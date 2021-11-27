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Самый легкий и вкусный осенний десерт
Самый легкий и вкусный осенний десерт
Диетический десерт за полчаса: простой и вкусный осенний рецепт для тех, кто следит за фигурой. 27.11.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Осень - пора овощей и фруктов. Самое время запасаться витаминами перед долгой зимой. Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам вкусный, полезный и простой десерт, который точно не добавит вашей талии лишних сантиметров.Яблоки с творогомИнгредиенты (на 4-х):Приготовление:Заранее залейте курагу и изюм кипятком на 15 минут. Затем нарежьте на небольшие кусочки, орехи порубите ножом.Творог смешайте с сахаром и желтком. Добавьте к нему сухофрукты и орехи, хорошо перемешайте.Помойте яблоки, вырежьте сердцевину. Начините их творожной массой.Фаршированные яблоки запеките в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Приятного аппетита!
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рецепт, десерт

Самый легкий и вкусный осенний десерт

07:00 27.11.2021
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЯблоки на сельскохозяйственной ярмарке
Яблоки на сельскохозяйственной ярмарке - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
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Диетический десерт за полчаса: простой и вкусный осенний рецепт для тех, кто следит за фигурой.
ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Осень - пора овощей и фруктов. Самое время запасаться витаминами перед долгой зимой. Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам вкусный, полезный и простой десерт, который точно не добавит вашей талии лишних сантиметров.

Яблоки с творогом

Ингредиенты (на 4-х):
Яблоки 4 шт.
Творог - 150-200 гр.
Изюм - 30 гр.
Курага - 6 шт.
Яйцо (желток) - 1 шт.
Сахар или заменитель - по вкусу.
Орехи - по желанию.
Приготовление:
Заранее залейте курагу и изюм кипятком на 15 минут. Затем нарежьте на небольшие кусочки, орехи порубите ножом.
Творог смешайте с сахаром и желтком. Добавьте к нему сухофрукты и орехи, хорошо перемешайте.
Помойте яблоки, вырежьте сердцевину. Начините их творожной массой.
Фаршированные яблоки запеките в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Приятного аппетита!
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