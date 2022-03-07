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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220307/rossiyskie-voennye-s-1000-obyavlyayut-rejim-tishiny-na-ukraine-23188554.html
Российские военные с 10:00 объявляют режим тишины на Украине
Российские военные с 10:00 объявляют режим тишины на Украине
Главное о самом важном событии понедельника — в материале.
2022-03-07T10:34+0500
2022-03-07T10:43+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Вооруженные силы России после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры.Мирные жители смогут покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сум.На этот раз контроль будет вестись с помощью беспилотников.Штаб отметил, что ждет от официальной киевской власти, а также от руководства городов конкретных действий.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Читайте также:
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Российские военные с 10:00 объявляют режим тишины на Украине

10:34 07.03.2022 (обновлено: 10:43 07.03.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Мирные жители смогут покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сум.
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Вооруженные силы России после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры.
Мирные жители смогут покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сум.
На этот раз контроль будет вестись с помощью беспилотников.
"На период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применением БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине России на этот раз бесполезны и бессмысленны", — подчеркивается в заявлении.
Штаб отметил, что ждет от официальной киевской власти, а также от руководства городов конкретных действий.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
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