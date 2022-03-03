https://uz.sputniknews.ru/20220303/voennyy-ekspert-uzbekistan-ne-budet-vystupat-protiv-rossii--video-23126733.html

Военный эксперт: Узбекистан не будет выступать против России — видео

Военный эксперт: Узбекистан не будет выступать против России — видео

На что рассчитывает Зеленский, призывая иностранцев в националистический легион, какова позиция Узбекистана и пойдут ли узбекистанцы воевать за Украину?

2022-03-03T21:44+0500

2022-03-03T21:44+0500

2022-03-03T21:44+0500

видео

узбекистан

эксперт

украина

центральная азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/03/23126692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5d52bf6d32a2377ebe4cf41c4a54114.jpg

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что граждане Центральной Азии в основной своей массе не пойдут в украинский легион.Он отмечает, что люди, которые уезжают на заработки, хотят остаться живыми и отправлять деньги своим семьям. На Украине же сейчас очень легко можно получить билет в один конец.Тем не менее, напоминает он, есть среди них и те, кто выезжал воевать в Сирию, а некоторые до сих пор находятся в Афганистане. Однако, Украина - это не мусульманская страна и там нит джихада.Это прозападное государство, войска которых участвовали в операции по свержению Садама Хусейна в Ираке, обращает внимание эксперт. Причем достаточно многочисленной группировкой. Они совершили там массу преступлений против мирного населения, как и в Донбассе.На что рассчитывает Зеленский, призывая иностранцев вступать в националистический легион? Чем обусловлена позиция Узбекистана и насколько на успехи его армии повлияло сотрудничество с Россией?Об этом, и не только, смотрите в интервью с экспертом.

узбекистан

украина

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, эксперт, украина, центральная азия, видео