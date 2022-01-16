https://uz.sputniknews.ru/20220116/kakie-produkty-mojno-est-pered-snom--vrach-22217574.html

Какие продукты можно есть перед сном — врач

Какие продукты можно есть перед сном — врач

Многие диетологи не рекомендуют есть на ночь, однако чувство голода перед сном тоже вредно, считает диетолог Михаил Гинзбург.

2022-01-16T21:30+0500

2022-01-16T21:30+0500

2022-01-16T21:30+0500

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Некоторые продукты можно спокойно принимать в пищу перед сном, поскольку они не являются тяжелой пищей, а значит, не несут вреда для организма. Об этом врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik.Переедать на ночь вредно, потому что желудок может не успеть переварить пищу до отхода ко сну, что грозит проблемами пищеварения, а также избыточным весом. Но не стоит идти в постель и голодным, потому что в этом состоянии сложно уснуть, объясняет специалист.В результате отказ от поздних ужинов все равно не решает проблемы питания — пусть человек не переедает вечером, зато он переедает утром.Поэтому, если вы испытываете чувство голода перед сном, нужно выбирать легкие продукты, рекомендует врач. В их число входят мюсли, а также зерновые хлопья без сахара. Важно принимать их в пищу с кисломолочными напитками, к примеру, с ряженкой, отметил доктор.Читайте также:Эндокринолог рассказала, как можно продлить молодость >>Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий >>

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сон, продукты, врач