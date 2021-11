https://uz.sputniknews.ru/20211123/shkolnitsy-iz-tashkenta-nauchili-neyroset-vychislyat-feykovye-izobrajeniya-21490838.html

Школьницы из Ташкента научили нейросеть вычислять фейковые изображения

Команда IT Queens из Узбекистана прославилась благодаря своему исследованию в области искусственного интеллекта. Проект понравился даже Владимиру Путину. Что происходило после выступления в Москве, девочки рассказали в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан >>В ноябре женская команда программисток IT Queens приняла участие в Международной конференции Artificial Intelligence Journey 2021 в Москве. Свой проект, посвященный распознаванию дипфейков, девушки представили лично Владимиру Путину.В команде юных разработчиц — ученицы 11-х классов нескольких общеобразовательных школ Ташкента: Лана Насруллина и Анастасия Королева из школы №257 Юнусабадского района, Юлиана Луценко, которая учится в школе №279 Мирзо-Улугбекского района, а также сестры Бадян — Ксения и Анастасия из школы №7 Сергелийского района. Девушки познакомились в образовательном центре подготовки к поступлению в высшие учебные заведения. А в IT-сферу попали благодаря тому, что из-за пандемии у них появилось много свободного времени. Так они решили заняться программированием. Как признались девушки, это был их первый опыт работы с искусственным интеллектом. Дипфейк – это синтезированное изображение, созданное искусственным интеллектом на основе реальных фото или видео, объясняет Лана Насруллина. Эта технология развивается стремительно. Но, к сожалению, она стала не только прорывом в сфере информационно-коммуникационных технологий, но и реальной угрозой. С ее помощью можно совершить мошенничество, шантаж, испортить репутацию или получить доступ к секретной информации. "Технология распознавания лиц широко используется в нашей повседневной жизни. Поэтому сегодня очень важно знать о возможности подделки изображений", — считает школьница. Перед программистками стояла задача научить нейросеть отличать поддельные изображения от настоящих. Для этого девушки использовали датасет (набор исследуемых данных), состоящий из снимков реальных людей и фотографий, сгенерированных искусственным интеллектом. "Суть проекта заключается в распознавании дипфейков. Алгоритм должен определить применена ли технология замены лиц к фотографиям", — рассказали Sputnik участницы проекта. "К нам в центр, где занимаются девочки, поступило предложение от AI Journey принять участие в спецноминации. Ее условием было, чтобы команда была исключительно женской", — рассказал Виктор Давыдов, руководитель международных проектов одного из образовательных центров в Ташкенте и команды IT Queens. Будучи специалистом по проектам, связанным с российским образованием, он также добавил, что из технических направлений самая востребованная — это сфера информационных технологий. А девочки, в отличие о мальчиков, обладают большей усидчивостью, что для программирования принципиально важно. Поэтому, уверен Виктор Давыдов, женская команда IT Queens сможет создать в данном направлении что-то действительно креативное, а также вдохновить других школьниц Узбекистана на исследования в сфере IT.

