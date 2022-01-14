https://uz.sputniknews.ru/20220114/mirziyoev-posetil-natsionalnyy-tsentr-upravleniya-oboronoy--foto-22191123.html

Мирзиёев посетил Национальный центр управления обороной — фото

Мирзиёев посетил Национальный центр управления обороной — фото

Национальный центр управления обороной открылся в Ташкенте. Зачем он нужен — читайте в материале.

2022-01-14T08:59+0500

2022-01-14T08:59+0500

2022-01-14T09:15+0500

общество

шавкат мирзиёев

ташкент

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Узбекистане открылся Национальный центр управления обороной. Накануне его посетил президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Шавкат Мирзиёев.Оборонный объект предназначен для координации всех силовых структур Узбекистана и оперативного управления госграницей и учениями. Мирзиёев поручил профильным ведомствам разработать для центра программно-аппаратный комплекс.Как рассказали в пресс-службе, центр организован в Министерстве обороны и "вобрал в себя самые современные формы управления войсками". Комплекс обеспечивает возможность оперативного управления и наблюдения в реальном времени за воздушной границей страны, процессом учебно-боевых занятий в учебных центрах и полигонах, а также контроль за действиями подразделений через транкинговую связь.Мирзиёев ознакомился с созданными в центре условиями и возможностями, поручил наладить эффективное функционирование объекта и интегрировать его в оборонную систему Узбекистана.Читайте также:Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана >>Мирзиёев поручил учитывать особенности современных конфликтов при вооружении армии >>

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шавкат мирзиёев, ташкент