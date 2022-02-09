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Эксперт: как искоренить насилие в семье – видео
Эксперт: как искоренить насилие в семье – видео
В Узбекистане от домашнего абьюза страдают более 50% женщин. Имеет ли государство право вмешиваться в семейные дела и в каком случае это обязательно, объясняет специалист в области права.
2022-02-09T20:00+0500
2022-02-09T20:00+0500
видео
насилие в семье
эксперт
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В Уголовном кодексе Узбекистана может появиться статья за домашнее насилие. Об этом стало известно накануне, в ходе пресс-конференции министра юстиции Узбекистана Русланбека Давлетова.Что было бы важно учесть законодателям в данном случае, корреспонденту Sputnik рассказала эксперт по международному праву, адвокат Мария Ярмуш.Министерство юстиции Узбекистана планирует указать домашнее насилие как отдельную категорию преступления. Эксперт считает это верным направлением, которое позволит контролировать агрессора и защитить жертву. При этом Мария Ярмуш подчеркивает, что все страны мира сталкиваются с проблемой домашнего насилия.Законодатель прежде всего должен обеспечить полное надлежащее объективное рассмотрение каждой жалобы жертвы домашнего насилия. При этом важно, чтобы жертвы могли пройти медицинское освидетельствование, снять побои и зафиксировать ущерб, отмечает эксперт."В основу обвинений должны ложиться конкретные медицинские документы и конкретные доказательства. Например, съемка действий агрессора на камеру. Нельзя полагаться только на свидетельские показания",- уточняет эксперт. Свою точку зрения она объясняет тем, что иногда свидетели могут пытаться оговорить невиновного.Кроме того, по словам Ярмуш, важно, чтобы жертва после обращения за защитой в правоохранительные органы была изолирована от контакта с насильником до суда.Что необходимо предпринять, чтобы закон о защите от домашнего насилия в случае его принятия был эффективным? Ответ на этот вопрос смотрите в полной версии интервью Марии Ярмуш на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Анна Черкасова
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
насилие в семье, эксперт, видео

Эксперт: как искоренить насилие в семье – видео

20:00 09.02.2022
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Анна Черкасова
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В Узбекистане от домашнего абьюза страдают более 50% женщин. Имеет ли государство право вмешиваться в семейные дела и в каком случае это обязательно, объясняет специалист в области права.
В Уголовном кодексе Узбекистана может появиться статья за домашнее насилие. Об этом стало известно накануне, в ходе пресс-конференции министра юстиции Узбекистана Русланбека Давлетова.
Что было бы важно учесть законодателям в данном случае, корреспонденту Sputnik рассказала эксперт по международному праву, адвокат Мария Ярмуш.
Министерство юстиции Узбекистана планирует указать домашнее насилие как отдельную категорию преступления. Эксперт считает это верным направлением, которое позволит контролировать агрессора и защитить жертву. При этом Мария Ярмуш подчеркивает, что все страны мира сталкиваются с проблемой домашнего насилия.
"Нужна специальная статья, которая установит чёткие критерии домашнего насилия. Пострадавшие должны получать качественную защиту от правоохранительных органов. Это не должно оставаться "просто заявлением в полицию", - говорит Ярмуш.
Законодатель прежде всего должен обеспечить полное надлежащее объективное рассмотрение каждой жалобы жертвы домашнего насилия. При этом важно, чтобы жертвы могли пройти медицинское освидетельствование, снять побои и зафиксировать ущерб, отмечает эксперт.
"В основу обвинений должны ложиться конкретные медицинские документы и конкретные доказательства. Например, съемка действий агрессора на камеру. Нельзя полагаться только на свидетельские показания",- уточняет эксперт. Свою точку зрения она объясняет тем, что иногда свидетели могут пытаться оговорить невиновного.
Кроме того, по словам Ярмуш, важно, чтобы жертва после обращения за защитой в правоохранительные органы была изолирована от контакта с насильником до суда.
Что необходимо предпринять, чтобы закон о защите от домашнего насилия в случае его принятия был эффективным? Ответ на этот вопрос смотрите в полной версии интервью Марии Ярмуш на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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