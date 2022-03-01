https://uz.sputniknews.ru/20220301/dietolog-chto-est-chtoby-zamedlit-starenie-23035029.html

Диетолог: что есть, чтобы замедлить старение?

Диетолог: что есть, чтобы замедлить старение?

Американский диетолог рассказала, каким полезным продуктом стоит заменить утренний кофе.

2022-03-01T08:00+0500

2022-03-01T08:00+0500

2022-03-01T08:00+0500

это интересно

диетолог

старение

кофе

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Американский диетолог Дана Эллис Ханнс поделилась: поедание яблок поможет продлить молодость и придаст такой же заряд бодрости по утрам, как и кофе.Для того, чтобы эффективно бороться с лишним весом и старением нужно поменять привычку пить кофе по утрам на употребление яблок, передает слова врача РИА Новости."Идея о том, чтобы обеспечивать ваш организм чем-то, что подпитывает его (в первую очередь натуральными сахарами, содержащимися в яблоках), действительно имеет смысл", — сказала она.Диетолог отметила, что в результате тело обучается распознавать время пробуждения. Более того, поедание яблок вместо кофе стимулирует появление энергии для ускорения метаболизма."В них содержится много клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости, в них мало калорий в пересчете на объем, они вкусные, и в них много воды", — добавила Ханнс.Яблоки, так же, как и кофеин, содержат в себе "заряд бодрости", однако не вызывают эмоциональных всплесков, скачков настроения, тревожности, волнения и упадка сил, заключила эксперт.Читайте также:Что будет с организмом, если принимать рыбий жирСтоит ли отказываться от шоколада во время диеты

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диетолог, старение, кофе