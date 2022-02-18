https://uz.sputniknews.ru/20220218/gde-v-tashkente-poyavyatsya-platnye-parkovki-i-kak-budet-formirovatsya-tsena---podrobno---22827326.html

Где в Ташкенте появятся платные парковки и как будет формироваться цена — подробно

Где в Ташкенте появятся платные парковки и как будет формироваться цена — подробно

Платные парковки — новая для Ташкента практика. Специалисты работают над улучшением качества и удобства для автомобилистов. Подробнее — в материале Sputnik.

2022-02-18T14:03+0500

2022-02-18T14:03+0500

2022-02-18T14:04+0500

общество

парковка

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В скором времени в Ташкенте появятся платные парковки. Организовать их планируют в первую очередь на 11 улицах: Фидокор, Амира Темура, на Нукусской, Братиславской, Мирабадской, Глинки, Авлиеота, Шевченко, Саид Барака, Моштабиб и Якуба Коласа. Зачем водителям нужно платить за стоянку машин, поможет ли проект разгрузить улицы и каким образом можно будет оплатить парковочное место — об этом корреспонденту Sputnik рассказали в управлении транспорта при городском хокимияте.Установить платные парковки на оживленных улицах города распорядился глава государства: в начале февраля он подписал постановление, предполагающее развитие системы общественного транспорта Ташкента. По словам представителя управления, во всех современных городах есть своя парковочная система. Она подразумевает и наличие платных парковок.Стоимость придорожной парковки будет значительно ниже обычной, подчеркнул специалист. Кроме того, для автовладельцев, которые размещают свои машины рядом с домом или офисом, предусмотрены льготы и скидки. При составлении тарифных планов будут учитываться и другие факторы – время суток, будни и выходные дни. Для оплаты стоянки установят паркоматы.Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Государственный партнер – Управление транспорта города Ташкента, которое находится в ведомстве Министерства транспорта Узбекистана. Частных партнеров определят по итогам тендера. Пока проект является пилотным, список адресов планируется расширить до полного охвата платными стоянками столичной транспортной сети.Читайте также: Депутаты предложили снизить штрафы за нарушение правил остановки и парковки >>Платные парковки в Ташкенте: часы работы, оплата и другие подробности >>

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парковка