https://uz.sputniknews.ru/20220218/gde-v-tashkente-poyavyatsya-platnye-parkovki-i-kak-budet-formirovatsya-tsena---podrobno---22827326.html
Где в Ташкенте появятся платные парковки и как будет формироваться цена — подробно
Где в Ташкенте появятся платные парковки и как будет формироваться цена — подробно
Платные парковки — новая для Ташкента практика. Специалисты работают над улучшением качества и удобства для автомобилистов. Подробнее — в материале Sputnik.
2022-02-18T14:03+0500
2022-02-18T14:03+0500
2022-02-18T14:04+0500
общество
парковка
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В скором времени в Ташкенте появятся платные парковки. Организовать их планируют в первую очередь на 11 улицах: Фидокор, Амира Темура, на Нукусской, Братиславской, Мирабадской, Глинки, Авлиеота, Шевченко, Саид Барака, Моштабиб и Якуба Коласа. Зачем водителям нужно платить за стоянку машин, поможет ли проект разгрузить улицы и каким образом можно будет оплатить парковочное место — об этом корреспонденту Sputnik рассказали в управлении транспорта при городском хокимияте.Установить платные парковки на оживленных улицах города распорядился глава государства: в начале февраля он подписал постановление, предполагающее развитие системы общественного транспорта Ташкента. По словам представителя управления, во всех современных городах есть своя парковочная система. Она подразумевает и наличие платных парковок.Стоимость придорожной парковки будет значительно ниже обычной, подчеркнул специалист. Кроме того, для автовладельцев, которые размещают свои машины рядом с домом или офисом, предусмотрены льготы и скидки. При составлении тарифных планов будут учитываться и другие факторы – время суток, будни и выходные дни. Для оплаты стоянки установят паркоматы.Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Государственный партнер – Управление транспорта города Ташкента, которое находится в ведомстве Министерства транспорта Узбекистана. Частных партнеров определят по итогам тендера. Пока проект является пилотным, список адресов планируется расширить до полного охвата платными стоянками столичной транспортной сети.Читайте также: Депутаты предложили снизить штрафы за нарушение правил остановки и парковки >>Платные парковки в Ташкенте: часы работы, оплата и другие подробности >>
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парковка
Где в Ташкенте появятся платные парковки и как будет формироваться цена — подробно
14:03 18.02.2022 (обновлено: 14:04 18.02.2022) Подписаться на
Платные парковки — новая для Ташкента практика. Специалисты работают над улучшением качества и удобства для автомобилистов. Подробнее — в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В скором времени в Ташкенте появятся платные парковки. Организовать их планируют в первую очередь на 11 улицах: Фидокор, Амира Темура, на Нукусской, Братиславской, Мирабадской, Глинки, Авлиеота, Шевченко, Саид Барака, Моштабиб и Якуба Коласа.
Зачем водителям нужно платить за стоянку машин, поможет ли проект разгрузить улицы и каким образом можно будет оплатить парковочное место — об этом корреспонденту Sputnik
рассказали в управлении транспорта при городском хокимияте.
Установить платные парковки на оживленных улицах города распорядился глава государства: в начале февраля он подписал постановление, предполагающее развитие системы общественного транспорта Ташкента.
По словам представителя управления, во всех современных городах есть своя парковочная система. Она подразумевает и наличие платных парковок.
Это помогает разгрузить центральные улицы, дорожную сеть и оптимизирует время парковки. Автомобилисты не смогут оставлять машину, например, рядом со своим офисом на длительное время.
Стоимость придорожной парковки будет значительно ниже обычной, подчеркнул специалист. Кроме того, для автовладельцев, которые размещают свои машины рядом с домом или офисом, предусмотрены льготы и скидки.
При составлении тарифных планов будут учитываться и другие факторы – время суток, будни и выходные дни. Для оплаты стоянки установят паркоматы.
Сейчас рассматривается три варианта оплаты – через мобильное приложение, банковской картой и наличными. Но мы будем стремиться расширить возможности бесконтактных, электронных вариантов оплаты.
Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Государственный партнер – Управление транспорта города Ташкента, которое находится в ведомстве Министерства транспорта Узбекистана.
Частных партнеров определят по итогам тендера. Пока проект является пилотным, список адресов планируется расширить до полного охвата платными стоянками столичной транспортной сети.
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