https://uz.sputniknews.ru/20220204/kak-poluchit-keshbek-ot-nalogovogo-komiteta--detalnaya-instruktsiya-22551661.html
Как получить кешбэк от Налогового комитета – детальная инструкция
Как получить кешбэк от Налогового комитета – детальная инструкция
Что делать, чтобы получить заветный процент в приложении Soliq и как защитить себя от мошенников – читайте в обзоре Sputnik.
2022-02-04T20:00+0500
2022-02-04T20:00+0500
2022-02-04T20:00+0500
общество
деньги
государственный налоговый комитет
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Месяц назад в Узбекистане вступило в силу постановление (Постановление президента Узбекистана "О дополнительных мерах по совершенствованию использования контрольно-кассовой техники в сфере розничной торговли и оказания услуг" – прим. ред.), согласно которому узбекистанцы смогут вернуть себе 1% от стоимости покупок. Но на приложение по кешбекам начали поступать жалобы.Как правильно зарегистрировать чек и получить процент от потраченной суммы, разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.Где наши деньги?Постановление, касающееся начисления кешбэка, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указанный документ еще в октябре прошлого года. Неудивительно, что граждане с нетерпением ждали начала старта системы. Как сообщали в Государственном налоговом комитете (ГНК), получить кешбэк можно через Soliq – мобильное приложение для уплаты налогов в Узбекистане.Однако с начала текущего года в соцсетях пользователи стали жаловаться на то, что приложение работает некорректно: QR-код и чек не регистрируются. В чем причина сбоев? На этот вопрос Sputnik Узбекистан ответили в ГНК.По сообщению комитета, чек с QR-кодом не удается зарегистрировать по трем причинам:Также в ГНК пояснили, почему чек регистрируется не во всех торговых точках и заведениях общепита."Если в чеке с QR-кодом не указан идентификационный код товара или услуги (ИКПУ), то чек можно зарегистрировать", – отметили в ведомстве. При этом кешбэк по такому не будет начислен до тех пор, пока сама торговая точка не будет подключена к системе.Пять простых шаговВ ГНК подробно рассказали об алгоритме получения кешбэка от регистрации приложения до попадания суммы на банковскую карту. Делимся подробной работающей инструкцией.1. Скачать мобильное приложение "Soliq" (ссылка для Android-устройств, для IOS-устройств.2. Указать номер телефона.3. Ввести код, который поступит SMS-сообщением.4. Чтобы отсканировать QR-код чека, необходимо воспользоваться этим значком.5. В разделе "Кешбэк" есть три окошка: "Начислено", "Подтверждено" и "Оплачено". Указать реквизиты банковской карты можно, если нажать "Добавить карту".6. В открывшемся окне необходимо указать номер и срок действия карты и нажать "Добавить карту". На эту банковскую карту можно перевести подтвержденный по итогам месяца кешбэк – до 15 числа следующего месяца. При необходимости можно добавить еще одну банковскую карту.Мошенники не дремлютПользователи соцсетей неоднократно упоминают мошеннические схемы, связанные с кешбэками. Люди уверяют, что стали свидетелями ситуаций, когда продавцы или кассиры в магазинах не отдавали им чеки. Они присваивали их себе и тем самым забирали чужие проценты.Но самым резонансным стал факт аннулирования 15 900 потребительских чеков, на которые был начислен кешбэк. Трое работников центров оказания технических услуг оформляли на себя чеки потребителей и так заработали порядка 20 миллиардов сумов.В ГНК рассказали, как будут защищать потребителей от злоумышленников. В ведомстве заверили, что внимательно контролируют процесс возвращения процентов покупателям товаров и услуг. Например, при повторном сканировании чека на экране всплывает окошко с указанием номера телефона лица, зарегистрировавшего данный чек ранее.Также в ГНК рассказали, что делать, если вы столкнулись с кражей своих средств."Потребитель может обратиться органы государственной налоговой службы. Если достоверность запроса будет установлена, у того, кто зарегистрировал чужой чек, сумму начисленного кешбэка аннулируют. Подлинный обладатель чека сможет отсканировать его в мобильном приложении и получить положенный кешбэк", – разъяснили в ГНК.Читайте также:В Узбекистане аннулирован кешбэк по 16 тысячам чеков: в чем причина >>Сколько заработали покупатели на кешбэках — общая сумма >>
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деньги, государственный налоговый комитет
Как получить кешбэк от Налогового комитета – детальная инструкция
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Государственный налоговый комитет объяснил причину сбоев в работе системы кэшбэков в Узбекистане. Что делать, чтобы получить заветный процент в приложении Soliq и как защитить себя от мошенников – читайте в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik.
