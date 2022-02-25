https://uz.sputniknews.ru/20220225/21439190.html

Что происходит с организмом, когда вы едите виноград?

Что происходит с организмом, когда вы едите виноград?

Польза и вред винограда, а также уникальные особенности сладкой ягоды – в специальной справке Sputnik.

2022-02-25T23:00+0500

2022-02-25T23:00+0500

2022-02-25T23:00+0500

это интересно

виноград

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Символ изобилия и плодородия, виноград любим не только художниками эпохи Ренессанса, но и взрослыми и детьми. Сладкий вкус и полезные свойства ягоды оказывают положительное влияние на организм, но в то же время у нее есть некоторые противопоказания. Все, что вы хотели знать о пользе и вреде винограда, а также его влиянии на организм, ищите в специальной справке от Sputnik Беларусь.Виноград со знаком плюсВиноград со знаком минусЧитайте также: Миф или правда: мороженое лечит больное горло

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виноград