https://uz.sputniknews.ru/20211215/obnarodovan-reyting-gotovnosti-k-epidemiyam-na-kakom-meste-uzbekistan-21796767.html

Обнародован рейтинг готовности к эпидемиям: на каком месте Узбекистан

Обнародован рейтинг готовности к эпидемиям: на каком месте Узбекистан

Из стран Центральной Азии республику опережает Казахстан (55) и Кыргызстан (68). Туркменистан расположился на 119 месте, а Таджикистан на 140-м.

2021-12-15T10:45+0500

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общество

узбекистан

рейтинг

эпидемия

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан занял 82 место из 195 стран мира в международном рейтинге готовности к эпидемиям Из стран Центральной Азии республику опережает Казахстан (55) и Кыргызстан (68). Туркменистан расположился на 119 месте, а Таджикистан на 140-м.Какое Узбекистан занял место в индексе благополучия стран >>Первые десять мест занимают: США, Австралия, Финляндия, Канада, Таиланд, Словения, Великобритания, Германия, Южная Корея и Швеция. Последние десять строк рейтинга отданы Сомали, Йемену, КНДР, Сирии, Экваториальной Гвинее, Науру, Центральноафриканской республике, Тувалу, острову Ниуэ, Венесуэле и Южному Судану.Во время составления рейтинга странам начисляются баллы по шести категориям: предотвращение (борьба с микроорганизмами), обнаружение, реакция (гтовность к чрезвычайным ситуациям), здравоохранение (качество работы больниц и медперсонала), законодательство (участие в международных соглашениях) и риск. Узбекистан занял 42-е место в рейтинге счастливых стран, обогнав соседей >>В целом составители рейтинга негативно оценивают состояние мирового здравоохранения. "Хотя многие страны смогли быстро развить свой потенциал для борьбы с COVID-19, все они по-прежнему опасно не готовы к противодействию будущим эпидемическим угрозам", - отмечают они.По данным составителей рейтинга, большинство стран, включая государства с высокими доходами, не вложили достаточно средств в повышение готовности к эпидемиям. В связи с этим состояние мирового здравоохранения в целом оценивается негативно.Читайте также:Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран >>Узбекистан вошел в топ-10 стран с самым дешевым электричеством >>

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узбекистан, рейтинг, эпидемия, здравоохранение