https://uz.sputniknews.ru/20220213/vremya-romantiki-retsept-krasnogo-pechenya-k-14-fevralya--video--22698370.html
Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео
Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео
В День всех влюбленных хочется устроить романтический ужин и порадовать вторую половину необычным десертом? На этот случай есть рецепт красного печенья.
2022-02-13T09:00+0500
2022-02-13T09:00+0500
2022-02-13T09:00+0500
это интересно
рецепт
десерт
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Печенье с начинкой — всегда хорошая идея. А если оно красное, то это и вовсе лучшая идея сюрприза на 14 февраля. В преддверии праздника делимся рецептом, опубликованном в блоге Cooking Time.Ингредиенты:Для крема:Пошаговый рецепт приготовления печенья смотрите в видео.Читайте также:
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рецепт, десерт
Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео
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В День всех влюбленных хочется устроить романтический ужин и порадовать вторую половину необычным десертом? На этот случай есть рецепт красного печенья.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Печенье с начинкой — всегда хорошая идея. А если оно красное, то это и вовсе лучшая идея сюрприза на 14 февраля.
В преддверии праздника делимся рецептом, опубликованном в блоге Cooking Time.
60 г сливочного масла комнатной температуры;
60-70 г мелкого сахара/ сахарной пудры;
1 ч. л. ванильного сахара;
половина чайной ложки пищевого красителя;
1 ч. л. ванильного сахара;
Пошаговый рецепт приготовления печенья смотрите в видео.