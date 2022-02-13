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Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео
Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео
В День всех влюбленных хочется устроить романтический ужин и порадовать вторую половину необычным десертом? На этот случай есть рецепт красного печенья.
2022-02-13T09:00+0500
2022-02-13T09:00+0500
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рецепт
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Печенье с начинкой — всегда хорошая идея. А если оно красное, то это и вовсе лучшая идея сюрприза на 14 февраля. В преддверии праздника делимся рецептом, опубликованном в блоге Cooking Time.Ингредиенты:Для крема:Пошаговый рецепт приготовления печенья смотрите в видео.Читайте также:
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рецепт, десерт

Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео

09:00 13.02.2022
© Pixabay / boaphotostudioДесерт в форме сердца, иллюстративное фото
Десерт в форме сердца, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2022
© Pixabay / boaphotostudio
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В День всех влюбленных хочется устроить романтический ужин и порадовать вторую половину необычным десертом? На этот случай есть рецепт красного печенья.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Печенье с начинкой — всегда хорошая идея. А если оно красное, то это и вовсе лучшая идея сюрприза на 14 февраля.
В преддверии праздника делимся рецептом, опубликованном в блоге Cooking Time.
Ингредиенты:
60 г сливочного масла комнатной температуры;
60-70 г мелкого сахара/ сахарной пудры;
1 яйцо;
10 г какао;
1 ч. л. ванильного сахара;
половина чайной ложки пищевого красителя;
120 г муки;
4 г разрыхлителя;
1 г соли.
Для крема:
120 г сливочного сыра;
20 г сахарной пудры;
20 мл 35%-ых сливок;
15 мл лимонного сока;
1 ч. л. ванильного сахара;
пакетик сахарной пудры.
Пошаговый рецепт приготовления печенья смотрите в видео.
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