https://uz.sputniknews.ru/20220116/kakie-produkty-mojno-est-pered-snom--vrach-22217574.html
Какие продукты можно есть перед сном — врач
Какие продукты можно есть перед сном — врач
Многие диетологи не рекомендуют есть на ночь, однако чувство голода перед сном тоже вредно, считает диетолог Михаил Гинзбург.
2022-01-16T21:30+0500
2022-01-16T21:30+0500
2022-01-16T21:30+0500
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сон
продукты
врач
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Некоторые продукты можно спокойно принимать в пищу перед сном, поскольку они не являются тяжелой пищей, а значит, не несут вреда для организма. Об этом врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik.Переедать на ночь вредно, потому что желудок может не успеть переварить пищу до отхода ко сну, что грозит проблемами пищеварения, а также избыточным весом. Но не стоит идти в постель и голодным, потому что в этом состоянии сложно уснуть, объясняет специалист.В результате отказ от поздних ужинов все равно не решает проблемы питания — пусть человек не переедает вечером, зато он переедает утром.Поэтому, если вы испытываете чувство голода перед сном, нужно выбирать легкие продукты, рекомендует врач. В их число входят мюсли, а также зерновые хлопья без сахара. Важно принимать их в пищу с кисломолочными напитками, к примеру, с ряженкой, отметил доктор.Читайте также:Эндокринолог рассказала, как можно продлить молодость >>Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий >>
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сон, продукты, врач
Какие продукты можно есть перед сном — врач
Многие диетологи не рекомендуют есть на ночь, однако чувство голода перед сном тоже вредно, считает диетолог Михаил Гинзбург.
Некоторые продукты можно спокойно принимать в пищу перед сном, поскольку они не являются тяжелой пищей, а значит, не несут вреда для организма. Об этом врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik
.
Переедать на ночь вредно, потому что желудок может не успеть переварить пищу до отхода ко сну, что грозит проблемами пищеварения, а также избыточным весом. Но не стоит идти в постель и голодным, потому что в этом состоянии сложно уснуть, объясняет специалист.
Главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода. И еще, когда человек пытается не есть после шести часов вечера, то утром он просыпается страшно голодный и начинает объедаться.
Михаил Гинцбург
Врач-диетолог, доктор медицинских наук
В результате отказ от поздних ужинов все равно не решает проблемы питания — пусть человек не переедает вечером, зато он переедает утром.
Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень.
Михаил Гинцбург
Врач-диетолог, доктор медицинских наук
Поэтому, если вы испытываете чувство голода перед сном, нужно выбирать легкие продукты, рекомендует врач. В их число входят мюсли, а также зерновые хлопья без сахара. Важно принимать их в пищу с кисломолочными напитками, к примеру, с ряженкой, отметил доктор.
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