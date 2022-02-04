https://uz.sputniknews.ru/20220204/kak-poluchit-keshbek-ot-nalogovogo-komiteta--detalnaya-instruktsiya-22551661.html

Как получить кешбэк от Налогового комитета – детальная инструкция

Как получить кешбэк от Налогового комитета – детальная инструкция

Что делать, чтобы получить заветный процент в приложении Soliq и как защитить себя от мошенников – читайте в обзоре Sputnik.

2022-02-04T20:00+0500

2022-02-04T20:00+0500

2022-02-04T20:00+0500

общество

деньги

государственный налоговый комитет

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Месяц назад в Узбекистане вступило в силу постановление (Постановление президента Узбекистана "О дополнительных мерах по совершенствованию использования контрольно-кассовой техники в сфере розничной торговли и оказания услуг" – прим. ред.), согласно которому узбекистанцы смогут вернуть себе 1% от стоимости покупок. Но на приложение по кешбекам начали поступать жалобы.Как правильно зарегистрировать чек и получить процент от потраченной суммы, разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.Где наши деньги?Постановление, касающееся начисления кешбэка, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указанный документ еще в октябре прошлого года. Неудивительно, что граждане с нетерпением ждали начала старта системы. Как сообщали в Государственном налоговом комитете (ГНК), получить кешбэк можно через Soliq – мобильное приложение для уплаты налогов в Узбекистане.Однако с начала текущего года в соцсетях пользователи стали жаловаться на то, что приложение работает некорректно: QR-код и чек не регистрируются. В чем причина сбоев? На этот вопрос Sputnik Узбекистан ответили в ГНК.По сообщению комитета, чек с QR-кодом не удается зарегистрировать по трем причинам:Также в ГНК пояснили, почему чек регистрируется не во всех торговых точках и заведениях общепита."Если в чеке с QR-кодом не указан идентификационный код товара или услуги (ИКПУ), то чек можно зарегистрировать", – отметили в ведомстве. При этом кешбэк по такому не будет начислен до тех пор, пока сама торговая точка не будет подключена к системе.Пять простых шаговВ ГНК подробно рассказали об алгоритме получения кешбэка от регистрации приложения до попадания суммы на банковскую карту. Делимся подробной работающей инструкцией.1. Скачать мобильное приложение "Soliq" (ссылка для Android-устройств, для IOS-устройств.2. Указать номер телефона.3. Ввести код, который поступит SMS-сообщением.4. Чтобы отсканировать QR-код чека, необходимо воспользоваться этим значком.5. В разделе "Кешбэк" есть три окошка: "Начислено", "Подтверждено" и "Оплачено". Указать реквизиты банковской карты можно, если нажать "Добавить карту".6. В открывшемся окне необходимо указать номер и срок действия карты и нажать "Добавить карту". На эту банковскую карту можно перевести подтвержденный по итогам месяца кешбэк – до 15 числа следующего месяца. При необходимости можно добавить еще одну банковскую карту.Мошенники не дремлютПользователи соцсетей неоднократно упоминают мошеннические схемы, связанные с кешбэками. Люди уверяют, что стали свидетелями ситуаций, когда продавцы или кассиры в магазинах не отдавали им чеки. Они присваивали их себе и тем самым забирали чужие проценты.Но самым резонансным стал факт аннулирования 15 900 потребительских чеков, на которые был начислен кешбэк. Трое работников центров оказания технических услуг оформляли на себя чеки потребителей и так заработали порядка 20 миллиардов сумов.В ГНК рассказали, как будут защищать потребителей от злоумышленников. В ведомстве заверили, что внимательно контролируют процесс возвращения процентов покупателям товаров и услуг. Например, при повторном сканировании чека на экране всплывает окошко с указанием номера телефона лица, зарегистрировавшего данный чек ранее.Также в ГНК рассказали, что делать, если вы столкнулись с кражей своих средств."Потребитель может обратиться органы государственной налоговой службы. Если достоверность запроса будет установлена, у того, кто зарегистрировал чужой чек, сумму начисленного кешбэка аннулируют. Подлинный обладатель чека сможет отсканировать его в мобильном приложении и получить положенный кешбэк", – разъяснили в ГНК.Читайте также:В Узбекистане аннулирован кешбэк по 16 тысячам чеков: в чем причина >>Сколько заработали покупатели на кешбэках — общая сумма >>

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деньги, государственный налоговый комитет