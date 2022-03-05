Венская классика: рецепт настоящего штруделя
Выходные - лучшее время попробовать что-то новое и побаловать домашних. Делимся рецептом настоящего австрийского штруделя на тесте "фило".
Истинный штрудель готовят на тонком тесте - в идеале его толщина должна составлять около 3 мм. Такое тесто называется "фило", придумали его в Греции - название теста с греческого переводится как "лист".
Приготовить настоящий австрийский штрудель проще простого, если следовать рецепту.
Готовим тесто:
Ингредиенты, которые нам понадобятся:
Просеянная мука - 3 стакана
Вода - 200 мл
Яичные желтки - 3 штуки
Подсолнечное масло - 2 столовые ложки
Соль - половина чайной ложки
9%-ный уксус - чайная ложка
Как замешивать тесто:
1.Растворяем соль и уксус в теплой воде.
2.Добавляем яичные желтки.
3.Берем отдельную миску, насыпаем туда муку и делаем в ней небольшое углубление.
4.В углубление выливаем массу с желтками.
5.Замешиваем тесто ложкой, добавляем масло и замешиваем уже руками.
6.Отбиваем тесто о стол 50 раз, чтобы оно стало плотным, но эластичным.
7.Заворачиваем готовое тесто в пищевую пленку и оставляем нас час в помещении с комнатной температурой.
Готовим начинку:
Нам понадобятся:
Яблоки - 1 кг
Сахар - 2 столовые ложки
Корица - 20 г
Орехи - 150 г
Панировочные сухари - 3 столовые ложки
Сливочное масло - 40 г
Яйцо куриное - 1 штука
Сок лимона - для сбрызгивания
Этапы приготовления:
1.Измельчить орехи.
2.Нарезать яблоки кубиками, сбрызнуть их лимонным соком, чтобы не потемнели.
3.Растопить сливочное масло на сковороде.
4.Поджарить на нем яблоки, следом добавить орехи, сахар и корицу.
Штрудель почти готов
1.Разогреваем духовку до 180 градусов.
2.Раскатываем тесто, присыпаем его сухарями за пару сантиметров от края.
3.Выкладываем начинку и скатываем пласт теста рулетом.
4.На верхнем слое теста делаем небольшие надрезы.
5.Смазываем штрудель взбитым яйцом.
6.Отправляем штрудель в духовку на полчаса до румяности.
Приятного аппетита!