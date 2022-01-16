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Опасно для здоровья: эти популярные продукты могут развить деменцию
Опасно для здоровья: эти популярные продукты могут развить деменцию
Чтобы избежать проблем с сосудами и улучшить мозговую деятельность, диетолог посоветовала есть больше овощей и фруктов, а также чаще употреблять орехи и рыбу.
2022-01-16T09:00+0500
2022-01-16T09:00+0500
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Белый хлеб может привести к деменции из-за содержания в нем маргарина и сахара, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью телеканалу "Москва 24".Специалист рекомендовала употреблять цельнозерновой продукт, желательно с овощами, чтобы уменьшить негативное воздействие на сосуды и мозговую деятельность.По словам медика, среди популярных продуктов питания наиболее опасны фастфуд, печенье и сухарики. Они содержат трансжиры (жиры, обогащенные водородом) и разрушают сосуды. Видео: как распознать первые признаки деменции, рассказал почтальон Печкин &gt;&gt;К тому же пагубное воздействие на организм оказывают консерванты, красители, алкоголь и жиры. "Печень пытается их вывести, потом перестает с этим справляться и в конечном итоге повреждается, не может выработать нормальный холестерин. То есть она начинает вырабатывать холестерин низкой плотности, который как раз и формирует атеросклеротические бляшки", – пояснила эксперт.Чтобы избежать проблем с сосудами и улучшить мозговую деятельность, диетолог посоветовала есть больше овощей и фруктов, а также чаще употреблять орехи и рыбу.Читайте также:Ученые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции &gt;&gt;Кофе против инсульта и деменции &gt;&gt;
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заболевания, продукты

Опасно для здоровья: эти популярные продукты могут развить деменцию

09:00 16.01.2022
© Pexels/Anna ShvetsСнимки головного мозга
Снимки головного мозга - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2022
© Pexels/Anna Shvets
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Чтобы избежать проблем с сосудами и улучшить мозговую деятельность, диетолог посоветовала есть больше овощей и фруктов, а также чаще употреблять орехи и рыбу.
Белый хлеб может привести к деменции из-за содержания в нем маргарина и сахара, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью телеканалу "Москва 24".
Специалист рекомендовала употреблять цельнозерновой продукт, желательно с овощами, чтобы уменьшить негативное воздействие на сосуды и мозговую деятельность.

"Если хочется хлеба с чем-то, например, с сыром, то сверху должен быть кусок перца, салат, огурец – все что угодно. Но обязательно клетчатка должна присутствовать", – подчеркнула Соломатина.

По словам медика, среди популярных продуктов питания наиболее опасны фастфуд, печенье и сухарики. Они содержат трансжиры (жиры, обогащенные водородом) и разрушают сосуды.
Видео: как распознать первые признаки деменции, рассказал почтальон Печкин >>
К тому же пагубное воздействие на организм оказывают консерванты, красители, алкоголь и жиры.
"Печень пытается их вывести, потом перестает с этим справляться и в конечном итоге повреждается, не может выработать нормальный холестерин. То есть она начинает вырабатывать холестерин низкой плотности, который как раз и формирует атеросклеротические бляшки", – пояснила эксперт.
Чтобы избежать проблем с сосудами и улучшить мозговую деятельность, диетолог посоветовала есть больше овощей и фруктов, а также чаще употреблять орехи и рыбу.
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