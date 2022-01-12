https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-detskix-sadax-otmenili-massovye-meropriyatiya-s-chem-eto-svyazano-22152849.html
В детских садах отменили праздники: с чем это связано
В детских садах отменили праздники: с чем это связано
Полный перечень мер, введенных властями в отношении дошкольных учреждений, — в материале.
2022-01-12T08:30+0500
2022-01-12T08:30+0500
2022-01-12T08:32+0500
общество
детский сад
штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В детских садах Узбекистана временно ограничат проведение праздничных мероприятий.Данные меры обусловлены нестабильной эпидемиологической ситуацией в республике. Напомним: на днях в Узбекистане выявили первый случай заболевания штаммом "омикрон".В качестве меры предосторожности в детсады также перестанут пускать родителей. В Министерстве дошкольного образования также сообщили о введении ограничений на проведение собраний в очном формате. Любые нарушения будут караться выговором, штрафом или же другими мерами. Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан и будет ли введен жесткий карантин. Читайте также:Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить >>2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ >>
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детский сад, штамм-омикрон
В детских садах отменили праздники: с чем это связано
08:30 12.01.2022 (обновлено: 08:32 12.01.2022)
Полный перечень мер, введенных властями в отношении дошкольных учреждений, — в материале.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В детских садах Узбекистана временно ограничат проведение праздничных мероприятий.
Данные меры обусловлены нестабильной эпидемиологической ситуацией в республике. Напомним: на днях в Узбекистане выявили первый случай заболевания штаммом "омикрон".
В качестве меры предосторожности в детсады также перестанут пускать родителей.
В крайнем случае, необходимо будет иметь при себе ПЦР-тест за последние три дня и справку о вакцинации.
В Министерстве дошкольного образования также сообщили
о введении ограничений на проведение собраний в очном формате.
Любые нарушения будут караться выговором, штрафом или же другими мерами.
Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как штамм "омикрон" проник
в Узбекистан и будет ли введен
жесткий карантин.