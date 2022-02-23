https://uz.sputniknews.ru/20220223/kak-ostanovit-rost-tsen-na-myaso-v-uzbekistane--mnenie-ekonomista-22917162.html

Как остановить рост цен на мясо в Узбекистане – мнение экономиста

Как остановить рост цен на мясо в Узбекистане – мнение экономиста

В Узбекистане наблюдается рост цен на мясо и мясные продукты. Как республика планирует развивать свое животноводство, рассказал эксперт.

2022-02-23T14:03+0500

2022-02-23T14:03+0500

2022-02-23T15:00+0500

экономика

рост цен

мясо

узбекистан

животноводство

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по дальнейшему развитию животноводства и укреплению кормовой базы. В нем определен целый комплекс мер поддержки отрасли. По словам президента, на мясо, молоко и яйца уходит 30% потребительских расходов узбекистанцев.Данные меры, как подчеркнул глава государства, помогут также обеспечить работой в животноводстве и шелководстве не менее 1,65 млн человек.Ситуацию с производством продукции животноводства в республике оценил эксперт в агропродовольственной сфере, доктор экономических наук Леонид Холод.Собственное производство и импортЛеонид Холод обратил внимание на то, что более половины производимой в республике сельхозпродукции приходится на животноводство. С этой точки зрения, оно имеет очень важное значение для экономики Узбекистана.В 2021 году в Узбекистане было произведено продукции животноводства на общую сумму 51,4 трлн сумов, что составляет более 51% от стоимости продукции сельского хозяйства в целом.Существует распространённая точка зрения, что в республике внутреннее производство продукции животноводства - мяса крупного (КРС), мелкого (МРС) рогатого скота и птицы - недостаточно развито и не удовлетворяет потребности населения страны.На самом же деле платёжеспособный спрос в Узбекистане на 99% покрывается именно собственным производством. Но речь идет о платежеспособном спросе в конкретных экономических условиях и при сложившихся соотношениях цен и доходов. В условиях, когда средние доходы узбекистанцев еще недостаточны для увеличения потребления такой относительно дорогой еды как мясо и мясопродукты.По данным государственной статистики, из-за рубежа завозится немногим более 1% мяса и мясопродуктов от общего потребления (в основном в замороженном виде). За 10 месяцев прошлого года в республику было ввезено 27,6 тысячи тонн мяса и мясопродуктов, что на 8,4 тысячи тонн или на 43% больше, чем в 2020 году. Лидерство среди импортеров удерживает Беларусь — оттуда было поставлено 18,7 тысячи тонн или более двух третей от общего объема поставок. На втором месте — Казахстан с 4,2 тысячи тонн, а третью позицию заняла Украина с 2,6 тысячи тонн. Затем следуют Россия и Молдова.Как снизить ценыВ 2019-2020 годы в республике ежегодно производилось около 2,5–2,8 тысяч тонн мяса в живом весе или 1,4–1,6 тысяч тонн в разделанном. Среднее потребление в расчете на одного жителя составило 45,5 кг мяса и мясопродуктов, 7,2 кг мяса птицы, 322 литра молока и 227 яиц в год.Как пояснил Холод, это в целом соответствует среднему потреблению указанных позиций в мире, но значительно меньше, чем потребляется во многих развитых странах (в России и Казахстане – около 75 кг; Белоруссии – более 90; США – более 120; во Франции и Германии – более 100 кг мяса на человека). С этой точки зрения, сложившийся уровень платежеспособного спроса на продукты животноводства объективно невысок и в перспективе будет только повышаться.В Узбекистане растут доходы населения. Например, по данным Госкомстата Узбекистана по состоянию на июль 2021 года среднемесячная зарплата в Узбекистане выросла на 16% по сравнению с первым полугодием 2020 года.Следовательно, потребности в мясе, молоке и яйцах вырастут тоже. К этому нужно готовиться заранее, чтобы растущий спрос покрывался растущим внутренним производством без катастрофических колебаний конъюнктуры и цен на рынке.Узбекистану за последние годы удалось увеличить производство птицы и мелкого скота на 10-15%. А вот с крупным рогатым скотом дела обстоят несколько хуже. Привезенные из-за рубежа высокопродуктивные племенные животные часто сложно и долго адаптируются в непривычных для них условиях, прежде всего, климатических.Чтобы сделать собственное производство более эффективным, президент Узбекистана предложил ряд мер, в том числе поручил ответственным чиновникам обратить внимание прежде всего на птицеводство, дающее хорошую отдачу в кратчайшие сроки.Для снижения и стабилизации цен на мясо и другие основные продукты питания Шавкат Мирзиёев продлил отмену НДС на импорт ряда продовольственных товаров.Соответствующий Закон о поправках в Налоговый кодекс был подписан президентом Мирзиеевым. Согласно документу, ввоз в Узбекистан и реализация растительного масла, мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы не будут облагаться НДС до 30 апреля 2022 года.До этого льготы по НДС действовали до 31 декабря 2021 года. Кроме того, правительство ранее отменило импортные пошлины на ввоз бананов и цитрусовых до 1 мая.