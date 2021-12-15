https://uz.sputniknews.ru/20211215/obnarodovan-reyting-gotovnosti-k-epidemiyam-na-kakom-meste-uzbekistan-21796767.html
Обнародован рейтинг готовности к эпидемиям: на каком месте Узбекистан
Обнародован рейтинг готовности к эпидемиям: на каком месте Узбекистан
Из стран Центральной Азии республику опережает Казахстан (55) и Кыргызстан (68). Туркменистан расположился на 119 месте, а Таджикистан на 140-м.
2021-12-15T10:45+0500
2021-12-15T10:45+0500
2021-12-15T10:46+0500
общество
узбекистан
рейтинг
эпидемия
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1369/45/13694518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19fb839c8ef362fb1f11d1fe980c7103.jpg
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан занял 82 место из 195 стран мира в международном рейтинге готовности к эпидемиям Из стран Центральной Азии республику опережает Казахстан (55) и Кыргызстан (68). Туркменистан расположился на 119 месте, а Таджикистан на 140-м.Какое Узбекистан занял место в индексе благополучия стран >>Первые десять мест занимают: США, Австралия, Финляндия, Канада, Таиланд, Словения, Великобритания, Германия, Южная Корея и Швеция. Последние десять строк рейтинга отданы Сомали, Йемену, КНДР, Сирии, Экваториальной Гвинее, Науру, Центральноафриканской республике, Тувалу, острову Ниуэ, Венесуэле и Южному Судану.Во время составления рейтинга странам начисляются баллы по шести категориям: предотвращение (борьба с микроорганизмами), обнаружение, реакция (гтовность к чрезвычайным ситуациям), здравоохранение (качество работы больниц и медперсонала), законодательство (участие в международных соглашениях) и риск. Узбекистан занял 42-е место в рейтинге счастливых стран, обогнав соседей >>В целом составители рейтинга негативно оценивают состояние мирового здравоохранения. "Хотя многие страны смогли быстро развить свой потенциал для борьбы с COVID-19, все они по-прежнему опасно не готовы к противодействию будущим эпидемическим угрозам", - отмечают они.По данным составителей рейтинга, большинство стран, включая государства с высокими доходами, не вложили достаточно средств в повышение готовности к эпидемиям. В связи с этим состояние мирового здравоохранения в целом оценивается негативно.Читайте также:Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран >>Узбекистан вошел в топ-10 стран с самым дешевым электричеством >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1369/45/13694518_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_a70336d1dac34440e1f0dd563d83d26c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, рейтинг, эпидемия, здравоохранение
Обнародован рейтинг готовности к эпидемиям: на каком месте Узбекистан
10:45 15.12.2021 (обновлено: 10:46 15.12.2021)
Из стран Центральной Азии республику опережает Казахстан (55) и Кыргызстан (68). Туркменистан расположился на 119 месте, а Таджикистан на 140-м.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Узбекистан занял 82 место из 195 стран мира в международном рейтинге
готовности к эпидемиям
Из стран Центральной Азии республику опережает Казахстан (55) и Кыргызстан (68). Туркменистан расположился на 119 месте, а Таджикистан на 140-м.
Первые десять мест занимают: США, Австралия, Финляндия, Канада, Таиланд, Словения, Великобритания, Германия, Южная Корея и Швеция. Последние десять строк рейтинга отданы Сомали, Йемену, КНДР, Сирии, Экваториальной Гвинее, Науру, Центральноафриканской республике, Тувалу, острову Ниуэ, Венесуэле и Южному Судану.
Во время составления рейтинга странам начисляются баллы по шести категориям: предотвращение (борьба с микроорганизмами), обнаружение, реакция (гтовность к чрезвычайным ситуациям), здравоохранение (качество работы больниц и медперсонала), законодательство (участие в международных соглашениях) и риск.
В целом составители рейтинга негативно оценивают состояние мирового здравоохранения. "Хотя многие страны смогли быстро развить свой потенциал для борьбы с COVID-19, все они по-прежнему опасно не готовы к противодействию будущим эпидемическим угрозам", - отмечают они.
По данным составителей рейтинга, большинство стран, включая государства с высокими доходами, не вложили достаточно средств в повышение готовности к эпидемиям. В связи с этим состояние мирового здравоохранения в целом оценивается негативно.