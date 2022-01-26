https://uz.sputniknews.ru/20220126/pod-muzyku-narodov-sng-uzbekskie-motivy-prozvuchali-v-moskve--video-22399903.html

Под музыку народов СНГ: узбекские мотивы прозвучали в Москве — видео

Под музыку народов СНГ: узбекские мотивы прозвучали в Москве — видео

Одна сцена, музыка и тысячи сердец, бьющиеся в едином ритме под такой знакомый и близкий каждому мотив народной песни. Как представили узбекский национальный фольклор в Москве - смотрите в нашем видео.

2022-01-26T21:30+0500

2022-01-26T21:30+0500

2022-01-26T21:30+0500

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Мощный энергетический заряд получили зрители и участники книжно-иллюстративной выставки "Музыкальный фольклор народов стран Содружества". Она собрала на сцене Российской государственной библиотеки представителей ансамблей народов государств СНГ.Еще до начала своих выступлений участники благодарили организаторов: "Спасибо за то, что дали нам возможность спеть вместе" — и признавались, что так приятно говорить и петь, обмениваясь мыслями на языке музыки.Саима Абдураимова мечтала петь всю жизнь. В молодости она так и не смогла воплотить свою мечту, зато именно сейчас, будучи уже на пенсии, живет в энергичном музыкальном ритме, исполняя узбекские народные и авторские песни повсюду и неизменно срывая бурные зрительские аплодисменты. На фестивале фольклора в Москве прозвучали также казахская песня акына Естая "Куснú Корлан", туркменская "Моя земля", белорусский "Романс", соло на кыргызском инструменте кумузе, армянская "Красная песня" по народным мотивам, молдавская народная песня "Молдова в сердце моем" и другие.Дополнила музыкальную часть и выставка, авторы которой нашли в фонде нотных изданий российской библиотеки самые яркие и интересные экземпляры. Те, что могли раскрыть собой самобытную народную культуру стран Содружества. Отдельное внимание обратили на народных певцов, композиторов и тех исследователей, которые собирали народный фольклор.

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