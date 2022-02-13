https://uz.sputniknews.ru/20220213/vremya-romantiki-retsept-krasnogo-pechenya-k-14-fevralya--video--22698370.html

Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео

Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео

В День всех влюбленных хочется устроить романтический ужин и порадовать вторую половину необычным десертом? На этот случай есть рецепт красного печенья.

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рецепт

десерт

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Печенье с начинкой — всегда хорошая идея. А если оно красное, то это и вовсе лучшая идея сюрприза на 14 февраля. В преддверии праздника делимся рецептом, опубликованном в блоге Cooking Time.Ингредиенты:Для крема:Пошаговый рецепт приготовления печенья смотрите в видео.Читайте также:

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рецепт, десерт