https://uz.sputniknews.ru/20220128/video-mama-otvoevala-menya-u-smerti--vospominaniya-o-blokade-leningrada-22422392.html
Видео: Мама отвоевала меня у смерти — воспоминания о блокаде Ленинграда
Видео: Мама отвоевала меня у смерти — воспоминания о блокаде Ленинграда
Sputnik Узбекистан публикует истории блокадников, ныне живущих в Ташкенте. Рассказ Тамары Циглинцевой о том, как она чудом не умерла от голода, смотрите в нашем видео.
2022-01-28T08:45+0500
2022-01-28T08:45+0500
2022-01-28T08:45+0500
видео
узбекистан
ташкент
смерть
блокада ленинграда
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Накануне, 27 января, отмечался День полного снятия блокады Ленинграда. Эта осада стала одной из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны. За 872 дня блокады от голода в Ленинграде погибло более 632 тысяч человек.Узбекистан всегда помнит об этом дне, ведь именно сюда эвакуировали многих ленинградцев, которые обрели в Ташкенте второй дом.Корреспондент Sputnik встретился с живым свидетелем этих событий и узнал, как в комнатах ленинградцев замерзала вода и стены покрывались инеем, как дети продолжали ходить в школу, несмотря на стужу и голод, и чего стоила матери отвоевать у смерти своего ребенка.Война вместо школьной линейкиНаша героиня – Тамара Петровна Циглинцева. Через два года ей исполнится 90 лет, и она с нетерпением ждет свой юбилей. Циглинцева – одна из немногих блокадниц, которая оставалась в осажденном городе с первого и до последнего дня. Она помнит и начало блокады, и многочасовые артобстрелы.Тамара Циглинцева была старшей дочерью в семье. Блокаду она встретила семилетней девочкой. Ей бы вплести банты в косички и с букетом цветов гордо идти на первый звонок. Но вместо подготовки к школе девочка запомнила черную радиотарелку, которая возвестила о начале Великой Отечественной войны.Страшную весть слушали все жители большой пятикомнатной коммунальной квартиры, включая Тамару Циглинцеву. А затем пришла смерть.Война со смертьюИстощенная, умирающая девочка лежала почти без движения и слушала бесконечные сигналы о воздушной тревоге. Объявили тревогу – накрылась одеялом с головой, и вроде не так страшно. Отбой тревоги – сбросила одеяло.Отчим Тамары к тому времени ушел на фронт, и они с мамой остались вдвоём в огромной квартире.Она рассказывает, как мать пыталась прокормить себя и дочь."Мама не работала, и на иждивенческую карточку ей полагалось лишь 125 грамм хлеба в день. Но она была фантазеркой! Варила кисель из столярного клея, а кашу из горчичного порошка", - делится Тамара Циглинцева.Спасите семью партизана, или победа над смертьюОтчим Тамары Петровны был партизаном на Ленинградском фронте. И когда они с товарищем выбирались из окружения, и переплывали реку, отчима Циглинцевой смертельно ранило. А его друг выжил, но попал в госпиталь. Вылечился и пришел навестить семью боевого товарища. Увидев, как живут жена и дочь друга, пошел в военкомат и стал просить: "Семья партизана погибает! Помогите!".Мать стала приносить дочери кефир, а потом манную кашу. Начинала с четверти стакана, постепенно увеличивая до полного. И девочка окрепла. А в сентябре, наконец, пошла в школу, в первый класс.Тамара Циглинцева окончила семь классов, и поступила в полиграфический техникум. Ее профессия была востребована в Ташкенте, и по распределению и волей судьбы она оказалась в городе хлебном. Это было уже когда утихли артобстрелы, гораздо позже, в 1954 году.Как проходили школьные будни детей блокады, как Тамара Циглинцева уже после войны работала на благо Узбекистана, смотрите в видео на YouTube канале Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, ташкент, смерть, блокада ленинграда, видео
Видео: Мама отвоевала меня у смерти — воспоминания о блокаде Ленинграда
Sputnik Узбекистан публикует истории блокадников, ныне живущих в Ташкенте. Рассказ Тамары Циглинцевой о том, как она чудом не умерла от голода, смотрите в нашем видео.
