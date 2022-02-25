Что происходит с организмом, когда вы едите виноград?
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Польза и вред винограда, а также уникальные особенности сладкой ягоды – в специальной справке Sputnik.
Символ изобилия и плодородия, виноград любим не только художниками эпохи Ренессанса, но и взрослыми и детьми. Сладкий вкус и полезные свойства ягоды оказывают положительное влияние на организм, но в то же время у нее есть некоторые противопоказания. Все, что вы хотели знать о пользе и вреде винограда, а также его влиянии на организм, ищите в специальной справке от Sputnik Беларусь.
Виноград со знаком плюс
Польза винограда для женского организма уникальна: ягоды останавливают развитие злокачественных опухолей молочных желез, а также повышают иммунитет у беременных.
Врачи рекомендуют есть виноград мужчинам в целях профилактики развития онкологии предстательных желез, повышения потенции и улучшения работы мочеполовой системы.
Регулярное употребление винограда положительно сказывается на детском организме – укрепляя иммунитет, нервную систему и зрение.
Антиоксиданты в кожуре винограда блокируют образование раковых клеток и создают защитный слой в кишечнике.
Виноград восстанавливает обмен веществ, выводит лишнюю воду и активирует метаболизм.
Фрукт укрепляет кости, стимулирует кроветворение (важно при анемии), а также замедляет раннее старение кожи и клеток.
Виноград способен восстановить силы после рабочего дня, зарядить энергией, а также повысить работоспособность.
Виноград со знаком минус
Ягоды винограда содержат большое количество сахара. Вот почему фрукт не рекомендуют есть людям с непереводимостью фруктозы и сахарным диабетом, а также тем, кто сидит на строгой диете.
Большие "дозы" винограда могут вызвать метеоризм, вздутие живота, а также проблемы со стулом.
"Виноградная передозировка" может привести к бессоннице. Больше всего это касается гипертоников.
Виноград не рекомендуют есть с другими продуктами питания – это может привести к процессу брожения в кишечнике и воспалению ЖКТ.
Виноград не стоит есть людям, страдающим от язвы и гастрита повышенной кислотности. Также его не рекомендуется давать детям до пяти лет.
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