https://uz.sputniknews.ru/20220225/prostoy-i-vkusnyy-bananovyy-xleb-22304957.html

Что приготовить на завтрак: банановый хлеб

Что приготовить на завтрак: банановый хлеб

Куда девать перезревшие бананы? Лучший способ их использовать – порадовать семью горячим банановым хлебом. Это лакомство очень популярно на западе. Уверены: ваши домочадцы тоже оценят его по достоинству!

2022-02-25T07:00+0500

2022-02-25T07:00+0500

2022-02-25T08:59+0500

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рецепт

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Он идеален для завтрака и для вечернего чая, его можно давать с собой в школу или брать на прогулку. Предлагаем вам простой и вкусный рецепт бананового хлеба от известного британского кондитера Мэри Бэрри.Ингредиенты:ПриготовлениеРазогрейте духовку до 160 градусов, форму для выпечки смажьте маслом и выстелите пергаментом.Разомните банан вилкой. Добавьте все остальные ингредиенты и взбивайте до однородности.Вылейте в форму, выпекайте 40-45 минут до золотистого цвета.Охладите 10 минут, затем выньте из формы и удалите пергамент.По желанию можно добавить в тесто орехи или кусочки шоколада, верх украсить растопленным шоколадом или глазурью.Читайте также: Рецепт сливового крамбла

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рецепт