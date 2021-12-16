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Из бананов, вакцин и мусора: самые необычные ёлки 2021
Из бананов, вакцин и мусора: самые необычные ёлки 2021
Рождество и Новый год все ближе. В домах, на улицах и площадях устанавливают наряженные елки - и порой они бывают весьма оригинальными. Самые оригинальные новогодние елки - в нашей фотоподборке.
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фото, мультимедиа , вакцина, новогодняя елка, мусор

Из бананов, вакцин и мусора: самые необычные ёлки 2021

22:15 16.12.2021
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Рождество и Новый год все ближе. В домах, на улицах и площадях устанавливают наряженные ёлки — и порой они бывают весьма необычными. Самые оригинальные новогодние ёлки — в нашей фотоподборке.
© AFP / Zaid Al-Obeidi

Гигантская светящаяся ёлка в иракском городе Каракош (Бахдида) в 30 километрах от Мосула, населенного в основном христианами.

Гигантская светящаяся ёлка в иракском городе Каракош (Бахдида) в 30 километрах от Мосула, населенного в основном христианами. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP / Zaid Al-Obeidi

Гигантская светящаяся ёлка в иракском городе Каракош (Бахдида) в 30 километрах от Мосула, населенного в основном христианами.

© AFP / Yuki Iwamura

Хор исполняет рождественские гимны на гигантской поющей ёлке во время парада Macy's в честь Дня благодарения в Нью-Йорке 25 ноября 2021 года.

Хор исполняет рождественские гимны на гигантской поющей ёлке во время парада Macy&#x27;s в честь Дня благодарения в Нью-Йорке 25 ноября 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Yuki Iwamura

Хор исполняет рождественские гимны на гигантской поющей ёлке во время парада Macy's в честь Дня благодарения в Нью-Йорке 25 ноября 2021 года.

© AFP / Philippe Lopez

Рабочие устанавливают 11-метровую ёлку из переработанных стали и стекла перед кафедральным собором Святого Андрея в Бордо 7 декабря 2021 г. Годом ранее в Бордо разгорелся скандал, когда мэр города объявил об отказе от традиционных ёлок с огнями и гирляндами, назвав их "дорогими" и "мертвыми деревьями".

Рабочие устанавливают 11-метровую ёлку из переработанных стали и стекла перед кафедральным собором Святого Андрея в Бордо 7 декабря 2021 г. Годом ранее в Бордо разгорелся скандал, когда мэр города объявил об отказе от традиционных ёлок с огнями и гирляндами, назвав их &quot;дорогими&quot; и &quot;мертвыми деревьями&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/15
© AFP / Philippe Lopez

Рабочие устанавливают 11-метровую ёлку из переработанных стали и стекла перед кафедральным собором Святого Андрея в Бордо 7 декабря 2021 г. Годом ранее в Бордо разгорелся скандал, когда мэр города объявил об отказе от традиционных ёлок с огнями и гирляндами, назвав их "дорогими" и "мертвыми деревьями".

© REUTERS / Henry Nicholls

Ёлка из мусора на балконе резиденции лорда-мэра в Лондоне, Великобритания, 1 декабря 2021 г.

Ёлка из мусора на балконе резиденции лорда-мэра в Лондоне, Великобритания, 1 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
4/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Ёлка из мусора на балконе резиденции лорда-мэра в Лондоне, Великобритания, 1 декабря 2021 г.

© REUTERS / Henry Nicholls

Ёлка из мусора на балконе резиденции лорда-мэра в Лондоне, Великобритания, 1 декабря 2021 г.

Ёлка из мусора на балконе резиденции лорда-мэра в Лондоне, Великобритания, 1 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
5/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Ёлка из мусора на балконе резиденции лорда-мэра в Лондоне, Великобритания, 1 декабря 2021 г.

© AP Photo / Juan Karita

Ёлка из бананов на площади Мурльо в городе Ла-Пас, Боливия, во время церемонии зажжения рождественских огней, 22 декабря 2021 г.

Ёлка из бананов на площади Мурльо в городе Ла-Пас, Боливия, во время церемонии зажжения рождественских огней, 22 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Juan Karita

Ёлка из бананов на площади Мурльо в городе Ла-Пас, Боливия, во время церемонии зажжения рождественских огней, 22 декабря 2021 г.

