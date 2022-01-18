https://uz.sputniknews.ru/20220118/video-kak-eaes-povysit-prodaji-uzbekskix-avto---mnenie-ekonomista-22262443.html
Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста
Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста
UzAuto Motors собирается продавать свои акции через биржу. Какие еще шаги помогут компании без больших затрат повысить прибыль и качество продукции, в интервью Sputnik рассказывает экономист Сергей Храпач.
2022-01-18T20:21+0500
2022-01-18T20:21+0500
2022-01-18T20:21+0500
видео
мультимедиа
еаэс
uzauto motors
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/12/22262387_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ba3bc307ecd7dac4d597872bd24fe3e.jpg
Акции UzAuto Motors собираются продавать через биржу. Для чего это делается? Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik Анна Черкасова искала вместе с экономистом, председателем правления ассоциации Межрегионавтотранс Сергеем Храпачом.Эксперт отметил, что участие на бирже - серьёзный шаг для автоконцерна. Он поможет компании выйти на международный рынок капитала и получить инвестиции на повышение качества продукции.Также Сергей Храпач напомнил, что создавать конкуренцию на рынке важно для развития автопрома Узбекистана.Например, при вступлении в ЕАЭС на 15% может снизиться отпуская цена на машины для российского и беларусского рынка. При этом продажи узбекских авто вырастут.UzAuto не понесёт от этого больших потерь. А, наоборот, получит дополнительный рынок сбыта без особых вложений.Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/12/22262387_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af6c575dc01625cf4edf52e3f346c928.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , еаэс, uzauto motors, видео
Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста
UzAuto Motors собирается продавать свои акции через биржу. Какие еще шаги помогут компании без больших затрат повысить прибыль и качество продукции, в интервью Sputnik рассказывает экономист Сергей Храпач.
Акции UzAuto Motors собираются продавать через биржу. Для чего это делается? Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik
Анна Черкасова искала вместе с экономистом, председателем правления ассоциации Межрегионавтотранс Сергеем Храпачом.
Эксперт отметил, что участие на бирже - серьёзный шаг для автоконцерна. Он поможет компании выйти на международный рынок капитала и получить инвестиции на повышение качества продукции.
Также Сергей Храпач напомнил, что создавать конкуренцию на рынке важно для развития автопрома Узбекистана.
Например, при вступлении в ЕАЭС на 15% может снизиться отпуская цена на машины для российского и беларусского рынка. При этом продажи узбекских авто вырастут.
"Потребители получат качественный и дешёвый товар. Производители - стабильный доход, который могут вложить в развитие своего производства и выпускать новые модели", - считает Храпач.
UzAuto не понесёт от этого больших потерь. А, наоборот, получит дополнительный рынок сбыта без особых вложений.
"В любом случае, все зависит от менеджмента компании", - резюмирует экономист.
Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале
Sputnik Узбекистан.