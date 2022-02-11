https://uz.sputniknews.ru/20220211/video-otkuda-mojet-priyti-ugroza-v-uzbekistan-i-tsentralnuyu-aziyu-22688960.html
Видео: Откуда может прийти угроза в Узбекистан и Центральную Азию
Видео: Откуда может прийти угроза в Узбекистан и Центральную Азию
Угроза в страны Центральной Азии и Узбекистан может прийти не из Афганистана. Так считает доктор исторических наук, востоковед, политолог Алексей Малашенко.
2022-02-11T21:09+0500
2022-02-11T21:09+0500
2022-02-11T22:10+0500
видео
мультимедиа
центральная азия
узбекистан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0b/22686911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07fd461284cf158ede5e5712bc2491e0.jpg
В Джизакской области задержали 21-летнего джихадиста, планировавшего воевать в Сирии. Многие узбекистанцы опасаются, что дух подобных экстремистов подпитывает приход к власти в Афганистане талибов*.Российский политолог, ведущий специалист по проблемам ислама, доктор исторических наук Алексей Малашенко оценил ситуацию в Афганистане и в регионе Центральной Азии. Стоит ли опасаться Узбекистану террористов — смотрите в интервью.Напомним, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех раскручивает в Twitter сопротивление против "тирании Талибана*", как он выражается. А Китай обеспокоен присутствием в Афганистане уйгурских боевиков. Самопровозглашённый глава Афганистана Салех так оживился, по мнению Малашенко, потому что хочет заработать очки у мировых наблюдателей. Киберпространство для этого – отличная площадка.Талибы* же в это время создают объединенные комиссии для экономики и безопасности, планируют выплачивать пособия семьям погибших афганских солдат и благоустраивать Кабул.Между тем, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов считает, что талибы* делают много по борьбе с террористами. В ОДКБ не видят прямой военной угрозы для Центральной Азии со стороны талибов, о чем ранее заявил генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась в рамках встречи клуба "Валдай". Тем не менее, угрозы для Центральной Азии существуют, и, по мнению эксперта, они находятся внутри самих стран регионов.Также стоит отметить, что Афганистан богат медью, литием и золотом, драгметами. Экономисты оценивают это богатство в 1 триллион долларов. Кому все это достанется? Что изменилось для афганских женщин? Ответы на эти вопросы смотрите и слушайте в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.* — движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность
центральная азия
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0b/22686911_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96e2e74a10bd601878ecbd8ad13fdfaa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , центральная азия, узбекистан, афганистан, видео
Видео: Откуда может прийти угроза в Узбекистан и Центральную Азию
21:09 11.02.2022 (обновлено: 22:10 11.02.2022) Подписаться на
Угроза в страны Центральной Азии и Узбекистан может прийти не из Афганистана. Так считает доктор исторических наук, востоковед, политолог Алексей Малашенко.
В Джизакской области задержали 21-летнего джихадиста, планировавшего воевать в Сирии. Многие узбекистанцы опасаются, что дух подобных экстремистов подпитывает приход к власти в Афганистане талибов*.
Российский политолог, ведущий специалист по проблемам ислама, доктор исторических наук Алексей Малашенко оценил ситуацию в Афганистане и в регионе Центральной Азии. Стоит ли опасаться Узбекистану террористов — смотрите в интервью.
Напомним, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех раскручивает в Twitter сопротивление против "тирании Талибана*", как он выражается. А Китай обеспокоен присутствием в Афганистане уйгурских боевиков.
Самопровозглашённый глава Афганистана Салех так оживился, по мнению Малашенко, потому что хочет заработать очки у мировых наблюдателей. Киберпространство для этого – отличная площадка.
"Это еще одна попытка Салеха, который проиграл первую войну за власть в Кабуле, показать свое присутствие зарубежным симпатизантам", - объясняет востоковед.
Талибы* же в это время создают объединенные комиссии для экономики и безопасности, планируют выплачивать пособия семьям погибших афганских солдат и благоустраивать Кабул.
Между тем, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов считает, что талибы* делают много по борьбе с террористами. В ОДКБ не видят прямой военной угрозы для Центральной Азии со стороны талибов, о чем ранее заявил генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась в рамках встречи клуба "Валдай".
Тем не менее, угрозы для Центральной Азии существуют, и, по мнению эксперта, они находятся внутри самих стран регионов.
"Никакие радикальные талибы не представляют серьезной угрозы для Центральной Азии. В Узбекистан их никто не пустит. На границах Таджикистана им всегда дадут отпор ОДКБ и российские войска", - считает Малашенко.
Также стоит отметить, что Афганистан богат медью, литием и золотом, драгметами. Экономисты оценивают это богатство в 1 триллион долларов. Кому все это достанется? Что изменилось для афганских женщин? Ответы на эти вопросы смотрите и слушайте в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
* — движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность