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Что происходит с организмом, если делать зарядку каждый день
Что происходит с организмом, если делать зарядку каждый день
Медики, диетологи, тренеры - все говорят о пользе утренней зарядки. Что именно происходит с вашим организмом, когда вы регулярно делаете упражнения - читайте в нашем материале.
2022-03-02T08:00+0500
2022-03-02T08:00+0500
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Уделяя зарядке всего лишь 20 минут в день, вы можете сбросить вес, подтянуть фигуру и избежать множества проблем со здоровьем. Каких именно рассказал тренер по бегу и общей физической подготовке Евгений Шувакин в интервью РИА Новости.Профилактика переломовК 30-35 годам человек накапливает максимум костной массы. А после 40 кости начинают терять плотность и становиться хрупкими.Избежите болезней сердцаВо время упражнений сердце бьется чаще и сильнее, перекачивая больше крови с каждым сокращением.Контролируете сахар в кровиБлагодаря физической нагрузке, клетки тела эффективнее используют инсулин. Это снижает риск диабета, особенно если у вас лишний вес или есть родственники, страдающие этой болезнью.Сбросите весУтренняя зарядка позволит сжечь приличное количество калорий еще до завтрака.Улучшите общее самочувствиеПри сидячей работе и неподвижном образе жизни развивается гиподинамия. Она чревата депрессией, хронической усталостью, упадком сил, низкой работоспособностью и нарушениями аппетита.Если вы будете делать зарядку по утрам в течение 21 дня — время, которое нужно для формирования новой привычки, — то сами сможете увидеть, как улучшится ваше настроение и состояние организма в целом.Читайте также: Зарядка вместо кофе
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Что происходит с организмом, если делать зарядку каждый день

08:00 02.03.2022
© Foto : PexelsОсвойте новые физкультурные упражнения
Освойте новые физкультурные упражнения - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2022
© Foto : Pexels
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Медики, диетологи, тренеры - все говорят о пользе утренней зарядки. Что именно происходит с вашим организмом, когда вы регулярно делаете упражнения - читайте в нашем материале.
Уделяя зарядке всего лишь 20 минут в день, вы можете сбросить вес, подтянуть фигуру и избежать множества проблем со здоровьем. Каких именно рассказал тренер по бегу и общей физической подготовке Евгений Шувакин в интервью РИА Новости.

Профилактика переломов

К 30-35 годам человек накапливает максимум костной массы. А после 40 кости начинают терять плотность и становиться хрупкими.
"Самый простой способ себе помочь — физические нагрузки, например ходьба, йога или зарядка утром. Если вы тратите на упражнения около 150 минут в неделю, то ускоряете обмен веществ в костях и, значит, страхуете себя от переломов или остеопороза после 50 лет. Разрушения в теле не происходят в один момент: если вы не стимулируете мышцы, они слабеют и не могут быть опорой для скелета", — рассказал тренер.

Избежите болезней сердца

Во время упражнений сердце бьется чаще и сильнее, перекачивая больше крови с каждым сокращением.

"Обладателям диагноза "вегетососудистая дистония", у которых обычно холодные кисти рук и стопы, зарядка утром точно пойдет на пользу. Увеличивается давление крови, активизируются капилляры После физической активности диаметр каждого капилляра вырастает в два раза. То есть клетки тела тоже получат в два раза больше питания и необходимых гормонов", — говорит Евгений Шувакин.

Контролируете сахар в крови

Благодаря физической нагрузке, клетки тела эффективнее используют инсулин. Это снижает риск диабета, особенно если у вас лишний вес или есть родственники, страдающие этой болезнью.

Сбросите вес

Утренняя зарядка позволит сжечь приличное количество калорий еще до завтрака.
"Например, если вы весите 60 килограммов и делаете не слишком интенсивные упражнения в течение 20 минут, то потратите примерно 80-90 килокалорий. Вроде бы немного, но таким образом вы разгоните свой метаболизм — и в течение дня организм будет расходовать больше энергии", — считает тренер.

Улучшите общее самочувствие

При сидячей работе и неподвижном образе жизни развивается гиподинамия. Она чревата депрессией, хронической усталостью, упадком сил, низкой работоспособностью и нарушениями аппетита.
"Поэтому зарядка, хотя бы в течение 15-20 минут, необходима. Она дает заряд бодрости, всплеск эндорфинов (гормонов радости) и желание двигаться", — подчеркивает доктор Шувакин.
Если вы будете делать зарядку по утрам в течение 21 дня — время, которое нужно для формирования новой привычки, — то сами сможете увидеть, как улучшится ваше настроение и состояние организма в целом.
Читайте также: Зарядка вместо кофе
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