https://uz.sputniknews.ru/20220214/kak-obespechit-bezopasnost-na-dorogax-uzbekistana--video-22737054.html
Как обеспечить безопасность на дорогах Узбекистана — видео
Как обеспечить безопасность на дорогах Узбекистана — видео
В 2021 году в Узбекистане произошло свыше 10 тысяч аварий. Как сделать дороги безопасными и научить водителей ездить по правилам, объясняет автоэксперт.
2022-02-14T21:02+0500
2022-02-14T21:02+0500
2022-02-14T21:02+0500
видео
безопасность
дороги
узбекистан
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Вопрос безопасности дорожного движения в Узбекистане не обсуждали более 5 лет. Многие правила и законы устарели или неэффективны", — заявил Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.Как обеспечить безопасность на дорогах Узбекистана и какие факторы нужно учесть, корреспондент Sputnik Анна Черкасова обсудила с автоэкспертом Андреем Осиповым.В чем причина ДТП на дорогах Узбекистана? Какой есть мировой опыт по совершенствованию ПДД? Как сделать дороги безопасными и научить водителей ездить по правилам? Штрафовать или обучать автолюбителей — что выбрать?Ответы на вопросы — смотрите в интервью.Андрей Осипов рассказал, что безопасность дорожного движения в той или иной стране принято оценивать по числу погибших людей на 100 тысяч населения. В Узбекистане, по словам эксперта, этот показатель высок и остаётся на уровне других постсоветских республик — Казахстана, Кыргызстана.Как считает эксперт, корень проблемы заключается не в самих правилах дорожного движения, а в их соблюдении водителями и пешеходами. Также здесь большую роль играет контроль со стороны полиции и качественно организованная инфраструктура."Нужно создать такие условия инфраструктуры, чтобы даже лихачи не могли ездить быстрее основного потока машин, попадая в общую скоростную схему движения", — объясняет специалист.Именно это создает безопасность на дорогах. Когда нет большого разрыва между транспортными потоками или поток движется закономерно и неважно с большой или маленькой скоростью.Также Андрей Осипов обращает внимание на то, что очень важно менять и модернизировать старый парк автомобилей в государстве, мотивируя граждан покупать новые, более защищенные машины."Любой современный автомобиль априори более безопасен. В том числе, благодаря наличию там электронных активных систем безопасности", — поясняет спикер.Для этого государством должны быть приняты экономические меры, которые позволят людям быстрее "пересесть" на современные авто.Кроме того, Осипов уверен, что нужно применять не карательные, а фискальные инструменты в случае наказания за нарушения ПДД."Часто нарушаешь — страховка для тебя будет стоить дороже", — приводит он в пример мировой опыт.Эффективна ли балльная система штрафов? Что делать с дорожными хулиганами? Ответы на эти вопросы смотрите и слушайте в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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безопасность, дороги, узбекистан, видео
Как обеспечить безопасность на дорогах Узбекистана — видео
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В 2021 году в Узбекистане произошло свыше 10 тысяч аварий. Как сделать дороги безопасными и научить водителей ездить по правилам, объясняет автоэксперт.
Вопрос безопасности дорожного движения в Узбекистане не обсуждали более 5 лет. Многие правила и законы устарели или неэффективны", — заявил Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
Как обеспечить безопасность на дорогах Узбекистана и какие факторы нужно учесть, корреспондент Sputnik
Анна Черкасова обсудила с автоэкспертом Андреем Осиповым.
В чем причина ДТП на дорогах Узбекистана? Какой есть мировой опыт по совершенствованию ПДД? Как сделать дороги безопасными и научить водителей ездить по правилам? Штрафовать или обучать автолюбителей — что выбрать?
Ответы на вопросы — смотрите в интервью.
Андрей Осипов рассказал, что безопасность дорожного движения в той или иной стране принято оценивать по числу погибших людей на 100 тысяч населения. В Узбекистане, по словам эксперта, этот показатель высок и остаётся на уровне других постсоветских республик — Казахстана, Кыргызстана.
Как считает эксперт, корень проблемы заключается не в самих правилах дорожного движения, а в их соблюдении водителями и пешеходами. Также здесь большую роль играет контроль со стороны полиции и качественно организованная инфраструктура.
"Нужно создать такие условия инфраструктуры, чтобы даже лихачи не могли ездить быстрее основного потока машин, попадая в общую скоростную схему движения", — объясняет специалист.
Именно это создает безопасность на дорогах. Когда нет большого разрыва между транспортными потоками или поток движется закономерно и неважно с большой или маленькой скоростью.
Правила должны быть приведены к единому знаменателю. Например, чтобы человек обучился вождению в Узбекистане и мог спокойно себя чувствовать на дорогах Кыргызстана, России, Германии и других стран мира.
Также Андрей Осипов обращает внимание на то, что очень важно менять и модернизировать старый парк автомобилей в государстве, мотивируя граждан покупать новые, более защищенные машины.
"Любой современный автомобиль априори более безопасен. В том числе, благодаря наличию там электронных активных систем безопасности", — поясняет спикер.
Для этого государством должны быть приняты экономические меры, которые позволят людям быстрее "пересесть" на современные авто.
Кроме того, Осипов уверен, что нужно применять не карательные, а фискальные инструменты в случае наказания за нарушения ПДД.
"Часто нарушаешь — страховка для тебя будет стоить дороже", — приводит он в пример мировой опыт.
Эффективна ли балльная система штрафов? Что делать с дорожными хулиганами? Ответы на эти вопросы смотрите и слушайте в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
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