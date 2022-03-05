https://uz.sputniknews.ru/20220305/venskaya-klassika-retsept-nastoyaschego-shtrudelya-23147043.html

Венская классика: рецепт настоящего штруделя

Венская классика: рецепт настоящего штруделя

Выходные - лучшее время попробовать что-то новое и побаловать домашних. Делимся рецептом настоящего австрийского штруделя на тесте "фило".

2022-03-05T07:30+0500

2022-03-05T07:30+0500

2022-03-05T07:30+0500

это интересно

рецепт

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Истинный штрудель готовят на тонком тесте - в идеале его толщина должна составлять около 3 мм. Такое тесто называется "фило", придумали его в Греции - название теста с греческого переводится как "лист".Приготовить настоящий австрийский штрудель проще простого, если следовать рецепту.Готовим тесто:Ингредиенты, которые нам понадобятся:Как замешивать тесто:Готовим начинку:Нам понадобятся:Этапы приготовления:Штрудель почти готовПриятного аппетита!

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рецепт