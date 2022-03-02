Джабаров: об украинских фейках в Центральной Азии – видео
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Что отличает дезинформацию от правды в современной повестке дня? И каковы планы России в отношении стран-соседей? На эти вопросы агентства Sputnik отвечает Владимир Джабаров.
"Соседям России бояться нечего". Такое заявление первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров сделал в эфире агентства Sputnik, комментируя распространение фейковой информации о российской спецоперации на территории Украины.
Как распознать вбросы в потоке информации в соцсетях – читайте в материале Sputnik Узбекистан.
Звучит ли информация логично?
Владимир Джабаров оценил самый распространенный фейк в медиапространстве стран Центральной Азии. Звучит он так: "Россия нападет на соседние государства".
"Это фейк, который специально готовится и вбрасывается, чтобы дискредитировать Россию, понимая насколько чувствительна эта сфера", - объясняет спикер.
По его мнению, понять нелогичность этого утверждения можно, если вспомнить недавние события в Казахстане, когда президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к войскам ОДКБ из-за нападения террористов на республику.
"Были введены войска по согласованию со всеми членами ОДКБ – и в течение нескольких дней войска были выведены обратно", - подчеркивает Владимир Джабаров.
Иными словами: страна, планирующая захват другого государства, не выводит свои войска с его территории. Однако информация об угрозе нападения запоминается быстро – и на это делают упор те, кто распространяют фейки, чтобы посеять недоверие в обществе.
Также важно понимать, что происходит с Украиной, считает Владимир Джабаров.
"Государство стало по сути нацистским. Преследовали людей по принципу принадлежности к языку национальностей и в течение 8 лет шла война против собственного народа, - перечисляет он. - Несмотря на многочисленные попытки решить ситуацию, подписание Минских договоренностей, вторых Минских договоренностей, призывы России никто на Западе внимания не обращал".
Тем не менее, когда Россия решила откликнуться на просьбу ДНР и ЛНР - республик, которые были признаны как субъекты международного права, - ее стали обвинять в войне, отмечает Джабаров.
"Никто не обращал внимания, когда там лилась кровь стариков и детей", - говорит он.
В интервью Sputnik Владимир Джабаров также заявил: "Характер уважительных отношений с нашими бывшими партнерами по Советскому Союзу говорит о том, что мы с огромным уважением относимся к каждой стране. Мы готовы развивать экономические отношения. Но никаких попыток восстановить Советский Союз, в чем нас обвиняют, нет".
Воздействует ли новость прежде всего на эмоции?
Фейковая информация всегда основывается больше на эмоциях, а не на фактах и документах. Так, например, на Западе Россию часто обвиняют в нацизме, проводят параллели с гитлеровским режимом. При этом, если задуматься, в России нет ущемления украинцев по национальному признаку, люди с украинскими фамилиями продолжают спокойно жить и работать в России.
"Любой пользователь интернета должен понимать: такой вброс фейковой информации идет. Например, украинские телеграм-каналы заявили, что погибли 13 пограничников на острове Змеином", - вспоминает Владимир Джабаров.
Однако позже выяснилось: 82 пограничника сложили оружие и были спокойно переправлены в Севастополь, где получили все пайки, чтобы спокойно дождаться завершения боевых действий и вернуться к своим семьям, говорит спикер.
"А заявляли, что погибли смертью храбрых. На это и рассчитано было. А все без исключения живы", - резюмирует он.
Подобное воздействие на эмоции соответствует знаменитой теории пропаганды американского политолога Гарольда Лассуэлла. Суть ее заключается в том, что на человека в СМИ стоит воздействовать в первую очередь психологически, через условные рефлексы. Говоря простым языком: нагнетать массовый психоз.
Возникает вопрос: почему же Россия не отвечает тем же? "Это не наш метод, - рассуждает Владимир Джабаров и приводит в пример другую теорию пропаганды – Геббельса: Чем более неправдоподобна ложь, тем больше в нее верят. Надо спокойно в этом разбираться. Надо работать с молодежью. Надо разъяснять ситуацию".
К чему побуждает информация?
Стоит и размышлять, на какие эмоции подталкивает вас прочитанная новость. Если призывает к вражде – это явный фейк, считает Владимир Джабаров. Одна из причин, почему люди клюют на дезинформацию, по его мнению, кроется в недостаточном знании истории.
"Новые государства период, когда они существовали в составе СССР, вычеркивают. Почему? Они тоже должны гордиться этим периодом, - убежден политик. - Они вместе с нами поднимали целину, они вместе с нами побеждали в Великой Отечественной войне. А у нас получается, что мы стесняемся своего прошлого. А у нас история одна была".
Страны бывшего Союза все равно будут вместе, считает Владимир Джабаров.
"Пока мы вместе мы непобедимы, а так нас будут по одному растаскивать, - говорит он. - Пока Россия сильна, все наши бывшие соседи по общей стране, все члены СНГ должны знать, что мы их в беде не оставим".
Владимир Джабаров подчеркивает: он сам родился в Узбекистане, поэтому может рассуждать об общей ментальности постсоветских граждан, которая помогает странам выстоять в периоды кризисов.
"Я там вырос, получил образование. Для меня эта страна не чужая, близкая по духу, я знаю, какой там народ, - объясняет он. – А вспомните, когда в годы войны республики Средней Азии принимали эвакуированных из Центральной России, когда наступали гитлеровцы. Осталось у этих людей, которые когда-то приехали в эти республики, самые теплые воспоминания. Нас там приняли как родных".
Советского Союза нет, и возрождать его никто не заинтересован, отмечает Джабаров. А вот планы создать экономическое объединение есть, поскольку это выгодно всем.
"Нам легче будет бороться с мировыми кризисными явлениями в экономике. Но повторяю: интеграция не означает ни в коем случае слияние государств", - подытожил он.