https://uz.sputniknews.ru/20211215/vosem-trendov-kotorye-opredelyat-uzbekistan-v-2022-godu-21808182.html

Какие восемь трендов определят 2022 год в Узбекистане

Какие восемь трендов определят 2022 год в Узбекистане

В новом году Узбекистан будет уделять больше внимания лицам с ограниченными возможностями, а борьба с коронавирусом выйдет на новый уровень.

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Уходящий год оказался для Узбекистана насыщенным. Республика подписала важные соглашения с другими странами, весь год продолжала борьбу с пандемией, наблюдала за развитием событий в Афганистане и, несмотря на коронавирус, развивала бизнес, производство и создавала новые рабочие места.Как все эти явления скажутся на грядущем году? Sputnik Узбекистан предлагает восемь ключевых тенденций, которые могут повлиять на 2022 год в стране.Появятся новые рабочие местаВ будущем году власти планируют направить на развитие сферы услуг в Узбекистане $500 млн. Эта сумма позволит создать в Ташкенте, Намангане и Самарканде порядка 750 тысяч рабочих мест, заявил глава государства Шавкат Мирзиёев.Так, например, только в Сергелийском районе столицы появятся пять тысяч рабочих мест в сфере торговли и услуг. Это станет возможным за счет создания инфраструктуры вдоль надземной линии метро. Планируют также организовать так называемые "художественные улицы", где могут расположиться картинные галереи, лавки ремесленников.Предпринимателям, создающим рабочие места для лиц с инвалидностью, помогут финансово>>Туристов будут привлекать с помощью культуры и Duty freeВ музеях Узбекистана появятся новые экспозиции. Часть из них, к примеру, приехала в республику благодаря марафону "roadshow", организованному Россией в ноябре 2021 года.Власти Узбекистана считают, что обновленные музеи привлекут больше туристов. Кроме этого, введение системы tax free и открытие магазинов Duty free увеличит розничную торговлю в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.Во всех крупных туристических городах Узбекистана будет налажена система возврата иностранным туристам НДС за покупки.Школы – для всехЛюди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) смогут активнее участвовать в общественно-политической жизни Узбекистана. Как сообщил в Международный день инвалидов 3 декабря Шавкат Мирзиеев, в стране пройдут реформы, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.Узбекистан сменит подход взаимодействия с лицами, страдающими ОВЗ. Вместо медицинского он станет социальным. То есть со следующего учебного года 24%, а в 2025-м – 40% детей с особыми образовательными потребностями смогут учиться в обычных школах. А количество ресурсных центров инклюзивного образования увеличится в 14 раз и превысит 200.Видео: как ташкентец создал текстильный бренд и обеспечил инвалидов работой>>Сотрудничество с РоссиейАктивными темпами развивается сотрудничество между Узбекистаном и Россией, которая лидирует по количеству предприятий в республике. По данным Госкомстата, в этом году в стране насчитывается 2 335 предприятий с российским капиталом.Взаимодействие двух стран включает в себя практически все сферы: промышленность, сельское хозяйство, топливную энергетику, образование, науку и миграцию.Один из самых актуальных проектов – это строительство АЭС в Джизакской области, которое должно начаться в 2022 году. Кроме этого, в сотрудничестве с Ростехнадзором в 2022-2023 годах Узбекистан планирует направить специалистов в научно-технический центр ядерной безопасности России и на Нововоронежскую АЭС для приобретения опыта.ЕАЭС и сотрудничество в рамках регионаУзбекистан будет еще больше взаимодействовать с ЕАЭС, в котором на данный момент занимает позицию наблюдателя.Так, республика подала заявку на вступление в Евразийский банк развития, а с Союзом намерена сотрудничать сразу в нескольких областях – это транспорт, водные ресурсы, рынок труда, промышленность и финансы.Дело в том, что сотрудничество с государствами, входящими в ЕАЭС, увеличивается, товарооборот растет, а значит, укрепляется и узбекистанская экономика, считает заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Кучкаров.Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года>>Вакцинация продолжитсяВ Узбекистане к концу 2021 года привиты 55% населения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным ведомства, количество граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, достигло 11 797 635 человек.В 2022 году вакцинация продолжится. В настоящее время узбекистанцам доступны препараты от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V" и "Спутник Лайт", американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, шведско-британская AstraZeneca, китайская CoronaVac.Однако сегодня опасения вызывает новый штамм “омикрон”. Его отличают особая заразность и высокие темпы распространения. Как считает Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина “Спутник V” будет защищать и от “омикрона”. Поэтому весьма вероятно, что спрос на изобретение российских ученых станет еще больше.Рост тарифовВ 2022 году ожидается рост тарифов на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию. Поскольку в 2021-м тарифы на эти товары и услуги не повышались, то на следующий год госбюджет предусматривает их индексацию.Чтобы снизить уровень инфляции на фоне резкого повышения тарифов, специалисты счетной палаты рекомендовали существенно снизить темпы роста цен на другие потребительские товары и услуги.Аналитики оценили состояние экономики Узбекистана к концу 2021 года>>Борьба с экстремизмомНесмотря на меры, принимаемые Узбекистаном и странами-соседями, военная угроза в Центральной Азии не теряет актуальности. Связано это с обострением ситуации в Афганистане в августе 2021 года.В связи с этим необходимо активизировать сотрудничество с ОДКБ. Так, в следующем году увеличится количество совместных мероприятий Центрального военного округа России и стран Центральной Азии, рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.В этом году ЦВО провел около 50 международных мероприятий. Некоторые из них прошли на территории России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с участием подразделений от вооруженных сил десяти союзных государств.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Анна Желиховская

узбекистан, тренды