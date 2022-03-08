https://uz.sputniknews.ru/20220308/retsept-kak-ispech-keks-iz-nutelly-za-3-minuty-22547976.html

Праздничный завтрак: кекс из "Нутеллы" за три минуты

Праздничный завтрак: кекс из "Нутеллы" за три минуты

Суббота - долгожданный день после рабочей недели, когда хочется поспать подольше. Но и порадовать близких выпечкой прямо с утра в этом случае возможно - если воспользоваться этим рецептом кекса из Нутеллы с шоколадом.

2022-03-08T07:00+0500

2022-03-08T07:00+0500

2022-03-08T07:00+0500

это интересно

рецепт

шоколад

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Поэтому делимся рецептом ароматного кекса на скорую руку, важным ингредиентом которого является шоколадная паста "Нутелла". С приготовлением справится даже ребенок!Ингредиенты:Пошаговый рецепт:Читайте также:Видео: нежный кекс, который легко испечь вместе с детьми — рецептТорт Ее Величества: вкуснейшая классика

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рецепт, шоколад