https://uz.sputniknews.ru/20211202/rossiyskaya-kompaniya-prezentovala-v-tashkente-texniku-po-uxodu-za-gazonami-21611421.html
Российская компания презентовала в Ташкенте технику по уходу за газонами
Российская компания презентовала в Ташкенте технику по уходу за газонами
Российские эксперты обсудили с представителями Ассоциации футбола Узбекистана особенности обслуживания газонов в республике. Делегаты презентовали свою технику по уходу за искусственными и натуральными газонами.
2021-12-02T10:08+0500
2021-12-02T10:08+0500
2021-12-02T11:01+0500
общество
презентация
техника
хокимият ташкента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21611324_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_176718b9cb46bdb9fc2125d3a996c7f3.jpg
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Узбекистан посетила с рабочим визитом делегация российской компании TOSS Service из Смоленской области для налаживания сотрудничества, сообщает пресс-служба столичного хокимията. В рамках мероприятия эксперты из России обсудили с представителями Ассоциации футбола Узбекистана особенности обслуживания газонов в республике. Согласно данным администрации, делегаты презентовали свою технику по уходу за искусственными и натуральными газонами. К тому же эксперты провели для узбекистанских специалистов обучающий семинар. По итогам встречи участникам были вручены соответствующие сертификаты.В октябре этого года главный тренер "Пахтакора" раскритиковал футбольные поля Узбекистана. Питер Хюистра заявил, что без хорошего поля никогда не будет качественного футбола.
https://uz.sputniknews.ru/20190131/Gazon-i-skameyki-kak-preobrazitsya-vuzgorodok-v-Tashkente-10686853.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21611324_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_fac3779fa8ff28b0a817e4956c664b7c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
презентация, техника, хокимият ташкента
Российская компания презентовала в Ташкенте технику по уходу за газонами
10:08 02.12.2021 (обновлено: 11:01 02.12.2021)
В рамках мероприятия эксперты из России обсудили с представителями Ассоциации футбола Узбекистана особенности обслуживания газонов в республике.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik.
Узбекистан посетила с рабочим визитом делегация российской компании TOSS Service из Смоленской области для налаживания сотрудничества, сообщает
пресс-служба столичного хокимията.
В рамках мероприятия эксперты из России обсудили с представителями Ассоциации футбола Узбекистана особенности обслуживания газонов в республике.
Согласно данным администрации, делегаты презентовали свою технику по уходу за искусственными и натуральными газонами. К тому же эксперты провели для узбекистанских специалистов обучающий семинар. По итогам встречи участникам были вручены соответствующие сертификаты.
В октябре этого года главный тренер "Пахтакора" раскритиковал
футбольные поля Узбекистана. Питер Хюистра заявил, что без хорошего поля никогда не будет качественного футбола.