Накануне, 27 января, отмечался День полного снятия блокады Ленинграда. Эта осада стала одной из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны. За 872 дня блокады от голода в Ленинграде погибло более 632 тысяч человек.
Узбекистан всегда помнит об этом дне, ведь именно сюда эвакуировали многих ленинградцев, которые обрели в Ташкенте второй дом.
Корреспондент Sputnik
встретился с живым свидетелем этих событий и узнал, как в комнатах ленинградцев замерзала вода и стены покрывались инеем, как дети продолжали ходить в школу, несмотря на стужу и голод, и чего стоила матери отвоевать у смерти своего ребенка.
Война вместо школьной линейки
Наша героиня – Тамара Петровна Циглинцева. Через два года ей исполнится 90 лет, и она с нетерпением ждет свой юбилей. Циглинцева – одна из немногих блокадниц, которая оставалась в осажденном городе с первого и до последнего дня. Она помнит и начало блокады, и многочасовые артобстрелы.
Тамара Циглинцева была старшей дочерью в семье. Блокаду она встретила семилетней девочкой. Ей бы вплести банты в косички и с букетом цветов гордо идти на первый звонок. Но вместо подготовки к школе девочка запомнила черную радиотарелку, которая возвестила о начале Великой Отечественной войны.
Страшную весть слушали все жители большой пятикомнатной коммунальной квартиры, включая Тамару Циглинцеву. А затем пришла смерть.
"Сначала умер мой братишка, совсем еще младенец. У мамы пропало молоко. Вслед за ним – трехлетняя сестренка. Следующей в очереди была я", — рассказывает Циглинцева.
Война со смертью
Истощенная, умирающая девочка лежала почти без движения и слушала бесконечные сигналы о воздушной тревоге. Объявили тревогу – накрылась одеялом с головой, и вроде не так страшно. Отбой тревоги – сбросила одеяло.
Отчим Тамары к тому времени ушел на фронт, и они с мамой остались вдвоём в огромной квартире.
"Мы жили на Васильевском острове, и ближе всего к нашему дому была Черная речка. И вот, мама принесет воды, поставит ведро в комнате, и почти сразу вода покрывается корочкой льда. А стены блестят от инея", — вспоминает Тамара Циглинцева.
Она рассказывает, как мать пыталась прокормить себя и дочь.
"Мама не работала, и на иждивенческую карточку ей полагалось лишь 125 грамм хлеба в день. Но она была фантазеркой! Варила кисель из столярного клея, а кашу из горчичного порошка", - делится Тамара Циглинцева.
Спасите семью партизана, или победа над смертью
Отчим Тамары Петровны был партизаном на Ленинградском фронте. И когда они с товарищем выбирались из окружения, и переплывали реку, отчима Циглинцевой смертельно ранило. А его друг выжил, но попал в госпиталь. Вылечился и пришел навестить семью боевого товарища. Увидев, как живут жена и дочь друга, пошел в военкомат и стал просить: "Семья партизана погибает! Помогите!".
"И нам помогли. Маме нашли работу на фабрике "Кухня" при заводе. Она должна была готовить их хвои отвар от цинги. Там же ее научили, как меня поставить на ноги", — рассказывает блокадница.
Мать стала приносить дочери кефир, а потом манную кашу. Начинала с четверти стакана, постепенно увеличивая до полного. И девочка окрепла. А в сентябре, наконец, пошла в школу, в первый класс.
Тамара Циглинцева окончила семь классов, и поступила в полиграфический техникум. Ее профессия была востребована в Ташкенте, и по распределению и волей судьбы она оказалась в городе хлебном. Это было уже когда утихли артобстрелы, гораздо позже, в 1954 году.
Как проходили школьные будни детей блокады, как Тамара Циглинцева уже после войны работала на благо Узбекистана, смотрите в видео на YouTube канале Sputnik Узбекистан
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