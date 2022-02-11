https://uz.sputniknews.ru/20220211/gazprombank-prismatrivaetsya-k-uchastiyu-v-upravlenii-aeroportom-samarkanda-22676574.html
Газпромбанк присматривается к участию в управлении аэропортом Самарканда
Газпромбанк присматривается к участию в управлении аэропортом Самарканда
Когда будет запущен новый международный пассажирский терминал Самаркандского аэропорта и сколько денег на это потратят — читайте в материале.
2022-02-11T14:00+0500
2022-02-11T14:00+0500
2022-02-11T14:00+0500
экономика
аэропорт
газпромбанк
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Газпромбанк рассматривает возможность финансирования проекта модернизации и управления аэропортом в Самарканде. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Сейчас Газпромбанк выступает консультантом в финансовых и коммерческих вопросах участия ИП ООО Air Marakanda в процессе модернизации самаркандского аэропорта. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2021 года между АО "Uzbekistan Airports" и ИП ООО Air Marakanda на условия государственно-частного партнерства (ГЧП).Участники соглашения уже готовы перейти на стадию финансового закрытия по этому проекту. Проект стоимостью более 83 миллионов долларов предусматривает комплексное развитие аэропорта, строительство аэропортовой инфраструктуры, а также их последующую эксплуатацию. EPC-подрядчиком выступает компания Enter Engineering.Ввести в эксплуатацию новый международный пассажирский терминал намечено в первом квартале этого года. К этому сроку планируется постепенно увеличить пассажиропоток аэропорта до 1,5 миллиона пассажиров в год. Таким образом, власти хотят подготовиться к приему на должном уровне гостей предстоящего в сентябре 2022 года саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Накануне воздушную гавань посетил Шавкат Мирзиёев — с этого объекта он начал свой визит в Самаркандскую область. Сообщается, что аэропорт будет работать в режиме "открытого неба", а также обслуживать грузоперевозки.Читайте также:
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аэропорт, газпромбанк
Газпромбанк присматривается к участию в управлении аэропортом Самарканда
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Новый международный пассажирский терминал Самаркандского аэропорта будет запущен в первом квартале этого года.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Газпромбанк рассматривает возможность финансирования проекта модернизации и управления аэропортом в Самарканде. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Сейчас Газпромбанк выступает консультантом в финансовых и коммерческих вопросах участия ИП ООО Air Marakanda в процессе модернизации самаркандского аэропорта. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2021 года между АО "Uzbekistan Airports" и ИП ООО Air Marakanda на условия государственно-частного партнерства (ГЧП).
Участники соглашения уже готовы перейти на стадию финансового закрытия по этому проекту.
"Газпромбанку интересно участие в данном проекте, он обещает стать важным событием для рынка государственно-частного партнерства Узбекистана", – отметил зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус, которого цитирует пресс-служба банка.
Проект стоимостью более 83 миллионов долларов предусматривает комплексное развитие аэропорта, строительство аэропортовой инфраструктуры, а также их последующую эксплуатацию. EPC-подрядчиком выступает компания Enter Engineering.
Ввести в эксплуатацию новый международный пассажирский терминал намечено в первом квартале этого года. К этому сроку планируется постепенно увеличить пассажиропоток аэропорта до 1,5 миллиона пассажиров в год. Таким образом, власти хотят подготовиться к приему на должном уровне гостей предстоящего в сентябре 2022 года саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Накануне воздушную гавань посетил
Шавкат Мирзиёев — с этого объекта он начал свой визит в Самаркандскую область. Сообщается, что аэропорт будет работать в режиме "открытого неба", а также обслуживать грузоперевозки.
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