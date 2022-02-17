https://uz.sputniknews.ru/20220217/kak-nakormit-ves-uzbekistan-myasom-i-ostavit-na-import--video-22814616.html
Как накормить весь Узбекистан мясом и оставить на импорт – видео
Как накормить весь Узбекистан мясом и оставить на импорт – видео
И оставить еще кое-что на импорт. Доктор экономических наук Леонид Холод ответил в видео на актуальные вопросы узбекистанцев.
2022-02-17T21:06+0500
2022-02-17T21:06+0500
2022-02-17T21:06+0500
видео
узбекистан
импорт
мясо
узбекистанцы
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В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал различные меры по развитию сельского хозяйства, в том числе животноводства.Накануне глава государства провел очередное совещание, на котором обсудил приоритетные задачи в данной отрасли.Животноводство в Узбекистане сегодня занимает более 50% в общем объеме выпуска узбекской сельхозпродукции, подчеркнул постоянный спикер Sputnik Узбекистан, доктор экономических наук Леонид Холод.По его словам, данная отрасль имеет важное значение для всей республики с экономической и социальной точки зрения.Эксперт подчеркнул: Узбекистану необходимо развивать крупные сельхозорганизации, которые бы занимались птицеводством, молочным и мясным животноводством, а также производством куриных яиц. Для это нужны деньги и время.Как же снизить цены на молоко, яйца и мясную продукцию?Откуда дехканским хозяйствам ждать помощи и инвестиций? Что происходит с собственным производством в Узбекистане? Какое мясо поставляют в республику и откуда? Какое будущее ожидает сельскохозяйственную сферу в целом?Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, импорт, мясо, видео, узбекистанцы
Как накормить весь Узбекистан мясом и оставить на импорт – видео
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Доктор экономических наук Леонид Холод ответил на актуальные вопросы узбекистанцев.
В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал различные меры по развитию сельского хозяйства, в том числе животноводства.
Накануне глава государства провел очередное совещание, на котором обсудил приоритетные задачи в данной отрасли.
Животноводство в Узбекистане сегодня занимает более 50% в общем объеме выпуска узбекской сельхозпродукции, подчеркнул постоянный спикер Sputnik Узбекистан
, доктор экономических наук Леонид Холод.
По его словам, данная отрасль имеет важное значение для всей республики с экономической и социальной точки зрения.
"Существует распространенная точка зрения, что в Узбекистане мясная продукция недопроизводится. На самом же деле 99% выпущенного в республике мяса удовлетворяет платежеспособный спрос ее населения", — пояснил Холод.
Эксперт подчеркнул: Узбекистану необходимо развивать крупные сельхозорганизации, которые бы занимались птицеводством, молочным и мясным животноводством, а также производством куриных яиц. Для это нужны деньги и время.
"Нужно создавать условия для привлечения местных и зарубежных инвесторов, которые заинтересованы в развитии крупного производства, развитии сервисной инфраструктуры, обслуживающей дехканские хозяйства", — сказал экономист.
Как же снизить цены на молоко, яйца и мясную продукцию?
Откуда дехканским хозяйствам ждать помощи и инвестиций? Что происходит с собственным производством в Узбекистане? Какое мясо поставляют в республику и откуда? Какое будущее ожидает сельскохозяйственную сферу в целом?
Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Sputnik Узбекистан
.