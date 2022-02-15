https://uz.sputniknews.ru/20220215/uchenyy-dilbar-dalimova-ya-plakala-nochami-a-utrom-vse-nachinala-snova-22760987.html

Ученый Дилбар Далимова: я плакала ночами, а утром все начинала снова

Ученый Дилбар Далимова: я плакала ночами, а утром все начинала снова

За какие заслуги биотехнолог Дилбар Далимовой получила государственный орден Узбекистана и международную премию Scopus Award и сложно ли женщине достигать высот в научном мире, смотрите в нашем видео.

2022-02-15T21:31+0500

2022-02-15T21:31+0500

2022-02-15T21:31+0500

видео

женщина

ученые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22760697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_819a19e39222505a9554203d13239a1c.jpg

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Дилбар Далимова — заведующая лабораторией биотехнологии Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития, исследователь, обладатель государственного ордена за самоотверженность в борьбе с пандемией коронавируса. О достижениях ученого, проектах, пути к мировому признанию и сотрудничестве с российскими коллегами – в нашем видео.О сложности выбора профессииНаша героиня родом из семьи, тесно связанной с научным миром. Ее отец работал в институте общей и неорганической химии Академии наук. Выйдя замуж, Дилбар Далимова попала в настоящую плеяду ученых. Дедушка ее мужа был первым автором Узбекистана, который написал учебник по географии. Братья мужа – деверя – были врачами, причем один из них занимал посты проректора ТашМИ и САМПИ.Дилбар Далимова вспоминает, что отец дал ей не много вариантов направлений для обучения. Он сказал: "Дочка, хочешь быть врачом, иди в медицинский, биологом – на биофак".Поскольку в качестве врача Дилбар Далимова себя совсем не видела, выбрала второй сценарий. Окончила Национальный Университет Узбекистана, биолого-почвенный факультет по специальности "биотехнолог".Но авторитет отца, его призывы, наставления, сыграли свою роль, и дочь начала писать кандидатскую диссертацию по генетическим заболеваниям, параллельно преподавала в Национальном Университете Узбекистана.Как стать ученым года, оставаясь женщинойДилбар Далимова целиком погрузилась в мир науки. В школьные годы биология как дисциплина была для нее скучной. И только, глубоко погрузившись в предмет, исследователь поняла, как много интересного и удивительного в этой науке. Однако, как признается ученый, на этом пути было много сложностей. И одна из них связана с особенностями местного менталитета. Какой бы высокий пост ни занимала женщина, в первую очередь, она мать, жена и невестка.Несколько лет она посвятила генетике. Изучала родовую предрасположенность к заболеванию, влияние лекарств на организм разных людей, генетические особенности популяции. По результатам этих исследований, в частности, происхождению узбекской нации были опубликованы научные статьи в таких авторитетных журналах, как Genome Research, PLoS Genetics, Central Asian Journal of Global Health, Scientific Reports, Nature ecology and evolution.По словам Далимовой, чем выше авторитетность научного журнала, в котором выходит публикация, тем выше и рейтинг самого ученого. Большой победой стало то, что статьи опубликовали в журнале Nature. Он является вершиной айсберга всех научных изданий. И это, конечно, стало толчком к тому, что в 2019 году ей была присуждена премия по итогам научных публикаций как лучшему ученому года.Стоит отметить, что журнал Natureбританского издательства Nature Publishing Group является одним из самых авторитетных научных журналов в сфере биологии и медицины.Дилбар Далимова признается, что премия стала для нее полной неожиданностью.Ночами я плакала от бессилия, а утром начинала все зановоКогда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в 2020 году, перед Центром передовых технологий встала задача – разработать тест-системы на COVID-19.Она вспоминает, насколько тяжелой была сложившаяся ситуация. Пандемия пришла неожиданно, лаборатории не были готовы, Объявили локдаун, в центре остались лишь 12-15 сотрудников. Их поселили в гостинице рядом с центром и никуда не выпускали.К отечественному продукту предъявляют повышенные требования. Ни один импортный тест так не проверяли, как узбекистанский. Он проходил испытания в пяти лабораториях. И по результатам независимой проверки разработчики получили ответ, что тесты корректно работают и не уступают зарубежным аналогам.На вопрос, что вы почувствовали, когда ваш труд был признан и оценен, Дилбар Далимова отвечает: "Радость, придавленную усталостью".Истинную гордость за свой труд и важность команды, сплоченности Дилбар Далимова испытала позже.Спустя несколько месяцев ученая получила государственный орден "Саломатлик" 2 степени за самоотверженность в борьбе с пандемией коронавирусаВакцина – это не гарантия против заболевания, но гарантия против смертиДилбар Далимова принимает активное участие в работе над вакцинами против коронавируса сразу в двух направлениях. Это клинические испытания третьей фазы узбекско-китайской вакцины и разработка отечественной вакцины нового поколения.Биотехнолог и исследователь называет себя ярым защитником вакцинации. И на это у нее есть веские причины.В лаборатории в Центре передовых технологий она и ее сотрудники выясняют, какой штамм сейчас превалирует в республике.Она отмечает, что нельзя предугадать дальнейшее мутирование вируса, и прервать эту цепочку может только вакцинация.Также она рассказала о сотрудничестве Центра передовых технологий со специалистами из России. По словам ученого, это партнерство и взаимодействие происходит на постоянной, непрерывной основе. Регулярно в Центр приезжают российские специалисты, также узбекистанские молодые биологи проходят практику и стажировку в России."Первой страной, куда мы отправились для изучения разработки вакцины и ее производства – это Россия. Нам организовали встречи, чтобы мы изнутри увидели, как производится вакцина "Спутник V" и пообщались с коллегами – иммунологами, разработчиками вакцин", – говорит Далимова.Также Центр передовых технологий и научные учреждения России проводят стартапы, реализуют совместные научные проекты в здравоохранении, химической отрасли. Так, сотрудники Центра в Ташкенте проходили обучение в российском "Сколково". Они участвовали в программе "Софтлендинг" по информационно-коммуникационным технологиям.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

женщина, ученые, видео