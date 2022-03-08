https://uz.sputniknews.ru/20220308/retsept-kak-ispech-keks-iz-nutelly-za-3-minuty-22547976.html
Праздничный завтрак: кекс из "Нутеллы" за три минуты
Праздничный завтрак: кекс из "Нутеллы" за три минуты
Суббота - долгожданный день после рабочей недели, когда хочется поспать подольше. Но и порадовать близких выпечкой прямо с утра в этом случае возможно - если воспользоваться этим рецептом кекса из Нутеллы с шоколадом.
2022-03-08T07:00+0500
2022-03-08T07:00+0500
2022-03-08T07:00+0500
это интересно
рецепт
шоколад
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Поэтому делимся рецептом ароматного кекса на скорую руку, важным ингредиентом которого является шоколадная паста "Нутелла". С приготовлением справится даже ребенок!Ингредиенты:Пошаговый рецепт:Читайте также:Видео: нежный кекс, который легко испечь вместе с детьми — рецептТорт Ее Величества: вкуснейшая классика
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рецепт, шоколад
Праздничный завтрак: кекс из "Нутеллы" за три минуты
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Восьмое марта - особый день, когда хозяйкам хочется подольше понежиться в постели, а у мужчин есть шанс порадовать любимых вкусным завтраком. Вам в помощь простой и быстрый рецепт вкусной выпечки.
Поэтому делимся рецептом ароматного кекса на скорую руку, важным ингредиентом которого является шоколадная паста "Нутелла". С приготовлением справится даже ребенок!
Ингредиенты:
горький или молочный шоколад;
3 ст. л. растительного масла.
Пошаговый рецепт:
1.
Все ингредиенты смешиваем в миске.
2.
Взбиваем вилкой или венчиком смесь до однородной массы.
4.
Ставим в микроволновку на 1,5-3 минуты в зависимости от мощности печи.
5.
Пока кекс остывает, натираем шоколад на крупной терке.
6.
Готовый кекс посыпаем шоколадной стружкой.
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