Из бананов, вакцин и мусора: самые необычные ёлки 2021

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Рабочие устанавливают 11-метровую ёлку из переработанных стали и стекла перед кафедральным собором Святого Андрея в Бордо 7 декабря 2021 г. Годом ранее в Бордо разгорелся скандал, когда мэр города объявил об отказе от традиционных ёлок с огнями и гирляндами, назвав их "дорогими" и "мертвыми деревьями".