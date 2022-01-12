Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-detskix-sadax-otmenili-massovye-meropriyatiya-s-chem-eto-svyazano-22152849.html
В детских садах отменили праздники: с чем это связано
В детских садах отменили праздники: с чем это связано
Полный перечень мер, введенных властями в отношении дошкольных учреждений, — в материале.
2022-01-12T08:30+0500
2022-01-12T08:32+0500
общество
детский сад
штамм-омикрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/06/15949306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_32683d8e07548a68e511637908205edb.jpg
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В детских садах Узбекистана временно ограничат проведение праздничных мероприятий.Данные меры обусловлены нестабильной эпидемиологической ситуацией в республике. Напомним: на днях в Узбекистане выявили первый случай заболевания штаммом "омикрон".В качестве меры предосторожности в детсады также перестанут пускать родителей. В Министерстве дошкольного образования также сообщили о введении ограничений на проведение собраний в очном формате. Любые нарушения будут караться выговором, штрафом или же другими мерами. Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан и будет ли введен жесткий карантин. Читайте также:Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить &gt;&gt;2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/06/15949306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dceea8ca4d077ba0bb224082036d3f78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
детский сад, штамм-омикрон

В детских садах отменили праздники: с чем это связано

08:30 12.01.2022 (обновлено: 08:32 12.01.2022)
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Варвара Гертье
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Полный перечень мер, введенных властями в отношении дошкольных учреждений, — в материале.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В детских садах Узбекистана временно ограничат проведение праздничных мероприятий.
Данные меры обусловлены нестабильной эпидемиологической ситуацией в республике. Напомним: на днях в Узбекистане выявили первый случай заболевания штаммом "омикрон".
В качестве меры предосторожности в детсады также перестанут пускать родителей.
В крайнем случае, необходимо будет иметь при себе ПЦР-тест за последние три дня и справку о вакцинации.
В Министерстве дошкольного образования также сообщили о введении ограничений на проведение собраний в очном формате.
Любые нарушения будут караться выговором, штрафом или же другими мерами.
Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан и будет ли введен жесткий карантин.
Читайте также:
Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить >>
2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:59В Ташобласти пройдет бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Татарстана
09:35Россия стала лидером по продаже сахара Узбекистану
09:25Скончался телеведущий Михаил Зеленский
08:59Почему об "омикроне" стало известно спустя два дня после его выявления
08:53Революцию "орков" силовики Казахстана "проспали" неслучайно: что дальше?
08:30В детских садах отменили праздники: с чем это связано
07:00Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины
ВчераКак коронавирус влияет на сердце – мнение кардиолога
ВчераНовый премьер Казахстана созвонился с Ариповым и Мишустиным
ВчераВрач объяснила, какая ходьба снизит риск возникновения инсульта у мужчин
ВчераОчередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео
ВчераДелегация Татарстана готовит визит в Узбекистан: что запланировано
ВчераЧто сделали с резиденцией президента Казахстана — видео
ВчераРоссия готова драться за Казахстан. Что будет с Узбекистаном – видео
ВчераТашкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера
ВчераКак звучат по-узбекски "Смуглянка" и другие русские мелодии — видео
ВчераРоссийская компания отправит в Узбекистан партию экзоскелетов
ВчераВ регионах Узбекистана появятся центры криминалистической экспертизы ДНК
ВчераВынесен приговор женщине за жестокое убийство невестки
ВчераГлава НОК раскритиковал подготовку пловцов в Узбекистане