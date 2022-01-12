https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-detskix-sadax-otmenili-massovye-meropriyatiya-s-chem-eto-svyazano-22152849.html

В детских садах отменили праздники: с чем это связано

В детских садах отменили праздники: с чем это связано

Полный перечень мер, введенных властями в отношении дошкольных учреждений, — в материале.

2022-01-12T08:30+0500

2022-01-12T08:30+0500

2022-01-12T08:32+0500

общество

детский сад

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В детских садах Узбекистана временно ограничат проведение праздничных мероприятий.Данные меры обусловлены нестабильной эпидемиологической ситуацией в республике. Напомним: на днях в Узбекистане выявили первый случай заболевания штаммом "омикрон".В качестве меры предосторожности в детсады также перестанут пускать родителей. В Министерстве дошкольного образования также сообщили о введении ограничений на проведение собраний в очном формате. Любые нарушения будут караться выговором, штрафом или же другими мерами. Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан и будет ли введен жесткий карантин. Читайте также:Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить >>2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ >>

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детский сад, штамм-омикрон