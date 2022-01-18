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Какой завтрак опасен для сердца – врач
Какой завтрак опасен для сердца – врач
Определенное сочетание продуктов на завтрак перегружает поджелудочную железу и вредит сердечно-сосудистой системе.
2022-01-18T07:30+0500
2022-01-18T09:14+0500
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порок сердца
врач
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Привычная для многих еда на завтрак – бутерброды или тосты с маслом и сыром – оказались опасными для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстаграм-блог гастроэнтеролога Сергея Вялова.По словам врача, такое сочетание продуктов перегружает поджелудочную железу, что ведет к развитию панкреатита – дело в том, что избыток жирной пищи вызывает заброс желчи в потоки поджелудочной.Более того, регулярное употребление бутербродов в пищу по утрам вредно и для сердечно-сосудистой системы: животный жир повышает уровень холестерина и триглицеридов в крови, из-за этого быстрее развивается атеросклероз.Однако совсем исключать бутерброды из рациона питания не стоит, считает Вялов. Главное – умеренное и сбалансированное питание, сочетающее как животную, так и растительную пищу.Читайте также:Пять сезонных фруктов, которые нужно есть в холода &gt;&gt;Не только полезная, но и вредная: кому нельзя есть хурму &gt;&gt;
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порок сердца, врач

Какой завтрак опасен для сердца – врач

07:30 18.01.2022 (обновлено: 09:14 18.01.2022)
© Sputnik / Дмитрий КоробейниковВкусная еда
Вкусная еда - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
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Определенное сочетание продуктов на завтрак перегружает поджелудочную железу и вредит сердечно-сосудистой системе.
Привычная для многих еда на завтрак – бутерброды или тосты с маслом и сыром – оказались опасными для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстаграм-блог гастроэнтеролога Сергея Вялова.
По словам врача, такое сочетание продуктов перегружает поджелудочную железу, что ведет к развитию панкреатита – дело в том, что избыток жирной пищи вызывает заброс желчи в потоки поджелудочной.
Более того, регулярное употребление бутербродов в пищу по утрам вредно и для сердечно-сосудистой системы: животный жир повышает уровень холестерина и триглицеридов в крови, из-за этого быстрее развивается атеросклероз.
"Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт", — говорит врач.
Однако совсем исключать бутерброды из рациона питания не стоит, считает Вялов. Главное – умеренное и сбалансированное питание, сочетающее как животную, так и растительную пищу.

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