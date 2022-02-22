https://uz.sputniknews.ru/20220222/pochemu-molodye-predprinimateli-uzbekistana-xotyat-v-eaes-22918427.html
Почему молодые предприниматели Узбекистана хотят в ЕАЭС - видео
Почему молодые предприниматели Узбекистана хотят в ЕАЭС - видео
Молодежные организации Узбекистана и России уже шесть лет активно взаимодействуют в области предпринимательства. Что удалось изменить за это время рассказывает эксперт.
2022-02-22T22:33+0500
2022-02-22T22:33+0500
2022-02-22T23:18+0500
видео
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В конце марта в Ташкенте пройдет узбекско-российский бизнес-форум. Что сделано молодыми предпринимателями и какие проекты планируются к реализации, корреспонденту Sputnik Узбекистан прокомментировала член Молодежного совета ШОС, член Правления АНО "Лидеры международного сотрудничества" Татьяна Селиверстова.Эксперт отметила, что важным этапом в области молодежной политики Узбекистана стало создание в 2020 году Агентства по делам молодежи. Организация совместно с российскими коллегами оказывает поддержку юным узбекистанцам за рубежом и внутри страны, помогает в трудоустройстве и открытии бизнеса.Эксперт также отмечает, что сегодня важно помогать социализации узбекских студентов в России, в том числе нужны программы повышения квалификации русского языка.Как вовлечь узбекских студентов в жизнь России? Что поможет защитить юных узбекистанцев от экстремизма? Почему молодые предприниматели Узбекистана хотят в ЕАЭС? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, еаэс, предпринимательство, студенты, эксперт, видео
Почему молодые предприниматели Узбекистана хотят в ЕАЭС - видео
22:33 22.02.2022 (обновлено: 23:18 22.02.2022) Подписаться на
Молодежные организации Узбекистана и России уже шесть лет активно взаимодействуют в области предпринимательства, поддерживают студентов за рубежом и помогают им в трудоустройстве. Что удалось изменить, благодаря труду молодых специалистов, рассказывает эксперт.
В конце марта в Ташкенте пройдет узбекско-российский бизнес-форум. Что сделано молодыми предпринимателями и какие проекты планируются к реализации, корреспонденту Sputnik Узбекистан
прокомментировала член Молодежного совета ШОС, член Правления АНО "Лидеры международного сотрудничества" Татьяна Селиверстова.
Эксперт отметила, что важным этапом в области молодежной политики Узбекистана стало создание в 2020 году Агентства по делам молодежи. Организация совместно с российскими коллегами оказывает поддержку юным узбекистанцам за рубежом и внутри страны, помогает в трудоустройстве и открытии бизнеса.
"За последние четыре года в Узбекистане число молодых предпринимателей выросло в пять раз и достигло 500 тысяч человек", - заявляет Селиверстова.
Эксперт также отмечает, что сегодня важно помогать социализации узбекских студентов в России, в том числе нужны программы повышения квалификации русского языка.
Как вовлечь узбекских студентов в жизнь России? Что поможет защитить юных узбекистанцев от экстремизма? Почему молодые предприниматели Узбекистана хотят в ЕАЭС? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Sputnik Узбекистан
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