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Мирзиёев посетил Национальный центр управления обороной — фото
Мирзиёев посетил Национальный центр управления обороной — фото
Национальный центр управления обороной открылся в Ташкенте. Зачем он нужен — читайте в материале.
2022-01-14T08:59+0500
2022-01-14T09:15+0500
общество
шавкат мирзиёев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Узбекистане открылся Национальный центр управления обороной. Накануне его посетил президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Шавкат Мирзиёев.Оборонный объект предназначен для координации всех силовых структур Узбекистана и оперативного управления госграницей и учениями. Мирзиёев поручил профильным ведомствам разработать для центра программно-аппаратный комплекс.Как рассказали в пресс-службе, центр организован в Министерстве обороны и "вобрал в себя самые современные формы управления войсками". Комплекс обеспечивает возможность оперативного управления и наблюдения в реальном времени за воздушной границей страны, процессом учебно-боевых занятий в учебных центрах и полигонах, а также контроль за действиями подразделений через транкинговую связь.Мирзиёев ознакомился с созданными в центре условиями и возможностями, поручил наладить эффективное функционирование объекта и интегрировать его в оборонную систему Узбекистана.Читайте также:Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана &gt;&gt;Мирзиёев поручил учитывать особенности современных конфликтов при вооружении армии &gt;&gt;
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шавкат мирзиёев, ташкент

Мирзиёев посетил Национальный центр управления обороной — фото

08:59 14.01.2022 (обновлено: 09:15 14.01.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана
Состоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Оборонный объект открылся в Ташкенте. Какие функции на него возложены, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Узбекистане открылся Национальный центр управления обороной.
Накануне его посетил президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана
Состоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
Состоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Оборонный объект предназначен для координации всех силовых структур Узбекистана и оперативного управления госграницей и учениями.
"Данный центр должен стать опорной структурой в деле обеспечения военной безопасности нашей страны", — сказал глава государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана
Состоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
Состоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поручил профильным ведомствам разработать для центра программно-аппаратный комплекс.
Как рассказали в пресс-службе, центр организован в Министерстве обороны и "вобрал в себя самые современные формы управления войсками".
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана
Состоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
Состоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Комплекс обеспечивает возможность оперативного управления и наблюдения в реальном времени за воздушной границей страны, процессом учебно-боевых занятий в учебных центрах и полигонах, а также контроль за действиями подразделений через транкинговую связь.
Мирзиёев ознакомился с созданными в центре условиями и возможностями, поручил наладить эффективное функционирование объекта и интегрировать его в оборонную систему Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана
Состоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
Состоялось открытие Национального центра управления обороной Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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