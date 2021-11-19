https://uz.sputniknews.ru/20211119/saratov-i-uzbekistan-narastili-tovarooborot-do-276-tysyach-chto-postavlyali-regiony-21429719.html

Саратов и Узбекистан нарастили товарооборот до $27,6 тысяч: что поставляли регионы

Саратов и Узбекистан нарастили товарооборот до $27,6 тысяч: что поставляли регионы

По официальным данным, экспорт между регионами в 2021 увеличился на 46,6%, а импорт вырос в 2,3 раза.

2021-11-19T12:42+0500

2021-11-19T12:42+0500

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Саратовской области с Узбекистаном по итогам первого полугодия 2021 года составил свыше $27,6 тысяч.Отмечается, что экспорт достиг $27 168,2 тысячи (увеличился на 46,6% по сравнению с 2020-м), а импорт - $439,2 тысячи (увеличился в 2,3 раза).По данным Приволжского таможенного управления, экспорт в республику за полгода составил 2,5% от общего объема. Какие товары поставляла Саратовская область в УзбекистанОбъем импорта из Узбекистана за полгода зафиксирован на уровне 0,1% от общего объема. Что ввозил Узбекистан в Саратовскую областьВ настоящее время в Саратовской области зарегистрированы пять совместных с узбекистанской стороной предприятий. Их основной деятельностью является: оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами; розничная торговля в неспециализированных магазинах; строительство автомобильных дорог и автомагистралей; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; предоставление услуг по перевозкам.

https://uz.sputniknews.ru/20180423/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-8029632.html

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