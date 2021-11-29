https://uz.sputniknews.ru/20211129/mirziyoev-predlojil-otkryt-v-tashkente-tsentr-investitsiy-i-torgovli-stran-oes--21562513.html
Мирзиёев предложил открыть в Ташкенте Центр инвестиций и торговли стран ОЭС
Мирзиёев предложил открыть в Ташкенте Центр инвестиций и торговли стран ОЭС
По мнению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Центр позволит увеличить взаимную торговлю, развить проекты регионального значения и укрепить общую конкурентоспособность стран ОЭС на мировом рынке.
2021-11-29T09:30+0500
2021-11-29T09:30+0500
2021-11-29T09:44+0500
экономика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев предложил странам Организации экономического сотрудничества (ОЭС) создать Центр торговли, инвестиций и инноваций со штаб-квартирой в Ташкенте, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. Центр позволит увеличить взаимную торговлю, развить проекты регионального значения и укрепить общую конкурентоспособность стран ОЭС на мировом рынке, отметил Мирзиёев.По мнению лидера Узбекистана, наступило время разработать и принять обновленное торговое соглашение в рамках организации. "В этом документе должны быть затронуты вопросы снятия торговых барьеров, оцифровки таможенных процедур, а также повсеместного внедрения электронной коммерции, которая сегодня становится все более актуальной", — добавил Мирзиёев.ОЭС представляет собой региональную, межгосударственную, экономическую организацию. Она была создана в 1985 году. В нее входятКазахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Азербайджан, Иран, Пакистан, Турция и Узбекистан.Ранее в рамках Второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном Шавкат Мирзиёев заявил, что двусторонний товарооборот стран превысил показатель в $6 млрд. К тому же стало известно, что накопленные российские инвестиции превышают $10 млрд, и этот показатель продолжает динамично расти.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/uzbekistan-i-rossiya-dogovorilis-na-milliardy-dollarov-21401706.html
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Мирзиёев предложил открыть в Ташкенте Центр инвестиций и торговли стран ОЭС
09:30 29.11.2021 (обновлено: 09:44 29.11.2021)
По мнению президента Узбекистана, Центр позволит увеличить взаимную торговлю, развить проекты регионального значения и укрепить общую конкурентоспособность стран ОЭС на мировом рынке.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Глава государства Шавкат Мирзиёев предложил странам Организации экономического сотрудничества (ОЭС) создать Центр торговли, инвестиций и инноваций со штаб-квартирой в Ташкенте, сообщает
в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
"В сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Специальной программой СПЕКА для экономики Центральной Азии мы предлагаем создать Центр торговли, инвестиций и инноваций в рамках нашей организации и разместить его штаб-квартиру в Ташкенте".
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Центр позволит увеличить взаимную торговлю, развить проекты регионального значения и укрепить общую конкурентоспособность стран ОЭС на мировом рынке, отметил Мирзиёев.
По мнению лидера Узбекистана, наступило время разработать и принять обновленное торговое соглашение в рамках организации. "В этом документе должны быть затронуты вопросы снятия торговых барьеров, оцифровки таможенных процедур, а также повсеместного внедрения электронной коммерции, которая сегодня становится все более актуальной", — добавил Мирзиёев.
ОЭС представляет собой региональную, межгосударственную, экономическую организацию. Она была создана в 1985 году. В нее входятКазахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Азербайджан, Иран, Пакистан, Турция и Узбекистан.
Ранее в рамках Второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном Шавкат Мирзиёев заявил,
что двусторонний товарооборот стран превысил показатель в $6 млрд. К тому же стало известно, что накопленные российские инвестиции превышают $10 млрд, и этот показатель продолжает динамично расти.