© REUTERS / Adriano Machado

Солдат президентского полка на фоне ёлки во дворце Планалту в Бразилии, 2 декабря 2021 г.

Солдат президентского полка на фоне ёлки во дворце Планалту в Бразилии, 2 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Adriano Machado

Солдат президентского полка на фоне ёлки во дворце Планалту в Бразилии, 2 декабря 2021 г.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Ёлка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре Галерея Витторио Эммануэле в Милане, Италия, 6 декабря 2021 г.

Ёлка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре Галерея Витторио Эммануэле в Милане, Италия, 6 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
8/15
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Ёлка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре Галерея Витторио Эммануэле в Милане, Италия, 6 декабря 2021 г.

© AFP / Mauro Pimentel

Врач показывает ёлку, сделанную из пузырьков с вакцинами от COVID-19 и гриппа в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 декабря 2021 г.

Врач показывает ёлку, сделанную из пузырьков с вакцинами от COVID-19 и гриппа в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
9/15
© AFP / Mauro Pimentel

Врач показывает ёлку, сделанную из пузырьков с вакцинами от COVID-19 и гриппа в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 декабря 2021 г.

© REUTERS / Aly Song

Световая ёлка в Шанхае, Китай, 14 декабря 2021 г.

Световая ёлка в Шанхае, Китай, 14 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
10/15
© REUTERS / Aly Song

Световая ёлка в Шанхае, Китай, 14 декабря 2021 г.

© AP Photo / Wayne Parry

"Дающее дерево" из картона в Эшбери парке в Нью-Джерси, 26 ноября 2021 г.

&quot;Дающее дерево&quot; из картона в Эшбери парке в Нью-Джерси, 26 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Wayne Parry

"Дающее дерево" из картона в Эшбери парке в Нью-Джерси, 26 ноября 2021 г.

© REUTERS / Jose Cabezas

Активисты в Сальвадоре вешают на ёлку баннер против действий правительства президента Найиба Букеле, таких как использование биткоина и законодательные реформы, позволяющие продлить его президентский срок.

Активисты в Сальвадоре вешают на ёлку баннер против действий правительства президента Найиба Букеле, таких как использование биткоина и законодательные реформы, позволяющие продлить его президентский срок. - Sputnik Узбекистан
12/15
© REUTERS / Jose Cabezas

Активисты в Сальвадоре вешают на ёлку баннер против действий правительства президента Найиба Букеле, таких как использование биткоина и законодательные реформы, позволяющие продлить его президентский срок.

© AP Photo / Bilal Hussein

Церемония зажжения гигантской ёлки и начала рождественских празднований на площади Сассин в Бейруте, Ливан, 7 декабря 2021 г.

Церемония зажжения гигантской ёлки и начала рождественских празднований на площади Сассин в Бейруте, Ливан, 7 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AP Photo / Bilal Hussein

Церемония зажжения гигантской ёлки и начала рождественских празднований на площади Сассин в Бейруте, Ливан, 7 декабря 2021 г.

© AP Photo / Damian Dovarganes

Сторонница Бритни Спирс с собакой позируют на фоне ёлки в поддержку певицы у здания суда, где рассматривался вопрос об опекунстве над нею, Лос-Анджелес, 12 ноября 2021 г.

Сторонница Бритни Спирс с собакой позируют на фоне ёлки в поддержку певицы у здания суда, где рассматривался вопрос об опекунстве над нею, Лос-Анджелес, 12 ноября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AP Photo / Damian Dovarganes

Сторонница Бритни Спирс с собакой позируют на фоне ёлки в поддержку певицы у здания суда, где рассматривался вопрос об опекунстве над нею, Лос-Анджелес, 12 ноября 2021 г.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Ёлка из 19 тысяч пустых пузырьков от вакцины против COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте, Румыния, 6 декабря 2021 г.

Ёлка из 19 тысяч пустых пузырьков от вакцины против COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте, Румыния, 6 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AP Photo / Andreea Alexandru

Ёлка из 19 тысяч пустых пузырьков от вакцины против COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте, Румыния, 6 декабря 2021 г.

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