https://uz.sputniknews.ru/20211202/rossiyskaya-kompaniya-prezentovala-v-tashkente-texniku-po-uxodu-za-gazonami-21611421.html

Российская компания презентовала в Ташкенте технику по уходу за газонами

Российская компания презентовала в Ташкенте технику по уходу за газонами

Российские эксперты обсудили с представителями Ассоциации футбола Узбекистана особенности обслуживания газонов в республике. Делегаты презентовали свою технику по уходу за искусственными и натуральными газонами.

2021-12-02T10:08+0500

2021-12-02T10:08+0500

2021-12-02T11:01+0500

общество

презентация

техника

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Узбекистан посетила с рабочим визитом делегация российской компании TOSS Service из Смоленской области для налаживания сотрудничества, сообщает пресс-служба столичного хокимията. В рамках мероприятия эксперты из России обсудили с представителями Ассоциации футбола Узбекистана особенности обслуживания газонов в республике. Согласно данным администрации, делегаты презентовали свою технику по уходу за искусственными и натуральными газонами. К тому же эксперты провели для узбекистанских специалистов обучающий семинар. По итогам встречи участникам были вручены соответствующие сертификаты.В октябре этого года главный тренер "Пахтакора" раскритиковал футбольные поля Узбекистана. Питер Хюистра заявил, что без хорошего поля никогда не будет качественного футбола.

https://uz.sputniknews.ru/20190131/Gazon-i-skameyki-kak-preobrazitsya-vuzgorodok-v-Tashkente-10686853.html

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презентация, техника, хокимият ташкента