https://uz.sputniknews.ru/20220125/kardiologi-rasskazali-kakoy-produkt-prodlevaet-jizn-22351307.html
Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь
Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь
Чтобы повысить продолжительность жизни, достаточно заменить всего два продукта, считают кардиологи.
2022-01-25T07:00+0500
2022-01-25T07:00+0500
2022-01-25T07:00+0500
это интересно
жизнь
продукты
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Продолжительность жизни реально увеличить с помощью продуктов питания. Для этого необходимо заменить майонез и маргарин на оливковое масло. Об этом заявили кардиологи, представители медицинского факультета Гарварда, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Американского колледжа кардиологии.К такому выводу ученые пришли, проанализировав информацию о 90 тысячах добровольцев, которые участвовали в эксперименте о влиянии продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Выяснилось, что если заменить 10 г маргарина, сливочного масла или майонеза аналогичным количеством оливкового масла, риск летального исхода из-за нарушений сердечно-сосудистой системы снижается.Как сообщают гарвардские ученые, более активное потребление оливкового масла приводит к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%.Также употребление оливкового масла снижает угрозу развития рака на 17%.Читайте также: С какими лекарствами нельзя сочетать имбирь
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MIA „Rosiya Segodnya“
жизнь, продукты
Кардиологи рассказали, какой продукт продлевает жизнь
Чтобы повысить продолжительность жизни, достаточно заменить всего два продукта, считают кардиологи.
Продолжительность жизни реально увеличить с помощью продуктов питания. Для этого необходимо заменить майонез и маргарин на оливковое масло. Об этом заявили кардиологи, представители медицинского факультета Гарварда, сообщает РИА Новости
со ссылкой на журнал Американского колледжа кардиологии.
К такому выводу ученые пришли, проанализировав информацию о 90 тысячах добровольцев, которые участвовали в эксперименте о влиянии продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Выяснилось, что если заменить 10 г маргарина, сливочного масла или майонеза аналогичным количеством оливкового масла, риск летального исхода из-за нарушений сердечно-сосудистой системы снижается.
Как сообщают гарвардские ученые, более активное потребление оливкового масла приводит к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%.
Также употребление оливкового масла снижает угрозу развития рака на 17%.