Микро и макро агропредприятияОсобенностью животноводства в Узбекистане является то, что оно в основном сосредоточено в дехканских и фермерских хозяйствах. В них содержатся более 98% крупного рогатого скота (общее поголовье 13 млн голов); 95% овец и коз (общее поголовье 23 млн голов); 72% птицы (общее поголовье 85 млн голов).Эта особенность, по словам Холода, объективно снижает эффективность производства и требует особой государственной политики, особых мер поддержки и регулирования. Здесь нужна ориентированная на потребности микропредприятий агрологистика, система агросервиса, которая будет приспособлена для их обеспечения всем необходимым, кооперация всех типов и др.Кроме того, по словам Холода, важно также заботиться о сбыте: собрать произведенную многочисленными мелкими производителями мясную и молочную продукцию, сохранить ее и реализовать с выгодой для всех.В определенных президентом мерах поддержки отрасли есть пункт, касающийся налаживания кооперации населения с крупными животноводческими хозяйствами и переработчиками животноводческой продукции. Также в них предусмотрена раздача в дехканские хозяйства для выращивания 350 тысяч овец и коз на основе кооперации.Поддержкой животноводческого производства станут также иностранные инвестиционные кредиты сроком на 10 лет, ставка по которым будет частично покрываться за счет бюджета. Фермер сможет получить льготный займ в размере до 50 млн сумов для покупки породистых овец и коз, организации переработки молока, мяса и шерсти, создания кормовых цехов.Такие меры, как считает эксперт, будут эффективны. Но при этом нужно внимательно наблюдать, как именно они будут стимулировать развитие крупного и малого сельскохозяйственного бизнеса и при необходимости своевременно их корректировать.Кормовая базаВ Узбекистане развитие животноводства и повышение его эффективности также сдерживается сложившейся структурой производства и его низкой капитализацией. В республике производится недостаточно кормов, не хватает высокопродуктивного племенного поголовья и современного производственного оборудования. Кроме того, дехканские и фермерские хозяйства часто просто не имеют места для выпаса животных, особенно крупного рогатого скота.В последние годы в результате стремительного освоения пастбищ и участившихся засух проблема с кормами для животных еще более обострилась. Причем, не только с грубыми или сочными кормами, но и с зерновыми. В сложившихся условиях выходом из ситуации могла бы стать качественная интенсификация кормопроизводства. Простыми словами, эту сферу нужно модернизировать, расширять и повышать ее эффективностьПоэтому так важны предложенные президентом субсидии для тех предприятий, которые используют капельное и дождевое орошение, позволяющее серьезно экономить не только дефицитную воду, но и не менее дефицитные земельные площади. Ведь внедрение дождевого и капельного орошения при производстве кормов позволяет без лишнего расхода воды эффективно использовать земляные ресурсы при кормопроизводстве.Напомним, что животноводческим хозяйствам, внедрившим технологии дождевого и капельного орошения при производстве кормовых культур, за их каждый гектар выделяется субсидия в размере 8 млн сумов. Мера будет стимулировать повышение эффективности кормопроизводства, надеется Леонид Холод.Где брать деньги?В животноводческой отрасли Узбекистана в 2022 году планируется реализация 123 крупных проектов. Для их финансирования ответственным лицам поручено привлечь $500 млн от международных финансовых институтов. На развитие отрасли также ожидаются кредитные средства Всемирного банка в размере $300 млн.По мнению Леонида Холода, животноводство – это капиталоемкая отрасль с весьма длительным инвестиционным циклом. Для его развития нужно создавать условия для привлечения местных и зарубежных инвесторов, которые были бы заинтересованы в развитии крупного производства, а также в развитии сервисной инфраструктуры, обслуживающей деканские и фермерские хозяйства.Логистика и мясоВ конце января этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Пакистана Имран Хан анонсировали проект строительства Трансафганской железной дороги по маршруту "Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар", которая должна связать Центральную и Южную Азию.По сути, новая дорога открывает для Узбекистана и других государств Центральной Азии не только путь к морю, но и к новым рынкам. Таким образом, в перспективе может быть дан мощный импульс для развития экономики Узбекистана, в том числе всех отраслей его агропромышленного комплекса.Ожидается, что на этой неделе премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Среди главных тем переговоров: реализация проекта ускоренных перевозок сельхозпродукции по железной дороге – так называемого "Агроэкспресса", к которому уже присоединился Узбекистан.Читайте также:Как накормить весь Узбекистан мясом – видео >>Президент назвал три продукта, на которые население тратит треть своих доходов >>

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Анна Черкасова

рост цен, мясо, узбекистан, животноводство