Из бананов, вакцин и мусора: самые необычные ёлки 2021

Гигантская светящаяся ёлка в иракском городе Каракош (Бахдида) в 30 километрах от Мосула, населенного в основном христианами.
Гигантская светящаяся ёлка в иракском городе Каракош (Бахдида) в 30 километрах от Мосула, населенного в основном христианами.
Хор исполняет рождественские гимны на гигантской поющей ёлке во время парада Macy's в честь Дня благодарения в Нью-Йорке 25 ноября 2021 года.
Хор исполняет рождественские гимны на гигантской поющей ёлке во время парада Macy's в честь Дня благодарения в Нью-Йорке 25 ноября 2021 года.
Рабочие устанавливают 11-метровую ёлку из переработанных стали и стекла перед кафедральным собором Святого Андрея в Бордо 7 декабря 2021 г. Годом ранее в Бордо разгорелся скандал, когда мэр города объявил об отказе от традиционных ёлок с огнями и гирляндами, назвав их "дорогими" и "мертвыми деревьями".
Рабочие устанавливают 11-метровую ёлку из переработанных стали и стекла перед кафедральным собором Святого Андрея в Бордо 7 декабря 2021 г. Годом ранее в Бордо разгорелся скандал, когда мэр города объявил об отказе от традиционных ёлок с огнями и гирляндами, назвав их "дорогими" и "мертвыми деревьями".
Ёлка из мусора на балконе резиденции лорда-мэра в Лондоне, Великобритания, 1 декабря 2021 г.
Ёлка из мусора на балконе резиденции лорда-мэра в Лондоне, Великобритания, 1 декабря 2021 г.
Ёлка из мусора на балконе резиденции лорда-мэра в Лондоне, Великобритания, 1 декабря 2021 г.
Ёлка из мусора на балконе резиденции лорда-мэра в Лондоне, Великобритания, 1 декабря 2021 г.
Ёлка из бананов на площади Мурльо в городе Ла-Пас, Боливия, во время церемонии зажжения рождественских огней, 22 декабря 2021 г.
Ёлка из бананов на площади Мурльо в городе Ла-Пас, Боливия, во время церемонии зажжения рождественских огней, 22 декабря 2021 г.
Солдат президентского полка на фоне ёлки во дворце Планалту в Бразилии, 2 декабря 2021 г.
Солдат президентского полка на фоне ёлки во дворце Планалту в Бразилии, 2 декабря 2021 г.
Ёлка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре Галерея Витторио Эммануэле в Милане, Италия, 6 декабря 2021 г.
Ёлка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре Галерея Витторио Эммануэле в Милане, Италия, 6 декабря 2021 г.
Врач показывает ёлку, сделанную из пузырьков с вакцинами от COVID-19 и гриппа в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 декабря 2021 г.
Врач показывает ёлку, сделанную из пузырьков с вакцинами от COVID-19 и гриппа в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 декабря 2021 г.
Световая ёлка в Шанхае, Китай, 14 декабря 2021 г.
"Дающее дерево" из картона в Эшбери парке в Нью-Джерси, 26 ноября 2021 г.
"Дающее дерево" из картона в Эшбери парке в Нью-Джерси, 26 ноября 2021 г.
Активисты в Сальвадоре вешают на ёлку баннер против действий правительства президента Найиба Букеле, таких как использование биткоина и законодательные реформы, позволяющие продлить его президентский срок.
Активисты в Сальвадоре вешают на ёлку баннер против действий правительства президента Найиба Букеле, таких как использование биткоина и законодательные реформы, позволяющие продлить его президентский срок.
Церемония зажжения гигантской ёлки и начала рождественских празднований на площади Сассин в Бейруте, Ливан, 7 декабря 2021 г.
Церемония зажжения гигантской ёлки и начала рождественских празднований на площади Сассин в Бейруте, Ливан, 7 декабря 2021 г.
Сторонница Бритни Спирс с собакой позируют на фоне ёлки в поддержку певицы у здания суда, где рассматривался вопрос об опекунстве над нею, Лос-Анджелес, 12 ноября 2021 г.
Сторонница Бритни Спирс с собакой позируют на фоне ёлки в поддержку певицы у здания суда, где рассматривался вопрос об опекунстве над нею, Лос-Анджелес, 12 ноября 2021 г.
Ёлка из 19 тысяч пустых пузырьков от вакцины против COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте, Румыния, 6 декабря 2021 г.
Ёлка из 19 тысяч пустых пузырьков от вакцины против COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте, Румыния, 6 декабря 2021 г.