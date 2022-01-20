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https://uz.sputniknews.ru/20220120/uzbekistan-airways-c-19-yanvarya-polnostyu-vozobnovila-reysy-v-kazaxstan-22286122.html
Uzbekistan Airways полностью возобновила рейсы в города Казахстана
Uzbekistan Airways полностью возобновила рейсы в города Казахстана
Из-за массовых беспорядков в Казахстане аэропорт был закрыт. Что происходит сейчас? Читайте в материале.
2022-01-20T08:30+0500
2022-01-20T08:31+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
казахстан
рейсы
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways полностью возобновила все рейсы в города Казахстана. Ранее в UzAirways также объяснили, что делать пассажирам рейсов в/из Алматы, Актобе и Актау с 7 по 13 января, которые были отменены.Граждане могут вернуть билеты по полной стоимости или же бесплатно обменять их на любые свободные даты.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане &gt;&gt;По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин &gt;&gt;Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:В Алматы сотрудники аэропорта спасли жизни людям во время захвата &gt;&gt;Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы &gt;&gt;
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авиакомпания uzbekistan airways, казахстан, рейсы

Uzbekistan Airways полностью возобновила рейсы в города Казахстана

08:30 20.01.2022 (обновлено: 08:31 20.01.2022)
© Пресс-служба Uzbekistan AirwaysBoeing 767- 3 CBER
Boeing 767- 3 CBER - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© Пресс-служба Uzbekistan Airways
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Самолеты перестали летать с 8 января в казахстанские города — Алматы, Актау и Актобе. Полеты авиакомпании между Ташкентом и Нур-Султаном не приостанавливались.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways полностью возобновила все рейсы в города Казахстана.

"С 19 января 2022 года регулярные авиарейсы по маршрутам Ташкент — Алматы — Ташкент, Самарканд — Алматы — Самарканд, Нукус — Актобе — Нукус, Ургенч — Актау — Ургенч, Нукус — Актау — Нукус, Ташкент — Нур-Султан — Ташкент будут осуществляться согласно расписанию", — сообщил авиаперевозчик.

Ранее в UzAirways также объяснили, что делать пассажирам рейсов в/из Алматы, Актобе и Актау с 7 по 13 января, которые были отменены.
Граждане могут вернуть билеты по полной стоимости или же бесплатно обменять их на любые свободные даты.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане >>
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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