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Простой и вкусный: банановый хлеб
Простой и вкусный: банановый хлеб
Куда девать перезревшие бананы? Лучший способ их использовать – порадовать семью горячим банановым хлебом. Это лакомство очень популярно на западе. Уверены... 21.01.2022, Sputnik Узбекистан
2022-01-21T07:30+0500
2022-01-21T07:30+0500
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Он идеален для завтрака и для вечернего чая, его можно давать с собой в школу или брать на прогулку. Предлагаем вам простой и вкусный рецепт бананового хлеба от известного британского кондитера Мэри Бэрри.Ингредиенты:ПриготовлениеРазогрейте духовку до 160 градусов, форму для выпечки смажьте маслом и выстелите пергаментом.Разомните банан вилкой. Добавьте все остальные ингредиенты и взбивайте до однородности.Вылейте в форму, выпекайте 40-45 минут до золотистого цвета.Охладите 10 минут, затем выньте из формы и удалите пергамент.По желанию можно добавить в тесто орехи или кусочки шоколада, верх украсить растопленным шоколадом или глазурью.Читайте также: Рецепт сливового крамбла
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рецепт

Простой и вкусный: банановый хлеб

07:30 21.01.2022
© Pixabay/blandinejoannicБанановый хлеб
Банановый хлеб - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
© Pixabay/blandinejoannic
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Куда девать перезревшие бананы? Лучший способ их использовать – порадовать семью горячим банановым хлебом. Это лакомство очень популярно на западе. Уверены: ваши домочадцы тоже оценят его по достоинству!
Он идеален для завтрака и для вечернего чая, его можно давать с собой в школу или брать на прогулку. Предлагаем вам простой и вкусный рецепт бананового хлеба от известного британского кондитера Мэри Бэрри.

Ингредиенты:

1 большой спелый банан;
1 ст. л. молока;
50 г размягченного сливочного масла;
75 г муки;
0,5 ч. л. соды;
0,5 ч. л. разрыхлителя;
1 яйцо.

Приготовление

Разогрейте духовку до 160 градусов, форму для выпечки смажьте маслом и выстелите пергаментом.
Разомните банан вилкой. Добавьте все остальные ингредиенты и взбивайте до однородности.
Вылейте в форму, выпекайте 40-45 минут до золотистого цвета.
Охладите 10 минут, затем выньте из формы и удалите пергамент.
По желанию можно добавить в тесто орехи или кусочки шоколада, верх украсить растопленным шоколадом или глазурью.
Читайте также: Рецепт сливового крамбла
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