Месяц назад в Узбекистане вступило в силу постановление
(Постановление президента Узбекистана "О дополнительных мерах по совершенствованию использования контрольно-кассовой техники в сфере розничной торговли и оказания услуг"
– прим. ред.
), согласно которому узбекистанцы смогут вернуть себе 1% от стоимости покупок. Но на приложение по кешбекам начали поступать жалобы.
Как правильно зарегистрировать чек и получить процент от потраченной суммы, разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Где наши деньги?
Постановление, касающееся начисления кешбэка, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указанный документ еще в октябре прошлого года. Неудивительно, что граждане с нетерпением ждали начала старта системы. Как сообщали в Государственном налоговом комитете (ГНК), получить кешбэк можно через Soliq – мобильное приложение для уплаты налогов в Узбекистане.
Однако с начала текущего года в соцсетях пользователи стали жаловаться на то, что приложение работает некорректно: QR-код и чек не регистрируются. В чем причина сбоев? На этот вопрос Sputnik Узбекистан
ответили в ГНК.
По сообщению комитета, чек с QR-кодом не удается зарегистрировать по трем причинам:
1.
Выданный чек не соответствует требованиям указанного постановления.
2.
QR-код на чеке поврежден или некачественно отпечатан.
3.
Чек был ранее зарегистрирован этим же или другим человеком.
Также в ГНК пояснили, почему чек регистрируется не во всех торговых точках и заведениях общепита.
"Если в чеке с QR-кодом не указан идентификационный код товара или услуги (ИКПУ), то чек можно зарегистрировать", – отметили в ведомстве. При этом кешбэк по такому не будет начислен до тех пор, пока сама торговая точка не будет подключена к системе.
Пять простых шагов
В ГНК подробно рассказали об алгоритме получения кешбэка от регистрации приложения до попадания суммы на банковскую карту. Делимся подробной работающей инструкцией.
1. Скачать мобильное приложение "Soliq" (ссылка для Android-устройств
, для IOS-устройств
.
2. Указать номер телефона.
3. Ввести код, который поступит SMS-сообщением.
4. Чтобы отсканировать QR-код чека, необходимо воспользоваться этим значком.
5. В разделе "Кешбэк" есть три окошка: "Начислено", "Подтверждено" и "Оплачено". Указать реквизиты банковской карты можно, если нажать "Добавить карту".
6. В открывшемся окне необходимо указать номер и срок действия карты и нажать "Добавить карту". На эту банковскую карту можно перевести подтвержденный по итогам месяца кешбэк – до 15 числа следующего месяца. При необходимости можно добавить еще одну банковскую карту.
Мошенники не дремлют
Пользователи соцсетей неоднократно упоминают мошеннические схемы, связанные с кешбэками. Люди уверяют, что стали свидетелями ситуаций, когда продавцы или кассиры в магазинах не отдавали им чеки. Они присваивали их себе и тем самым забирали чужие проценты.
Но самым резонансным стал факт аннулирования 15 900 потребительских чеков, на которые был начислен кешбэк. Трое работников центров оказания технических услуг оформляли
на себя чеки потребителей и так заработали порядка 20 миллиардов сумов.
В ГНК рассказали, как будут защищать потребителей от злоумышленников. В ведомстве заверили, что внимательно контролируют процесс возвращения процентов покупателям товаров и услуг. Например, при повторном сканировании чека на экране всплывает окошко с указанием номера телефона лица, зарегистрировавшего данный чек ранее.
Также в ГНК рассказали, что делать, если вы столкнулись с кражей своих средств.
"Потребитель может обратиться органы государственной налоговой службы. Если достоверность запроса будет установлена, у того, кто зарегистрировал чужой чек, сумму начисленного кешбэка аннулируют. Подлинный обладатель чека сможет отсканировать его в мобильном приложении и получить положенный кешбэк", – разъяснили в ГНК.
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