https://uz.sputniknews.ru/20220307/rossiyskie-voennye-s-1000-obyavlyayut-rejim-tishiny-na-ukraine-23188554.html

Российские военные с 10:00 объявляют режим тишины на Украине

Российские военные с 10:00 объявляют режим тишины на Украине

Главное о самом важном событии понедельника — в материале.

2022-03-07T10:34+0500

2022-03-07T10:34+0500

2022-03-07T10:43+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Вооруженные силы России после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры.Мирные жители смогут покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сум.На этот раз контроль будет вестись с помощью беспилотников.Штаб отметил, что ждет от официальной киевской власти, а также от руководства городов конкретных действий.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Читайте также:

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