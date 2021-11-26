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Подготовка к Новому году: пять дел, которые нужно успеть в ноябре
Подготовка к Новому году: пять дел, которые нужно успеть в ноябре
До начала зимы всего пять дней. И хотя на подготовку к Новому году в запасе еще целый месяц, кое-что нужно успеть сделать еще в ноябре. Короткий чек-лист дел, о которых нужно подумать заранее, в материале Sputnik.
2021-11-26T22:30+0500
2021-11-26T22:30+0500
общество
новый год
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ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Новый год – один из самых волшебных праздников. Его любят и взрослые, и дети. А чтобы праздничные дни были наполнены радостью, а не суматохой и разочарованием, какие-то вопросы нужно продумать заранее. Вот краткий чек-лист дел, которые нужно успеть сделать в ноябре.1. Новогодние представленияТеатры, концерты, детские утренники – какую бы культурную программу вы ни предпочитали, стоит заранее ее продумать и купить билеты, чтобы наслаждаться представлением с удобных мест. Сюда же можно отнести и поездки: если на каникулах вы хотите куда-нибудь отправиться, нужно уже сейчас забронировать билеты и гостиницу.2. Одежда и красотаВы пойдете в театр? Или у вас планируется корпоратив? Вам в любом случае нужно будет празднично выглядеть. Последние недели года – горячее время для парикмахерских и маникюрных салонов. Поэтому лучше записаться туда загодя. И продумайте одежду для всех членов семьи, чтобы не искать в спешке платье перед корпоративом или детский костюм перед утренником.3. Новогоднее менюКонечно, сейчас не период дефицита, когда нужно было заранее добывать продукты для новогоднего стола. Но основное меню лучше все-таки продумать предварительно: может быть, вам понадобится заказать торт или фермерская продукция. А если вы планируете порадовать гостей штолленом – популярным в Европе рождественским пирогом с орехами и сухофруктами, – то самое время его приготовить, ведь пирог должен как следует настояться и пропитаться запахами фруктов и специй.4. Подарки и поздравленияРодные, коллеги, друзья… Чтобы ни о ком не забыть, составьте список для поздравления и продумайте подарки и сувениры. Так вы успеете найти и купить все необходимое и не тратить на это время перед самыми праздниками.5. Адвент-календарьВ Европе этой традиции много лет. Последние годы она становится все более популярной и на постсоветском пространстве. Адвент-календарь – увлекательный способ считать дни с 1 декабря до Нового года. Раньше мамы или бабушки изготавливали его сами: нашивали на красивую ткань кармашки с цифрами, и каждое утро ребенок находил в соответствующем кармашке сладкое лакомство. Сегодня календари всех форм и размеров продаются в магазинах. Можно сделать его и самим и наполнить не только конфетами, но и мелкими игрушками, сувенирами, веселыми заданиями… Это отличный способ продлить праздник и подарить ребенку немного волшебства и радости.
https://uz.sputniknews.ru/20211120/bogatstvo-lyubov-uspex-komu-povezet-v-god-tigra-2022-21374831.html
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новый год

Подготовка к Новому году: пять дел, которые нужно успеть в ноябре

22:30 26.11.2021
© Mark MakelaНовогодняя ель
Новогодняя ель - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Mark Makela
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До начала зимы всего пять дней. И хотя на подготовку к Новому году в запасе еще целый месяц, кое-что нужно успеть сделать еще в ноябре. Короткий чек-лист дел, о которых нужно подумать заранее, — в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Новый год – один из самых волшебных праздников. Его любят и взрослые, и дети. А чтобы праздничные дни были наполнены радостью, а не суматохой и разочарованием, какие-то вопросы нужно продумать заранее. Вот краткий чек-лист дел, которые нужно успеть сделать в ноябре.

1. Новогодние представления

Театры, концерты, детские утренники – какую бы культурную программу вы ни предпочитали, стоит заранее ее продумать и купить билеты, чтобы наслаждаться представлением с удобных мест. Сюда же можно отнести и поездки: если на каникулах вы хотите куда-нибудь отправиться, нужно уже сейчас забронировать билеты и гостиницу.

2. Одежда и красота

Вы пойдете в театр? Или у вас планируется корпоратив? Вам в любом случае нужно будет празднично выглядеть. Последние недели года – горячее время для парикмахерских и маникюрных салонов. Поэтому лучше записаться туда загодя. И продумайте одежду для всех членов семьи, чтобы не искать в спешке платье перед корпоративом или детский костюм перед утренником.

3. Новогоднее меню

Конечно, сейчас не период дефицита, когда нужно было заранее добывать продукты для новогоднего стола. Но основное меню лучше все-таки продумать предварительно: может быть, вам понадобится заказать торт или фермерская продукция. А если вы планируете порадовать гостей штолленом – популярным в Европе рождественским пирогом с орехами и сухофруктами, – то самое время его приготовить, ведь пирог должен как следует настояться и пропитаться запахами фруктов и специй.

4. Подарки и поздравления

Родные, коллеги, друзья… Чтобы ни о ком не забыть, составьте список для поздравления и продумайте подарки и сувениры. Так вы успеете найти и купить все необходимое и не тратить на это время перед самыми праздниками.

5. Адвент-календарь

В Европе этой традиции много лет. Последние годы она становится все более популярной и на постсоветском пространстве. Адвент-календарь – увлекательный способ считать дни с 1 декабря до Нового года. Раньше мамы или бабушки изготавливали его сами: нашивали на красивую ткань кармашки с цифрами, и каждое утро ребенок находил в соответствующем кармашке сладкое лакомство. Сегодня календари всех форм и размеров продаются в магазинах. Можно сделать его и самим и наполнить не только конфетами, но и мелкими игрушками, сувенирами, веселыми заданиями… Это отличный способ продлить праздник и подарить ребенку немного волшебства и радости.
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