживает студентов в науке и исследованиях. Например, в 2020 году команда, в составе которой участвовал Сагатов, заняла второе место среди институтов КузГТУ в решении инженерных задач по математике.Помимо этого, третьекурсник участвует во внеучебной жизни вуза. В этом году его избрали председателем Клуба межнациональной дружбы "Орион". Также Сагатов занимается волонтерством в студенческом центре "Пламя", а еще является участником вузовской команды КВН "Туда-сюда".Кроме того, в университете есть студенческий театр, хореографическая студия, студотряды, спортивные секции и другое. Еще у КузГТУ своя база на горнолыжном курорте "Шерегеш", где студенты могут покататься на лыжах и сноуборде.Среди стратегических партнеров вуза — крупнейшие российские и зарубежные предприятия и компании: АО "СУЭК-Кузбасс", АО "СГК", ХК "СДС", ПАО "Кокс", филиал ПАО "МРСК Сибири – Кузбассэнерго – РЭС", ПАО "Сбербанк России", ПАО "КАМАЗ", ЕвроХим, "БЕЛАЗ", Libherr, Becker, FANUK и другие, отметили в пресс-службе вуза.Также в настоящее время университет сотрудничает с Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммеда ал-Хорезми, Ташкентским государственным экономическим университетом, Ташкентским институтом инженеров железнодорожного транспорта, Туринским политехническим университетом, Навоийским государственным горным университетом, Ташкентским государственно-технический университетом имени Ислама Каримова.

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узбекистан, абитуриенты, вуз