Последнее объятие и король океана: самые зрелищные фото года

Подписаться на

Природа невероятна в разнообразии своих проявлений. Мир живой и неживой природы всегда был излюбленным сюжетом художников и фотографов. Представляем вам фотоподборку победителей и финалистов конкурса Nature Photographer of the Year 2021.